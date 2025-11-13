Tehnološke inovacije: spoznajte učinkovite robote za vinogradništvo (FOTO)

V Pordenonu v Italiji je od 5. do 7. novembra potekal sejem R.I.V.E., peta mednarodna razstava vinogradništva in vinarstva. Na bienalnem dogodku je bilo za več kot 30 odstotkov več obiskovalcev kot leta 2023. R.I.V.E. je ključni dogodek na italijanskem in mednarodnem področju vinogradniških sejmov.

Osrednja tema so bile tehnološke inovacije, kar je bilo videno tako na razstavnih stojnicah kot na strokovno-znanstvenih srečanjih. V okviru programa Enotrend so organizirali več kot 50 dogodkov, vključno z delavnicami, seminarji in okroglimi mizami, posvečenimi raziskavam, razvoju in novim smernicam v vinogradništvu. Dvakrat na dan je potekal t. i. Dynamic RIVE, praktična terenska demonstracija najnaprednejših strojev in tehnologije za delo v vinogradu.

Robot aries 300 M s pršilnikom ima rezervoar za škropivo integriran v »vozilo«, kar znižuje težišče stroja. Robot uporablja avtonomno vodenje in satelitsko navigacijo za pomnjenje svoje poti, njegovo pozicioniranje pa je zelo natančno.

Predstavljeni so bili stroji in naprave ter tehnologije za trsničarstvo, vinogradništvo in kletarstvo. V vinogradništvu ostaja traktor še vedno osnovna vlečno pogonska enota. Traktorji so predvsem ozkokolotečne izvedbe. V zadnjih letih se veliko govori tudi o robotih, ki bodo nadomestili običajne traktorje in traktoriste. Tudi tokrat smo videli robote, ki se lahko uporabljajo za različna dela v vinogradu.

Nadjahalni robot

Med njimi je bil najzanimivejši DAET A.P.M.-01, ki je dobil tudi sejemsko nagrado za inovacije. To je prvi avtonomni stroj jahalne izvedbe, saj nadjaha vrsto vinske trte. A.P.M‑01 je najsodobnejši sistem za avtonomno, avtomatizirano zimsko obrezovanje trte, zasnovan za neprekinjeno delovanje 24 ur na dan, 7 dni v tednu, tudi v neugodnih razmerah, kot sta dež in slaba vidljivost. A.P.M‑01 je električni robot, saj ga napajajo statične grafenske baterije.

Daet A.P.M.-01 je prvi avtonomni jahalni stroj za zimsko rez vinske trte. Ima integrirano stransko in zgornje predobrezovanje ter robotski roki za rezanje, upogibanje in vezanje vinske trte. Njegova posebnost so tudi negorljive grafenske baterije.

Baterije so izmenljive, negorljive. Celotno vozilo je precej veliko, saj je dolgo 4,20 m, široko 2,45 m in visoko 2,77 m, tehta pa dve toni. Robot avtomatsko prilagaja vsako kolo, tako da je vedno v stiku s tlemi in zagotavlja maksimalno stabilnost. Znotraj vozila je integriran sistem za stransko in zgornje predobrezovanje vinske trte. Nato sta nameščeni dve robotski roki, ki avtonomno in natančno režeta, upogibata in vežeta trto. Vozilo se premika avtonomno in brez uporabe sistema GPS. Ima sistem za detekcijo ovir ali ljudi.

V okviru programa Enotrend so organizirali več kot 50 dogodkov.

Specialista za zaščito trte

Nagrado za inovacije je dobilo tudi podjetje Free Green Nature S.r.L. za robota icaro X4 in pršilnik spraytron. Icaro X4 je hibridni robot, namenjen za delo v vinogradu predvsem na področju varstva trte. Vgrajene ima panele UV-C, ki so aktivni preventivni sistem, ki varuje vinsko trto pred boleznimi (pepelasto plesnijo, peronosporo in botritisom).

Robot Icaro X4 ima integrirane panele UV-C za preventivno varstvo vinske trte pred boleznimi. Za aplikacijo pesticidov pa je namenjen robotizirani vlečni pršilnik spraytron. Kombinacija je dobila nagrado za inovativnost.

S tem se bistveno zmanjša uporaba pesticidov. Spraytron pa je robotiziran električni pršilnik, ki ima šest manjših ventilatorjev in škropi tam, kjer je vegetacija, in to le toliko, kolikor je nujno za določeno gostoto listne mase. Icaro X4 je proizvajalcu prinesel tudi 16 patentov. Njegovo avtonomno delovanje podpira celoviti sistem RTK, telemetrični sistem, dostopen prek pametnega telefona, postaja za analizo vremena in varnostne kamere, opremljene z umetno inteligenco.

Precizni kmetovalec

FieldRobotics hammerhead je avtonomni robot, prilagojen kmetijstvu, ki ponuja inovativne rešitve za precizno kmetovanje. Je električen robot, ki ima dva 5 kW motorja za premikanje in 10 kW motor za pogon priključkov. Baterija (24 kWh) omogoča delo do 8 ur. Rover, kakor pravijo takim vozilom, je širok 130 cm, težek pa eno tono.

Za robota fieldrobotics hammerhead je treba odšteti 140.000 evrov, za električni mulčer pa 20.000.

Največja hitrost je 6 km/h. Ima tritočkovni priključni sistem z dvižno silo 400 kg. V središču zasnove robota hammerhead je njegov napredni avtonomni navigacijski sistem.