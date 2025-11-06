  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREVERITE NAJVEČJE NAPAKE

Telefoni, računalniki in televizorji: tako jih pravilno očistimo

Telefoni, računalniki in televizorji ter daljinski upravljalniki so v nenehni uporabi, a čeprav se jih ves čas dotikamo, jih le redko čistimo.
Čista naprava bo delovala dlje. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

Čista naprava bo delovala dlje. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

Na pametnih telefonih se nabira umazanija. FOTO: Serhii Shleihel/Getty Images

Na pametnih telefonih se nabira umazanija. FOTO: Serhii Shleihel/Getty Images

Jih redno čistite? FOTO: Tevarak/Getty Images

Jih redno čistite? FOTO: Tevarak/Getty Images

Delo s čisto napravo je bolj prijetno. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Delo s čisto napravo je bolj prijetno. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Čista naprava bo delovala dlje. FOTO: Centralitalliance/Getty Images
Na pametnih telefonih se nabira umazanija. FOTO: Serhii Shleihel/Getty Images
Jih redno čistite? FOTO: Tevarak/Getty Images
Delo s čisto napravo je bolj prijetno. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images
A. J.
 6. 11. 2025 | 13:10
4:10
A+A-

Čiščenje elektronskih naprav je nujno, saj prah in umazanija vplivata na delovanje, segrevanje in celo življenjsko dobo naprav. Kljub temu se jih le redko lotimo čistiti, kaj šele, da bi se dela lotili temeljito.

Ena od težav je voda – elektronske naprave je pač ne marajo. Toda to še ne pomeni, da moramo nujno uporabiti drage čistilne robčke. Povsem v redu je, če uporabimo krpo, ki pa ne sme biti mokra – le vlažna.

Na pametnih telefonih se nabira umazanija. FOTO: Serhii Shleihel/Getty Images
Na pametnih telefonih se nabira umazanija. FOTO: Serhii Shleihel/Getty Images

Najboljša je iz mikrovlaken – zelo uporabna je denimo krpica za čiščenje očal. Navlažimo jo z mešanico destilirane vode in 70-odstotnega izopropilnega alkohola (v razmerju 1: 1). To razkuži površino in ne poškoduje prevleke zaslona ali tipkovnice. Napravo vedno izklopimo iz elektrike, preden se lotimo čiščenja.

Umazanija na telefonu

Po raziskavi univerze v Arizoni je na povprečnem pametnem telefonu 10-krat več bakterij kot na straniščni školjki. Zato ga je priporočljivo čistiti vsaj dvakrat na teden, v sezoni prehladov celo vsak dan. Telefon izklopimo, odstranimo ovitek in ga obrišemo z alkoholno raztopino. Obrišimo sprednjo in zadnjo stran, tudi robove in gumb za vklop. Ovitek posebej operemo z milnico in dobro posušimo. Za težko dostopne dele (mikrofon, zvočnik) uporabimo suho palčko za ušesa ali mehko ščetko. Nikakor ne uporabimo razkužilnih robčkov z belilom, saj ti uničijo zaščitni sloj zaslona.

Delo s čisto napravo je bolj prijetno. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images
Delo s čisto napravo je bolj prijetno. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Računalniška tipkovnica se pogosto kopa v drobtinah. Najmanj enkrat na teden (če delamo od doma – dvakrat) jo obrnemo naokoli in nežno potresimo. Nato uporabimo mini sesalnik za elektroniko. Sledi razkuževanje s krpo in vodo z alkoholom. Nikoli ne pršimo čistila neposredno na tipke. Enkrat mesečno izključimo tipkovnico in jo med tipkami temeljito očistimo s palčko, namočeno v alkohol. Posebej obrišimo miško.

Jih redno čistite? FOTO: Tevarak/Getty Images
Jih redno čistite? FOTO: Tevarak/Getty Images

Monitorji, televizorji in zasloni imajo občutljiv premaz proti bleščanju, ki ga lahko poškodujejo agresivna čistila, zato ne uporabljamo čistil za steklo ali papirnatih brisač, le vodo. Če so madeži trdovratni, uporabimo mešanico destilirane vode in belega kisa (1: 1). Obrišimo z nežnimi krožnimi gibi. Po čiščenju zaslon obrišimo s suho antistatično krpo, ki preprečuje nabiranje prahu. Če želimo, da se prah ne prime tako hitro, v stekleničko z razpršilom zmešajmo 1 dl destilirane vode, 1 čajno žličko kisa in kapljico olivnega olja. Popršimo po mikrovlakneni krpi (ne po napravi!) in obrišimo površino. Tanka plast olja zmanjša statično nabiranje prahu in podaljša čistost.

10-krat več bakterij kot straniščna školjka ima pametni telefon.

Ne pritiskamo

Daljince čistimo enkrat tedensko. Odstranimo baterije. Obrišimo s krpo, navlaženo z alkoholom. Za tipke uporabimo vatirano palčko.

Slušalke očistimo po vsaki (daljši) uporabi; odstranimo gumijaste nastavke in jih sperimo z milnico. Reže obrišimo s suho palčko ali mehko zobno ščetko.

Prenosni računalniki, tablice, kamere imajo ventilacijske odprtine, v katerih se nabira prah. Vsak mesec jih očistimo s pihanjem – nikoli s sesalnikom. Prah povzroča pregrevanje in krajšo življenjsko dobo komponent. Zunanjost brišimo z alkoholno raztopino, zaslone pa po istem postopku kot monitorje.

Največje napake pri čiščenju elektronskih naprav so uporaba čistil za steklo (pogosto vsebujejo amonijak in poškodujejo zaslon), neposredno vlaženje naprave, preveč pritiska na zaslon, čiščenje, medtem ko je naprava vklopljena, ter čiščenje s papirnatimi brisačami, ki puščajo mikropraske.

Čistilu za steklo se izogibajmo.

Več iz teme

čiščenječistilanasveti za čiščenjetelefoniračunalnikitelevizorji
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČE GRLO

Če vas boli grlo, nikar ne jejte tega

Topla juha, zeliščni čaj z medom in nasploh veliko tekočine so najboljši način za hitrejše okrevanje.
6. 11. 2025 | 15:00
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
NEGOTOVA PRIHODNOST

Princu Harryju in Meghan Markle so šteti dnevi

Producenti so se naveličali para, ki je sprva veliko obetal.
6. 11. 2025 | 14:25
14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Spolnost

Najboljši rabbit vibrator – dvojna stimulacija za večji užitek

Rabbit vibrator je eden najbolj priljubljenih erotičnih pripomočkov za ženske. Ponuja hkratno stimulacijo točke G in klitorisa, kar zagotavlja močne in dolgotrajne orgazme. Zaradi svoje oblike in funkcionalnosti je postal simbol kakovostne in varne spolne izkušnje.
Promo Slovenske novice6. 11. 2025 | 14:22
14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Igrače

Najboljše Montessori lesene igrače za otroke – učenje skozi igro

Lesene Montessori igrače so zasnovane z mislijo na otrokov naravni razvoj, radovednost in potrebo po samostojnem raziskovanju.
Promo Slovenske novice6. 11. 2025 | 14:21
14:21
Novice  |  Slovenija
UPRAVA ZA VARNO HRANO

Šok! Zaradi hude ranljivosti sistema razkriti osebni podatki skoraj 900.000 Slovencev

Dostopni so bili podatki, kot so ime, priimek, naslov, EMŠO in davčna številka.
6. 11. 2025 | 14:21
14:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČIM VEČ KORAKOV

Z gibanjem nad demenco, naredite čim več korakov

Dejavniki življenjskega sloga vplivajo na najzgodnejše faze alzheimerjeve bolezni; naredimo vsaj 3000 korakov na dan.
Aleksander Brudar6. 11. 2025 | 14:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovenska alternativa globalnim igralcem

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
6. 11. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
6. 11. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
6. 11. 2025 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki