Takšna sem najbolj nevarna

Glasbena alkimistka, lani predstavnica Slovenije na izboru za pesem Evrovizije, bo 25. oktobra premierno nastopila v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v razširjeni zasedbi in z novo glasbeno izkušnjo. Kot gostji koncerta se ji bosta pridružili evrovizijski predstavnici Poljske, Luna, in Češke, Aiko.

Karizmatična glasbenica nam je razkrila nekaj osebnih misli.

Prvi ritual dneva ...

Analiza sanj, še preden po­gledam telefon.

Barva, ki opisuje moje notranje bitke ...

Temno rdeča.

Najbolj nevarna sem ...

Ko sem tiho.

Moja posvetitev je ...

Oder. Vsakič znova.

Ko zapojem, mi glas odnese ...

Možnost, da bi lagala.

Del telesa, ki me najbolj izdaja ...

Oči.

Resnica, ki me vedno pretrese ...

Da je občinstvo bolj iskreno kot ogledalo.

Najtemnejša misel pred nastopom ...

Kaj, če bo obred prešibek.

Kot umetnico me sproži ...

Vsaka zahteva po normalnosti.

Če bi Posvetitev imela vonj …

… bi bil dim in kovina.

Moja prava moč je ...

Da si upam pokazati ranljivost.

Najslabši nasvet, ki sem ga dobila ...

»Včasih je dobro poslušati druge.« Sicer verjamem, da je kdaj res tako, če pa življenje živiš po tem načelu, mislim, da si vse življenje gluh.

V zadnjem času me je najbolj spremenila ...

Vsaka glasba, ki mi omogoči, da se soočim sama s sabo.

Psihoanaliza in umetnost se srečata ...

Na meji tišine.

Moja največja duhovna vaja je ...

Biti prisotna.

Najbolj gola se počutim ...

Ko besedam zmanjka moči – takrat, ko izgine vsaka obramba.

Če bi svojo ustvarjalno pot opisala kot iniciacijo …

… bi bila labirint, kjer središče vodi nazaj k svetlobi.