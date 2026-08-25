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Te zelo posebne živali s kihanjem izglasujejo odhod

Še posebej nenavaden je njihov način sporazumevanja.
Šibkejši v tropu so vselej deležni pomoči. FOTO: Paul Souders/Getty Images

Šibkejši v tropu so vselej deležni pomoči. FOTO: Paul Souders/Getty Images

Vsaka žival ima drugačen vzorec na kožuhu. FOTO: David Fettes/Getty Images

Vsaka žival ima drugačen vzorec na kožuhu. FOTO: David Fettes/Getty Images

Plen zasledujejo toliko časa, da se ta utrudi. FOTO: Jami Tarris/Getty Images

Plen zasledujejo toliko časa, da se ta utrudi. FOTO: Jami Tarris/Getty Images

Šibkejši v tropu so vselej deležni pomoči. FOTO: Paul Souders/Getty Images
Vsaka žival ima drugačen vzorec na kožuhu. FOTO: David Fettes/Getty Images
Plen zasledujejo toliko časa, da se ta utrudi. FOTO: Jami Tarris/Getty Images
A. J.
 25. 8. 2026 | 14:12
2:28
A+A-

Na prvi pogled so videti kot mešanica psa, lisice in hijene, a afriški hijenski psi (Lycaon pictus) so prav posebna živalska vrsta. Njihovo znanstveno ime lahko prevedemo kot poslikani volk, kar ni naključje. Vsak ima namreč drugačen vzorec črnih, rjavih, rumenkastih in belih lis, zato skoraj ni dveh povsem enakih. Še bolj nenavadno je njihovo sporazumevanje. Raziskovalci so ugotovili, da se pred odhodom na lov ali potovanje krdelo zbere, psi pa začnejo kihati. Več kihov pomeni večjo verjetnost, da se bo skupina res odpravila na pot. Nekateri znanstveniki so to vedenje opisali celo kot nekakšno živalsko glasovanje.

Rojstvo mladičev obrne življenje celotne skupine na glavo.

Afriški hijenski psi so izjemno povezani med seboj. Ne skrbijo le vsak zase, ampak pomagajo mladičem, poškodovanim in šibkejšim članom krdela. Po uspešnem lovu odrasli pogosto izbljuvajo del hrane za mladiče in druge člane skupine, ki niso mogli sodelovati pri lovu. Pri vzgoji mladih ne sodeluje samo mama, ampak celotno krdelo. Tudi rojstvo mladičev je družinska akcija. Samica običajno skoti od 10 do 12 mladičev, za brlog pa včasih uporabi zapuščeno podzemno domovanje svinje bradavičarke, hijene ali mravljinčarja. Medtem ko del krdela odide na lov, drugi ostanejo pri brlogu in pazijo na mladiče. V času po kotitvi lovijo bližje brlogu, da lahko hrano čim hitreje prinesejo nazaj.

Tudi pri lovu so pravi mojstri sodelovanja. Dosežejo lahko hitrost okoli 55 kilometrov na uro, še pomembnejša pa je njihova vzdržljivost. Plena ne ujamejo le zato, ker bi bili najhitrejši, ampak zato, ker ga skupaj vztrajno zasledujejo. Pri tem jim pomagajo tudi velika ušesa, s katerimi odlično slišijo, hkrati pa prek njih oddajajo odvečno telesno toploto. Afriški divji pes ima na vsaki nogi le štiri prste, kar ga razlikuje od številnih drugih predstavnikov družine psov. Čeprav ga nekateri zaradi videza zamenjajo s hijeno, z njo ni v bližnjem sorodstvu. Spada v družino psov, kamor sodijo tudi volkovi, lisice in seveda domači psi.

Vsaka žival ima drugačen vzorec na kožuhu. FOTO: David Fettes/Getty Images
Vsaka žival ima drugačen vzorec na kožuhu. FOTO: David Fettes/Getty Images

Plen zasledujejo toliko časa, da se ta utrudi. FOTO: Jami Tarris/Getty Images
Plen zasledujejo toliko časa, da se ta utrudi. FOTO: Jami Tarris/Getty Images

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