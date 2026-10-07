Te rastline jeseni sadimo, spomladi pa v njih uživamo

Ko se poletje dokončno umika in je na gredah vse manj cvetja, še ni čas, da bi vrt povsem prepustili jeseni. Pod zemljo se namreč že lahko pripravlja naslednja sezona. Oktober je primeren za sajenje večine spomladi cvetočih čebulnic, nekatere lahko posadimo tudi nekoliko pozneje. Pri tulipanih ni treba hiteti, saj jih lahko sadimo tudi novembra, dokler tla niso zamrznjena.

Listov ne režemo In še nasvet za pomlad: odcvetele cvetove odstranimo, listov pa ne režemo, dokler sami ne porumenijo in se posušijo. Rastlina prek njih še naprej ustvarja zaloge, ki jih čebulica potrebuje za naslednjo rast in cvetenje.

Pri nakupu izberemo čvrste in zdrave čebulice brez mehkih, plesnivih ali poškodovanih delov. Večje imajo praviloma več zaloge in lahko razvijejo močnejšo rastlino, pomembno pa je predvsem, da izberemo vrste in sorte, ki ustrezajo razmeram na vrtu. Če želimo, da se zasaditev iz leta v leto vrača, preverimo tudi, katere čebulnice se rade naturalizirajo. Pri tulipanih je nekaj posebnosti. Velikocvetni vrtni tulipani so pogosto najlepši prvo leto, zato jih marsikdo goji kot sezonsko zasaditev. Za večletno gojenje so primernejše vrste, ki se v vrtu lažje obdržijo in sčasoma oblikujejo večje skupine.

Dobra zemlja in prava globina

Večini spomladanskih čebulnic ustrezata sončna lega in dobro odcedna tla. Težka, zbita zemlja, v kateri zastaja voda, jim lahko povzroči več težav kot zimski mraz. Pred sajenjem jo zrahljamo in po potrebi izboljšamo z zrelim kompostom. Če je prst zelo mokra in slabo odcedna, je pomembneje urediti odtekanje vode kot dodajati več hranil. Čebulnice lahko posadimo na gredo, med trajnice, ob grmovnice, v skalnjak ali na trato. Najlepše učinkujejo v skupinah, saj večja skupina ustvari opazno pomladno zaplato. Narcise in manjše čebulnice so primerne tudi za bolj naraven videz v travi, kjer jih lahko pustimo, da se sčasoma razrastejo.

Globino sajenja določimo glede na velikost čebulice.

Globino sajenja določimo glede na velikost čebulice. Splošno pravilo pravi, da naj bo nad njo približno od dva- do trikrat toliko zemlje, kot je visoka čebulica. Pri posameznih vrstah se vseeno ravnamo po navodilih na embalaži. Čebulico položimo s koničastim delom navzgor. Večje potrebujejo več prostora, manjše lahko posadimo nekoliko gosteje. Po sajenju zemljo zalijemo, vendar pozneje z vodo ne pretiravamo. Če je jesen deževna, dodatno zalivanje ni potrebno. Ob daljšem sušnem obdobju jih zalijemo, sicer pa čebulice pred zimo predvsem potrebujejo čas, da razvijejo korenine. V razmočeni zemlji lahko začnejo gniti.

Tudi v lonce in korita

Za spomladanske čebulnice ne potrebujemo velikega vrta. Lepo uspevajo tudi v loncih in koritih, kjer moramo še bolj paziti na odtekanje vode. Posoda mora imeti na dnu odprtine, substrat pa mora biti prepusten. Čebulice lahko posadimo nekoliko bolj skupaj kot na gredi, saj želimo v posodi doseči bogat šopek cvetov.

V večjo posodo lahko različne vrste posadimo tudi v plasteh: na dno pridejo večje in pozneje cvetoče čebulnice, nadnje manjše in zgodnejše. Tako se cvetenje skozi pomlad nadaljuje. Takšen način sajenja se pogosto imenuje čebulna lazanja in je posebej uporaben tam, kjer za gredo ni prostora.

Izberemo čvrste, zdrave čebulice brez mehkih ali plesnivih predelov. FOTO: Lianem/Getty Images

Potrebujejo razrahljano, dobro odcedno zemljo. FOTO: Standart/Getty Images