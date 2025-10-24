Takšna sem najbolj nevarna

Glasbena alkimistka, lani predstavnica Slovenije na izboru za pesem Evrovizije, bo 25. oktobra premierno nastopila v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v razširjeni zasedbi in z novo glasbeno izkušnjo. Kot gostji koncerta se ji bosta pridružili evrovizijski predstavnici Poljske, Luna, in Češke, Aiko.
Karizmatična glasbenica nam je razkrila nekaj osebnih misli.
Analiza sanj, še preden pogledam telefon.
Temno rdeča.
Ko sem tiho.
Oder. Vsakič znova.
Možnost, da bi lagala.
Oči.
Da je občinstvo bolj iskreno kot ogledalo.
Kaj, če bo obred prešibek.
Vsaka zahteva po normalnosti.
… bi bil dim in kovina.
Da si upam pokazati ranljivost.
»Včasih je dobro poslušati druge.« Sicer verjamem, da je kdaj res tako, če pa življenje živiš po tem načelu, mislim, da si vse življenje gluh.
Vsaka glasba, ki mi omogoči, da se soočim sama s sabo.
Na meji tišine.
Biti prisotna.
Ko besedam zmanjka moči – takrat, ko izgine vsaka obramba.
… bi bila labirint, kjer središče vodi nazaj k svetlobi.