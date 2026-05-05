Te živali so oblikovane kot torpedo

Tuni niso le ribe iz pločevinke ali zvezde sušija. So izjemno hitri, močni in vzdržljivi morski plenilci, ki preplavajo ogromne razdalje, se potapljajo v globine in včasih zrastejo v prave velikane. V Jadranu je najbolj prepoznaven atlantski modroplavuti tun (Thunnus thynnus), mogočna riba odprtega morja, ki živi v Atlantiku in Sredozemskem morju, kamor spada tudi Jadran. Slovensko morje je majhno in plitvejše, zato velikih jat tunov ne srečujemo vsak dan, vendar pa atlantskega modroplavutega tuna občasno opazijo tudi pri nas.
Nekateri tuni so delno toplokrvni.
Ena najbolj nenavadnih lastnosti tunov je, da so nekatere vrste delno toplokrvne. To pomeni, da lahko ohranjajo telesno temperaturo višjo od temperature vode okoli sebe. Ta dodatna toplota jim daje moč: mišice delujejo bolje, plavanje je hitrejše, lov uspešnejši, potopi globlji. Tuni pogosto potujejo v jatah. Plavanje v skupini jim pomaga pri lovu in obrambi. Hranijo se z ribami, raki in lignji. Ljudje so tune lovili za hrano že v pradavnini. Jamske poslikave blizu Sicilije prikazujejo modroplavute tune in segajo približno v čas 9200 let pred našim štetjem. Za človeka so tako pomembni, da imajo celo svoj dan: 2. maj je svetovni dan tunov.