Tapete se vračajo, preverite, kako izberete prave

Tapete so po desetletjih zanemarjanja zadnje čase znova v ospredju. Po novem niso več le droben poudarek, ampak znova postajajo kraljice prostora. Razlogov ni malo. S tapetami prostoru dodamo vzorec, občutek višine, širine, topline ali intime. Prava tapeta lahko temen hodnik posvetli, spalnico naredi bolj umirjeno, premajhno stranišče pa spremeni v prijeten prostor. Za vzorec in barvo tapet se odločamo glede na njihov namen. Če želimo, da bi bila soba videti večja, uporabimo svetlejša ozadja, hladnejše tone in nežne vzorce. Tudi navpične črte so dobra izbira, saj prostor optično zvišajo. Dobro izbran vzorec tudi ozko ali utesnjeno sobo naredi bolj zračno.

Dolgo je veljalo, da je najbolj varna izbira ena poudarjena stena. A novejši nasveti niso več tako enoznačni. Pri manjših dnevnih sobah notranji oblikovalci celo priporočajo, da včasih raje oblečemo ves prostor, saj lahko ena sama poudarjena stena prostor še bolj razbije. Po drugi stran pa je ena stenska tapeta še vedno zelo učinkovita, kadar želimo ustvariti jasno zgodbo ali usmeriti pozornost na steno. Predvsem s fototapetami opremimo le eno steno. Tapete na hodniku naredijo največji vtis že ob vstopu. Hodniku dodajo značaj, svetlejše barve temen ali ozek vhod naredijo bolj odprt. S tapeto v predsobi lahko ustvarimo tudi močno identiteto doma, saj vzorec takoj nakaže slog stanovanja ali hiše. Za majhne hodnike so varnejša izbira svetlejši toni in subtilnejši vzorci, v večjih ali svetlejših predsobah pa si lahko privoščimo tudi temnejšo, bolj dramatično rešitev.

Mehko v spalnici

V spalnici tapete najbolje delujejo takrat, ko ustvarjajo mir in občutek mehkobe. Izbiramo manj agresivne vzorce in motive, ki delujejo mehkeje, denimo nežne cvetlične ali drobne ponavljajoče se potiske. Če želimo bolj hotelski učinek, lahko tapeto umestimo za vzglavje, če želimo bolj intimen prostor, pa jo razširimo še na strop ali vse stene. V dnevni sobi tapeta pogosto nadomesti tisto, kar z barvo težje dosežemo: teksturo, globino in občutek plastenja. Tapeta dnevni sobi hitro doda karakter, še posebno če izberemo teksturirane, črtaste ali krajinske motive. Če je pohištvo umirjeno, lahko več tvegamo na stenah; če je prostor že poln barv in dekorja, pa je smiselno izbrati bolj zadržan vzorec.

Na stropu Eden najučinkovitejših trikov je tapeta na stropu. V spalnici ustvari bolj zavit, miren videz, v otroški sobi ali manjšem prostoru pa lahko strop postane glavna dekorativna točka. Če so stene že izrazite, naj bo stropna tapeta bolj nežna; če so stene bele ali nevtralne, si na stropu lahko privoščimo več drznosti.

Tapete v kopalnici niso prepovedane, vendar zahtevajo bolj premišljeno izbiro. Vinilne oziroma pralne tapete bolje prenašajo vlago in čiščenje. Pomembno tudi, kje jih uporabimo: v neposredni bližini prhe ali kadi niso najboljša izbira, na bolj suhem delu kopalnice ali v ločenem stranišču pa lahko delujejo odlično. Majhni kopalniški prostori so idealni za bolj drzne motive, ker ravno v njih močan vzorec hitro ustvari razkošen, skoraj butičen občutek. Tudi kuhinja lahko dobi tapeto, a ne kar vsake. Tudi tu so najboljše vinilne, pralne ali trpežnejše različice, ki prenesejo več vlage, madežev in kuhinjskih hlapov. Če tapeta ni posebno odporna, jo je bolje umestiti na bolj zaščiten del kuhinje, denimo na steno jedilnega kotička ali kot poudarek daleč od štedilnika in korita.

Najprej razmislimo, kaj bi z njimi radi dosegli. FOTO: Liquorice/Getty Images