Tekoči, kapsule ali prašek? To je detergent, ki je najboljši za pranje perila pri 60 in več stopinjah Celzija

Na trgovskih policah je ponudba detergentov za pranje perila na moč raznolika, od tekočih in praškov do kapsul in specializiranih formul. Prav zaradi tako velike izbire se mnogi pogosto sprašujejo, katera možnost je boljša, zlasti kadar perilo peremo pri višjih temperaturah. Tekoči detergenti so priljubljeni zaradi preprostega doziranja in dobre učinkovitosti pri nižjih temperaturah ter tudi zato, ker se v vodi lažje raztopijo. Najpogosteje jih priporočajo za občutljivo perilo ter pranje pri 30 ali 40 stopinjah Celzija.

FOTO: Anne Boonkerdthinthai/Getty images

Na drugi strani imajo detergenti v prahu nekoliko drugačno sestavo, zaradi katere so učinkovitejši pri pranju pri 60 stopinjah Celzija in več. Praški vsebujejo belila na osnovi kisika in močnejše encime, ki se aktivirajo prav pri višjih temperaturah. Zaradi tega bolje odstranjujejo trdovratne madeže, kot so maščoba, znoj, blato ali ostanki hrane. Ob tem so učinkovitejši z vidika odstranjevanja bakterij in neprijetnih vonjav, kar je še posebej pomembno pri pranju posteljnine, brisač in spodnjega perila.

FOTO: Fabrikacr/Getty images

Še ena prednost detergenta v prahu je njegova sposobnost ohranjanja beline belega perila, ki, če ga peremo z neustreznim sredstvom, sčasoma posivi. Tekoči detergenti, čeprav nežni do tkanin, ne vsebujejo belil, posledično so lahko pri višjih temperaturah manj učinkoviti. Prav zato se strokovnjaki pri pranju pri 60 stopinjah in več najpogosteje odločajo za detergent v prahu. Čeprav je končna izbira odvisna od vrste perila in osebnih navad, ima pri višjih temperaturah prašek še vedno občutno prednost, piše Zadovoljna.hr.