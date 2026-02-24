Teh rastlin ne smete gnojiti s kavo

Obstaja veliko naravnih pripomočkov za dognojevanje rastlin, eden od njih je kavna usedlina. A čeprav ta lahko koristi, za nekatere rastline pomeni nasprotno: pot v propad. Res je, da vsebuje dušik in organske spojine, vendar lahko v lončkih, kjer je količina zemlje omejena, vsaka sprememba strukture in kislosti substrata povzroči precej močnejši učinek kot na vrtu. Kavna usedlina v loncu lahko zadržuje vlago in moti kroženje zraka okoli korenin, kar pri občutljivih rastlinah vodi do porumenelih listov, pojava plesni in gnitja korenin. Poglejte, katerih lončnic ne smete gnojiti z njo.

Orhidej

Orhideje rastejo v zračnem substratu, kot je lubje dreves, saj njihove korenine potrebujejo stalno kroženje zraka. Kavna usedlina zadržuje vlago in lahko zapolni prostore med koščki lubja. Posledica so mehke, temne korenine in postopno propadanje rastline.

FOTO: Gettyimages

Sukulent

Sukulente potrebujejo lahek, peščen in zelo odceden substrat. Dodajanje kavne usedline zemljo zbije in povzroči zadrževanje vode okoli korenin, kar vodi do mehkih listov in izgube značilne čvrstosti rastline.

Aloe vere

Čeprav je trpežna, je aloe vera sukulenta in ne prenaša odvečne vlage. Zaradi kavne usedline zemlja postane pretežka in bolj vlažno, kot ji ustreza. To poveča tveganje za gnitje, zlasti v zimskih mesecih, ko rastlina porabi manj vode.

FOTO: Albina Yalunina/Gettyimages

Fikusov

Fikusi imajo radi stabilne razmere in slabo prenašajo nenadne spremembe v sestavi tal. Kavna usedlina lahko spremeni kislost in poruši ravnovesje vlage, kar se kaže v odpadanju listov, težavi, s katero se lastniki fikusov pogosto soočajo.

FOTO: Lubov/Gettyimages

Kaktusov

Kaktusi so prilagojeni suhim razmeram in revnim tlom, zato sploh ne potrebujejo kavne usedline. V zaprtih prostorih lahko ta povzroči zadrževanje vlage in razvoj glivic, kar je pogost vzrok propadanja sobnih kaktusov.

Sanseverie

Ta priljubljena sobna rastlina je znana po vzdržljivosti in ima rada bolj suh substrat. Kavna usedlina zadržuje vlago in, zlasti če zalivanje ni ustrezno prilagojeno, povzroči gnitje korenin opozarja portal glossy.