Telefoni, računalniki in televizorji: tako jih pravilno očistimo

Čiščenje elektronskih naprav je nujno, saj prah in umazanija vplivata na delovanje, segrevanje in celo življenjsko dobo naprav. Kljub temu se jih le redko lotimo čistiti, kaj šele, da bi se dela lotili temeljito.

Ena od težav je voda – elektronske naprave je pač ne marajo. Toda to še ne pomeni, da moramo nujno uporabiti drage čistilne robčke. Povsem v redu je, če uporabimo krpo, ki pa ne sme biti mokra – le vlažna.

Na pametnih telefonih se nabira umazanija. FOTO: Serhii Shleihel/Getty Images

Najboljša je iz mikrovlaken – zelo uporabna je denimo krpica za čiščenje očal. Navlažimo jo z mešanico destilirane vode in 70-odstotnega izopropilnega alkohola (v razmerju 1: 1). To razkuži površino in ne poškoduje prevleke zaslona ali tipkovnice. Napravo vedno izklopimo iz elektrike, preden se lotimo čiščenja.

Umazanija na telefonu

Po raziskavi univerze v Arizoni je na povprečnem pametnem telefonu 10-krat več bakterij kot na straniščni školjki. Zato ga je priporočljivo čistiti vsaj dvakrat na teden, v sezoni prehladov celo vsak dan. Telefon izklopimo, odstranimo ovitek in ga obrišemo z alkoholno raztopino. Obrišimo sprednjo in zadnjo stran, tudi robove in gumb za vklop. Ovitek posebej operemo z milnico in dobro posušimo. Za težko dostopne dele (mikrofon, zvočnik) uporabimo suho palčko za ušesa ali mehko ščetko. Nikakor ne uporabimo razkužilnih robčkov z belilom, saj ti uničijo zaščitni sloj zaslona.

Delo s čisto napravo je bolj prijetno. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Računalniška tipkovnica se pogosto kopa v drobtinah. Najmanj enkrat na teden (če delamo od doma – dvakrat) jo obrnemo naokoli in nežno potresimo. Nato uporabimo mini sesalnik za elektroniko. Sledi razkuževanje s krpo in vodo z alkoholom. Nikoli ne pršimo čistila neposredno na tipke. Enkrat mesečno izključimo tipkovnico in jo med tipkami temeljito očistimo s palčko, namočeno v alkohol. Posebej obrišimo miško.

Jih redno čistite? FOTO: Tevarak/Getty Images

Monitorji, televizorji in zasloni imajo občutljiv premaz proti bleščanju, ki ga lahko poškodujejo agresivna čistila, zato ne uporabljamo čistil za steklo ali papirnatih brisač, le vodo. Če so madeži trdovratni, uporabimo mešanico destilirane vode in belega kisa (1: 1). Obrišimo z nežnimi krožnimi gibi. Po čiščenju zaslon obrišimo s suho antistatično krpo, ki preprečuje nabiranje prahu. Če želimo, da se prah ne prime tako hitro, v stekleničko z razpršilom zmešajmo 1 dl destilirane vode, 1 čajno žličko kisa in kapljico olivnega olja. Popršimo po mikrovlakneni krpi (ne po napravi!) in obrišimo površino. Tanka plast olja zmanjša statično nabiranje prahu in podaljša čistost.

10-krat več bakterij kot straniščna školjka ima pametni telefon.

Ne pritiskamo

Daljince čistimo enkrat tedensko. Odstranimo baterije. Obrišimo s krpo, navlaženo z alkoholom. Za tipke uporabimo vatirano palčko.

Slušalke očistimo po vsaki (daljši) uporabi; odstranimo gumijaste nastavke in jih sperimo z milnico. Reže obrišimo s suho palčko ali mehko zobno ščetko.

Prenosni računalniki, tablice, kamere imajo ventilacijske odprtine, v katerih se nabira prah. Vsak mesec jih očistimo s pihanjem – nikoli s sesalnikom. Prah povzroča pregrevanje in krajšo življenjsko dobo komponent. Zunanjost brišimo z alkoholno raztopino, zaslone pa po istem postopku kot monitorje.

Največje napake pri čiščenju elektronskih naprav so uporaba čistil za steklo (pogosto vsebujejo amonijak in poškodujejo zaslon), neposredno vlaženje naprave, preveč pritiska na zaslon, čiščenje, medtem ko je naprava vklopljena, ter čiščenje s papirnatimi brisačami, ki puščajo mikropraske.