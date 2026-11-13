Tako se gramoz ne bo več razsipal

Gramozni dovoz je lahko lepa in cenovno ugodnejša alternativa betonu, a ima eno pomembno slabost: kamenčki se sčasoma premikajo, nastajajo kolesnice in vdolbine. Zato nas je zanimalo, kako bi preprečili, da bi gramoz izgubljal svojo obliko.

Ob močnem deževju lahko voda spere zemljino, ki podpira gramoz.

Strokovnjaki s tega področja pojasnjujejo, da je glavni razlog promet. Pritisk avtomobilskih pnevmatik kamenčke potiska vse bolj proti manj obremenjenim območjem. Sprva se zaradi nepravilnih oblik med seboj zagozdijo, sčasoma pa se na površini pojavijo kolesnice. Drugi vzrok sta voda in naklon terena. Ob močnem deževju lahko voda spere zemljino, ki podpira gramoz, zato se začne premikati tudi njegova površinska plast. Kako debela pa bi morala biti ta gramozna plast, da se to ne bi zgodilo? Če želimo cenovno ugodnejšo rešitev, priporočajo najmanj 10 centimetrov gramoza, še bolje je 15 centimetrov. Šele tako se bodo kamenčki dodobra zagozdili in umestili v podlago.

Pritisk avtomobilskih pnevmatik kamenčke potiska vse bolj proti manj obremenjenim območjem.

Za trajnejšo rešitev pa strokovnjaki svetujejo izkop, in to približno 20 centimetrov globokega prostora kar po celotni površini dovoza. V tem primeru bo treba tla najprej dobro utrditi z vibrirno ploščo, nakar moramo dno in stranice prekriti z geotekstilom. Zdaj dodamo še od 15 do 20 centimetrov drobljenega betona, ki ga moramo prav tako dobro utrditi. Geotekstil lahko položimo še enkrat, na vrh pa nasujmo približno 15 centimetrov gramoza. Dodatno stabilnost bi lahko zagotovila tudi geocelična mreža. Geocelica je vrsta plastične celice, ki jo uporabljamo za omejevanje in utrditev tal. Celice napolnimo z gramozom in tako preprečimo njegovo premikanje.

Utrjena podlaga

Strokovnjaki prav tako poudarjajo, da je treba posebno pozornost nameniti utrjevanju tal. Tako bomo preprečili poznejše posedanje in premikanje podlage. Pomagajo lahko tudi robniki iz kamna, lesa, kovine ali betona, ki delujejo kot nekakšen okvir, ki bo gramoz zadrževal na mestu in preprečeval njegovo razsipanje. Robovi gramoznega dovoza so namreč območja najmanjšega odpora. Če bi jih omejili s čvrstim materialom, bi bistveno pripomogli k temu, da bo gramoz ostal tam, kjer bi moral biti. Pri dovozih na pobočjih pa je treba posebno pozornost nameniti tudi spodnjim robovom, saj je tam nevarnost premikanja materiala še največja.

Dobro utrjena tla, geocelična mreža in robniki bodo pomagali, da se gramoz ne bo razsipaval. FOTO: Annick Vanderschelden Photograph/Getty Images