Tako seks v vodi škoduje zdravju

Po besedah spolne terapevtke Debre Laino lahko sprememba rutine poglobi partnerski odnos, voda pa omogoča preizkušanje položajev, ki bi bili na suhem težje izvedljivi. Kljub temu je treba upoštevati nekaj pomembnih dejstev. Če ste v kadi, bazenu ali masažni kadi, se med spolnim odnosom naslonite na stabilno oporo, da ne bi izgubili ravnotežja. Strokovnjakinja priporoča tudi daljšo predigro, saj voda zmanjša naravno vlažnost nožnice in opozarja na še druge pasti seksa v vodi.

Voda ni dober lubrikant

Čeprav se zdi logično, da voda deluje kot mazivo, to ne drži. Ginekologinja Jessica Shepherd pojasnjuje, da voda spere naravno vlažnost nožnice, zaradi česar lahko postane spolni odnos manj prijeten.

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Poveča se tveganje za drobne poškodbe

Zaradi pomanjkanja naravnega vlaženja pride do večjega trenja, kar lahko povzroči drobne raztrganine sluznice nožnice. Večje trenje lahko poveča tudi možnost poškodbe kondoma.

Večje tveganje za okužbo sečil

Bakterije, ki so prisotne v vodi, lahko med spolnim odnosom zaidejo v sečnico in povečajo tveganje za okužbo sečil. Simptomi vključujejo pekoče uriniranje, pogosto potrebo po uriniranju in bolečine. Strokovnjaki zato priporočajo, da po spolnem odnosu vedno urinirate, saj lahko tako iz sečil izperete del bakterij.

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Večja možnost glivične okužbe

Spolni odnos v vodi lahko poveča tudi tveganje za vaginalno glivično okužbo. Klor v bazenski vodi lahko poruši naravno ravnovesje vaginalne mikroflore in spremeni pH nožnice, kar omogoča razrast glivic. Glivična okužba povzroča srbenje, pekoč občutek, bolečine med spolnim odnosom in spremenjen vaginalni izcedek.

Spolno prenosljive okužbe se še vedno prenašajo

Voda ne ščiti pred spolno prenosljivimi okužbami. Poleg tega je pravilna uporaba kondoma v vodi zahtevnejša, drobne poškodbe sluznice zaradi večjega trenja pa lahko tveganje za prenos okužb še povečajo. Če se odločite za spolni odnos v vodi, strokovnjaki svetujejo uporabo zaščite in previdnost, predvsem pa zavedanje, da filmski prizori pogosto ne odražajo resničnosti, opozarja womenshealthmag.com.