Te živali so oblikovane kot torpedo

Tuni niso le ribe iz pločevinke ali zvezde sušija. So izjemno hitri, močni in vzdržljivi morski plenilci, ki preplavajo ogromne razdalje, se potapljajo v globine in včasih zrastejo v prave velikane. V Jadranu je najbolj prepoznaven atlantski modroplavuti tun (Thunnus thynnus), mogočna riba odprtega morja, ki živi v Atlantiku in Sredozemskem morju, kamor spada tudi Jadran. Slovensko morje je majhno in plitvejše, zato velikih jat tunov ne srečujemo vsak dan, vendar pa atlantskega modroplavutega tuna občasno opazijo tudi pri nas.

Nekateri tuni so delno toplokrvni.

Nekateri zrastejo do štiri metre. FOTO: Rodrigo Friscione/Getty Images

Tune takoj prepoznamo: so podolgovate, mišičaste ribe, oblikovane kot torpedo. Takšna oblika jim omogoča, da skozi vodo švignejo z izjemno hitrostjo. Med lovom ali begom pred plenilci plavajo do približno 43 kilometrov na uro. Hitrost jim pomaga pri lovu, pobegu in dolgih selitvah. Tuni niso ribe, ki bi mirovale med skalami. Njihovo življenje je potovanje. Veliko časa preživijo v gibanju. Pri nekaterih vrstah mora voda nenehno teči čez škrge, zato plavajo z odprtimi usti in tako dovajajo kisik v telo. To je življenje brez pravega počitka. Med največjimi je atlantski modroplavuti tun. Zraste lahko do skoraj štiri metre in tehta do okoli 900 kilogramov. Živi lahko 20 let ali več, spolno običajno dozori šele okoli osmega leta. Na drugi strani so nekatere vrste precej manjše. Atlantski progasti tun je med manjšimi: hitro odraste, lahko se drsti že pri enem letu in živi precej manj časa, približno sedem let.

Ena najbolj nenavadnih lastnosti tunov je, da so nekatere vrste delno toplokrvne. To pomeni, da lahko ohranjajo telesno temperaturo višjo od temperature vode okoli sebe. Ta dodatna toplota jim daje moč: mišice delujejo bolje, plavanje je hitrejše, lov uspešnejši, potopi globlji. Tuni pogosto potujejo v jatah. Plavanje v skupini jim pomaga pri lovu in obrambi. Hranijo se z ribami, raki in lignji. Ljudje so tune lovili za hrano že v pradavnini. Jamske poslikave blizu Sicilije prikazujejo modroplavute tune in segajo približno v čas 9200 let pred našim štetjem. Za človeka so tako pomembni, da imajo celo svoj dan: 2. maj je svetovni dan tunov.