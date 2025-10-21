Televizor za vse priložnosti, slika je vrhunska pri vseh vsebinah

Samsung NeoQLED QN90F je naslednik modela QN90D, ki je bil lani eden najboljših LCD-televizorjev na trgu. Novi QN90F prinaša številne izboljšave, vključno z novim panelom in več zatemnitvenimi conami. Ena ključnih nadgradenj je zmogljivejši videoprocesor NQ4 AI gen3, ki omogoča še bolj gladko in podrobno sliko, poleg tega pa je zaslon dobil mat premaz, ki zmanjšuje odboje svetlobe, kar izboljša gledanje televizije v svetlih prostorih.

165 Hz osveževanje slike ponuja QN90F.

Zaslon s tehnologijo mini led in 720 zatemnitvenimi območji pri 65-palčni diagonali zdaj ponuja še boljše kontraste, kar je še posebno vidno pri vsebinah, posnetih z visokim dinamičnim razponom (HDR), svetilnost pa dosega skoraj 2500 nitov. Seveda pa se še vedno ne more povsem primerjati z zasloni z organskimi diodami pri doseganju popolne črnine, saj je pri oled panelih vsaka točka svoj vir svetlobe.

Novi procesor omogoča številne funkcije UI, denimo izboljšani dvig ločljivosti, dodajanje učinka HDR standardnim vsebinam in napredno obdelavo gibanja, s čimer je slika res vrhunska pri vseh vsebinah. Televizor je primeren tudi za priklop igralne konzole ali računalnika, saj pri ultravisoki ločljivosti 4K ponuja kar 165-herčno osveževanje slike in nizko zakasnitev vhodnega signala (manj kot 10 ms), kar zagotavlja odlično igralno izkušnjo. Cena je bila ob prihodu na trg precej zasoljena, zdaj pa ga na Samsungovi spletni trgovini ponujajo za 1449 evrov, kar je precej ugodno za tako dober televizor.