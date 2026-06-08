Takšne ljudi odstranite iz svojega življenja!

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FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Shironosov/Gettyimages

FOTO: Shironosov/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Shironosov/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 8. 6. 2026 | 19:44
4:32
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Nekateri odnosi nas izčrpavajo in negativno vplivajo na naše čustveno ravnovesje. Manipulacija, nadzor in nenehna kritika načnejo samozavest ter povzročijo tesnobo. Prepoznavanje takšnih vedenjskih vzorcev nam pomaga postaviti zdrave meje in obstajajo posamezniki, ki nimajo v vašem življenju česa iskati.

Sebična oseba

Ta tip človeka je, ne da bi razmišljal, kako njegovo vedenje vpliva na druge, osredotočen predvsem na lastne potrebe. Običajno se pojavi takrat, ko nekaj potrebuje, pokaže kratkotrajno zanimanje, nato pa, ko se pričakuje vzajemnost, izgine. Njegovi odnosi temeljijo na osebni koristi, kar ustvarja neuravnotežene in čustveno izčrpavajoče povezave. Takšni odnosi pogosto pustijo občutek izkoriščenosti, zaupanje v osebo, ki ji ni mar za druge, pa se sčasoma močno omaje.

Zavistna oseba

Zavist ni vedno odkrito izražena; pogosto se skriva za pasivno-agresivnimi pripombami ali prikritimi kritikami. Zavistne osebe se ne veselijo uspehov drugih, zato zmanjšujejo pomen dosežkov ali v odnose vnašajo napetost. Biti v njihovi bližini pomeni, da veselje nikoli ni popolno, saj ga vedno spremlja senca zavisti. Pogosto zaslužnim težko iskreno čestitajo, kar dolgoročno vodi v hladne in napete odnose.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Manipulativna oseba

Manipulacija je ena najtišjih oblik čustvenega izčrpavanja. Manipulatorji s pomočjo zbujanja občutka krivde, pritiska ali izkrivljanja resničnosti vplivajo na odločitve drugih. Vedno, tudi kadar to počnejo zelo prefinjeno, si prizadevajo ohraniti nadzor nad situacijo. Dolgotrajna izpostavljenost manipulaciji lahko povzroči izgubo zaupanja v lastne misli in odločitve. Takšni odnosi  vodijo v čustveno zmedenost in nižjo samozavest.

Oseba, ki se nenehno predstavlja kot žrtev

Ta tip človeka vsako situacijo predstavi kot zgodbo, v kateri je vedno oškodovana stran. Izogiba se prevzemanju odgovornosti in krivdo prelaga na druge. Takšno vedenje ustvarja odnose, polne občutkov krivde in čustvene utrujenosti. Ljudje v njihovi bližini imajo občutek, da morajo reševati težave, ki niso njihove. Dolgoročno to vodi v frustracije in poslabšanje odnosov.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kronično negativna oseba

Posamezniki iz te skupine skoraj vedno, tudi kadar obstajajo številni pozitivni vidiki, vidijo samo slabo plat. Njihov stalno pesimističen pogled vpliva na razpoloženje vseh okoli njih. Bivanje v takšnem okolju pogosto zmanjšuje motivacijo in energijo. Sčasoma se negativnost začne dojemati kot normalen način razmišljanja, kar škoduje čustvenemu zdravju in splošnemu pogledu na življenje.

Nadzorujoča oseba

Takšni ljudje skušajo usmerjati odločitve, mnenja in vedenje drugih. Nadzor je lahko prikrit ali zelo neposreden, vendar vedno omejuje svobodo druge osebe. V takšnih odnosih ena stran prevladuje, druga pa se postopoma podreja. To pogosto vodi v čustveno odvisnost in izgubo samostojnosti. Dolgoročno takšni odnosi ustvarjajo neravnovesje in občutek stalnega pritiska.

FOTO: Shironosov/Gettyimages
FOTO: Shironosov/Gettyimages

Oseba, ki nenehno kritizira

Zanje nič ni nikoli dovolj dobro. Njihove pripombe so največkrat usmerjene v napake, pomanjkljivosti in negativne lastnosti drugih. Takšen pristop postopoma spodkopava samozavest ljudi v njihovi bližini. Kritika postane prevladujoč način komunikacije, podpora pa skoraj povsem izgine. Dolgoročno to povzroča občutke manjvrednosti in čustveno izčrpanost.

Čustveno odvisna oseba

Da bi se počutili varne, nenehno potrebujejo potrditev, pozornost ali odobravanje drugih. Njihova čustvena stabilnost je močno odvisna od odnosov z drugimi. To lahko predstavlja velik pritisk za osebo, ki je z njimi v odnosu, saj se od nje pričakuje stalna podpora. Takšni odnosi pogosto postanejo neuravnoteženi in izčrpavajoči za obe strani. Dolgoročno se razvije čustvena odvisnost, ki otežuje zdravo samostojnost, opozarja 24sata.hr.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

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