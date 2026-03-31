Te živali premagujejo neverjetne razdalje

Monarh (Danaus plexippus) slovi po živo oranžnih krilih s črnimi žilami in belimi pikami ob robu, zaradi česar ga je skoraj nemogoče zamenjati z drugimi vrstami. Samec ima na zadnjih krilih po eno izrazito črno piko, ki je povezana z izločanjem feromonov, samice teh lis nimajo, imajo pa nekoliko temnejše in izrazitejše žile na krilih.

Gosenica v 7–17 dneh svojo težo poveča za približno 2700-krat.

Njihova največja posebnost je selitev. Vsako jesen se milijoni monarhov odpravijo na dolgo pot iz Kanade in ZDA proti prezimovališčem v Mehiki. Selitev lahko pomeni približno 4800 kilometrov, kar je za tako krhko žival osupljiv dosežek. To zmorejo tudi po zaslugi življenjske dobe, ki je daljša kot pri ostalih metuljih. Večina metuljev živi le nekaj tednov, selitvena generacija monarhov, ki se izleže pozno poleti oziroma v začetku jeseni in je biološko drugačna od spomladanskih in poletnih generacij, pa lahko živi od šest do osem mesecev. Spomladanske in poletne generacije živijo precej manj, navadno le nekaj tednov. Njihova glavna naloga je razmnoževanje: izležejo se, parijo, odlagajo jajčeca in hitro poginejo. Ko prispejo na prezimovališča, se v ogromnem številu združujejo v goste skupine na drevesih, kjer visijo drug ob drugem in tako varčujejo z energijo. V Mehiki prezimujejo predvsem v gozdovih jelke (oyamel), zahodne populacije pa ob kalifornijski obali v nasadih dreves.

Ta metuljček ima posebno mesto v ameriški kulturi. FOTO: Cynthia Shirk/Getty Images

Samica v življenju običajno izleže med 300 in 500 jajčeci, vsako posebej na list mlečka. Gosenice se hranijo z mlečkom, iz katerega dobijo kemične snovi, zaradi katerih so za številne plenilce neokusne ali strupene. Njihove izrazite barve so opozorilo sovražnikom, naj se jim raje izognejo. Odrasli metulji se hranijo z nektarjem različnih cvetlic, ličinke pa so pri prehrani precej bolj izbirčne in potrebujejo prav mleček. Zanimiva je tudi njihova neverjetna rast v gosenični fazi. Gosenica monarha lahko v 7–17 dneh svojo težo poveča za približno 2700-krat. V tem času gre skozi pet razvojnih stopenj, njena glavna naloga pa je le ena: jesti in rasti. Prav zato so gosenice izjemno požrešne. Monarh ima posebno mesto v ameriški kulturi. Kongresna knjižnica ZDA navaja, da je državni metulj v Vermontu in Zahodni Virginiji.