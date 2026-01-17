Tako se boste učinkovito podali v boj proti krtinam

Lahko različne vonjave in vibracije odženejo krte z našega dvorišča, ne da bi pri tem uporabljali škodljive kemikalije? Ponujamo nekaj preverjenih naravnih načinov, s katerimi se lahko znebimo težav s krti in krtinami. Preden pa se lotimo akcije, je pomembno razumeti, za kakšnega nasprotnika sploh gre. Krti na vrtu niso zato, da bi namenoma uničevali naše rože in lepo pokošene trate; tja pridejo, ker je zemlja zdrava in bogata z deževniki ter žuželkami. Samo zato. Čeprav so koristni, ker jedo škodljivce, pa je razumljivo, da si njihovih rovov in krtin resnično ne želimo. Ker so krti marsikje že zaščitene živali, jim nežno, a odločno pokažemo, naj se preselijo k sosedu ali še bolje, v bližnji gozd. Poudarek naj bo torej na odvračanju, ne na odstranjevanju.

Oster vonj, ki se bo širil po rovih, bo postal zanj hitro neznosen.

Krti imajo izjemno razvit voh, ki jim pomaga pri orientaciji v temačnem podzemlju. Prav v tem pa je tudi naša prednost. Obstaja več preverjenih metod, ki jih lahko uporabimo že danes. Ena izmed teh je terapija s česnom. Zmečkajmo nekaj strokov ter jih potisnimo globoko v krtino. Oster vonj, ki se bo širil po rovih, jim bo hitro postal neznosen. Naslednji način so krpe, ki jih prepojimo z močnim oljem. Tkanino namočimo denimo v petrolej ali pa v terpentinsko olje, eterično olje mete ... Potisnimo jo v odprtino rova ter jo rahlo prekrijemo z zemljo.

Poleg vonjav krti tudi hrupa ne marajo.

Naslednji način so zvočne vibracije ... Poleg vonjav krti tudi hrupa ne marajo. Zakopane steklenice, ki na vetru požvižgujejo, ali pa otroške vetrnice, zataknjene v zemljo, bodo ustvarjale vibracije, ki jim res ne bodo ustrezale. Če želimo trajnejšo rešitev, posadimo rastline, ki jim ne ustrezajo. Cesarski tulipan (Fritillaria imperialis) ali križnolistni mleček (Euphorbia lathyris) sta denimo znana po vonju svojih korenin, ki krtom ni prav nič privlačen. To bo obenem tudi način, s katerim bomo po eni strani polepšali vrt, po drugi pa postavili odločen ne tem nezaželenim podzemnim gostom. Vrnitev ravne, urejene in zelene trate zato ni nemogoča misija. Potrebujemo zgolj nekaj potrpežljivosti ter doslednosti pri uporabi določenih naravnih metod. Verjemite, krti si bodo zelo hitro poiskali novo prebivališče.

Krti so sicer nadvse koristni, saj se hranijo s škodljivci. FOTO: Santia2/Getty Images