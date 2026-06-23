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Tako pogosto seksajo zadovoljne ženske, raziskava buri duhove (FOTO)

Znanost ima odgovor na vprašanje, kako pogosto bi morale ženske, da bi bile zadovoljne, skočiti med rjuhe.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 23. 6. 2026 | 19:44
 23. 6. 2026 | 19:52
2:19
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Ženske so s svojo zvezo najbolj zadovoljne, če imajo spolne odnose vsaj enkrat na teden. Kar 85 odstotkov tistih, ki se tako pogosto predajajo strastem, glede intimnega življenja nimajo pripomb, kaže raziskava univerze Manchester. V njej je sodelovalo 483 žensk, ki so bile v zadnjem letu v partnerskem razmerju. Nekaj več kot polovica sodelujočih, natančneje 56 odstotkov, je dejala, da so zadovoljne s spolnim življenjem. Rezultati so pokazali, da je zadovoljstvo večje pri ženskah, ki imajo pogostejše spolne odnose in doživijo več orgazmov. Pogosteje so zadovoljne tudi mlajše ženske ter tiste, ki seks ocenjujejo kot pomemben del svojega življenja. Na drugi strani je bilo med ženskami, ki imajo spolne odnose le enkrat na mesec, zadovoljnih 66 odstotkov, med tistimi, ki jih imajo še redkeje, pa le 17 odstotkov vprašanih. 

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

»Ženske, ki imajo spolne odnose redkeje kot enkrat na teden, imajo precej manj možnosti, da bodo zadovoljne v intimnih zvezah. Terapevti, ki pomagajo ženskam izboljšati spolno zadovoljstvo, bi se zato lahko osredotočili predvsem na povečanje pogostosti spolnih odnosov,« je povedala avtorica raziskave, Alexandra Janssen. Pri tistih, ki so poročale, da imajo spolne odnose enkrat ali dvakrat mesečno, je bilo približno trikrat manj možnosti za zadovoljstvo kot pri onih, ki imajo spolne odnose dvakrat ali večkrat na teden.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ta učinek je bil še izrazitejši pri sodelujočih, ki imajo spolne odnose redkeje kot enkrat na mesec. Pri teh je bilo kar 25-krat manj možnosti, da bi bile zadovoljne s spolnim življenjem. Sicer pa so imele največ možnosti za spolno zadovoljstvo sodelujoče, stare od 18 do 24, najmanj pa stare okoli 45 let. Raziskava je pokazala še, da imajo ženske, ki seks dojemajo kot pomemben vidik življenja, praviloma bolj zadovoljivo ljubezensko in spolno življenje kot tiste, ki mu ne pripisujejo posebnega pomena, povzema 24sata.hr.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

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