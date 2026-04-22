PRIJETEN DOM

Tapete se vračajo, preverite, kako izberete prave

Prostor lahko posvetlijo, ga optično dvignejo, povežejo, zmehčajo ali mu dodajo značaj.
S tapetami prostoru dodamo piko na i. FOTO: Onzeg/Getty Images

S tapetami prostoru dodamo piko na i. FOTO: Onzeg/Getty Images

Tudi v kopalnici so dobrodošle. FOTO: John Keeble/Getty Images

Tudi v kopalnici so dobrodošle. FOTO: John Keeble/Getty Images

Najprej razmislimo, kaj bi z njimi radi dosegli. FOTO: Liquorice/Getty Images

Najprej razmislimo, kaj bi z njimi radi dosegli. FOTO: Liquorice/Getty Images

S tapetami prostoru dodamo piko na i. FOTO: Onzeg/Getty Images
Tudi v kopalnici so dobrodošle. FOTO: John Keeble/Getty Images
Najprej razmislimo, kaj bi z njimi radi dosegli. FOTO: Liquorice/Getty Images
A. J.
 22. 4. 2026 | 16:17
4:05
Tapete so po desetletjih zanemarjanja zadnje čase znova v ospredju. Po novem niso več le droben poudarek, ampak znova postajajo kraljice prostora. Razlogov ni malo. S tapetami prostoru dodamo vzorec, občutek višine, širine, topline ali intime. Prava tapeta lahko temen hodnik posvetli, spalnico naredi bolj umirjeno, premajhno stranišče pa spremeni v prijeten prostor. Za vzorec in barvo tapet se odločamo glede na njihov namen. Če želimo, da bi bila soba videti večja, uporabimo svetlejša ozadja, hladnejše tone in nežne vzorce. Tudi navpične črte so dobra izbira, saj prostor optično zvišajo. Dobro izbran vzorec tudi ozko ali utesnjeno sobo naredi bolj zračno.

Za vzorec in barvo se odločimo glede na njihov namen.

Dolgo je veljalo, da je najbolj varna izbira ena poudarjena stena. A novejši nasveti niso več tako enoznačni. Pri manjših dnevnih sobah notranji oblikovalci celo priporočajo, da včasih raje oblečemo ves prostor, saj lahko ena sama poudarjena stena prostor še bolj razbije. Po drugi stran pa je ena stenska tapeta še vedno zelo učinkovita, kadar želimo ustvariti jasno zgodbo ali usmeriti pozornost na steno. Predvsem s fototapetami opremimo le eno steno. Tapete na hodniku naredijo največji vtis že ob vstopu. Hodniku dodajo značaj, svetlejše barve temen ali ozek vhod naredijo bolj odprt. S tapeto v predsobi lahko ustvarimo tudi močno identiteto doma, saj vzorec takoj nakaže slog stanovanja ali hiše. Za majhne hodnike so varnejša izbira svetlejši toni in subtilnejši vzorci, v večjih ali svetlejših predsobah pa si lahko privoščimo tudi temnejšo, bolj dramatično rešitev.

Mehko v spalnici

V spalnici tapete najbolje delujejo takrat, ko ustvarjajo mir in občutek mehkobe. Izbiramo manj agresivne vzorce in motive, ki delujejo mehkeje, denimo nežne cvetlične ali drobne ponavljajoče se potiske. Če želimo bolj hotelski učinek, lahko tapeto umestimo za vzglavje, če želimo bolj intimen prostor, pa jo razširimo še na strop ali vse stene. V dnevni sobi tapeta pogosto nadomesti tisto, kar z barvo težje dosežemo: teksturo, globino in občutek plastenja. Tapeta dnevni sobi hitro doda karakter, še posebno če izberemo teksturirane, črtaste ali krajinske motive. Če je pohištvo umirjeno, lahko več tvegamo na stenah; če je prostor že poln barv in dekorja, pa je smiselno izbrati bolj zadržan vzorec.

Na stropu

Eden najučinkovitejših trikov je tapeta na stropu. V spalnici ustvari bolj zavit, miren videz, v otroški sobi ali manjšem prostoru pa lahko strop postane glavna dekorativna točka. Če so stene že izrazite, naj bo stropna tapeta bolj nežna; če so stene bele ali nevtralne, si na stropu lahko privoščimo več drznosti.

Tapete v kopalnici niso prepovedane, vendar zahtevajo bolj premišljeno izbiro. Vinilne oziroma pralne tapete bolje prenašajo vlago in čiščenje. Pomembno tudi, kje jih uporabimo: v neposredni bližini prhe ali kadi niso najboljša izbira, na bolj suhem delu kopalnice ali v ločenem stranišču pa lahko delujejo odlično. Majhni kopalniški prostori so idealni za bolj drzne motive, ker ravno v njih močan vzorec hitro ustvari razkošen, skoraj butičen občutek. Tudi kuhinja lahko dobi tapeto, a ne kar vsake. Tudi tu so najboljše vinilne, pralne ali trpežnejše različice, ki prenesejo več vlage, madežev in kuhinjskih hlapov. Če tapeta ni posebno odporna, jo je bolje umestiti na bolj zaščiten del kuhinje, denimo na steno jedilnega kotička ali kot poudarek daleč od štedilnika in korita.

Najprej razmislimo, kaj bi z njimi radi dosegli. FOTO: Liquorice/Getty Images
Najprej razmislimo, kaj bi z njimi radi dosegli. FOTO: Liquorice/Getty Images

Tudi v kopalnici so dobrodošle. FOTO: John Keeble/Getty Images
Tudi v kopalnici so dobrodošle. FOTO: John Keeble/Getty Images

tapetedomopremaprenovainterierarhitektura
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
