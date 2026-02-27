Tesla z veliko novostjo v Sloveniji (FOTO in VIDEO)

Tesla je tudi v Sloveniji začela ponujati 7-sedežno različico svojega prenovljenega kompaktnega SUV modela Y. Družine, ki imajo več kot 3 otroke, so pri prenovljeni »ipsilonki« do zdaj ostale dolgih nosov, saj 7-sedežnega modela v Sloveniji ni bilo na voljo. Zdaj je drugače, konfigurator že sprejema naročila za 7-sedežni model, dobava pa je predvidena aprila ali maja letos.

Žal dodatna sedala za otročad, ki so postavljena v prtljažni prostor in zložljiva, ne bodo poceni. Osnovna cena prenovljenega modela Y je sicer pri 39.990 evrih za osnovni model z zadnjim pogonom. A tega ni možno konfigurirati s sedmimi sedeži. Kdor jih potrebuje, bo moral izbrati dolgoprogaški model Y Premium Long Range s štirikolesnim pogonom (all wheel drive), katerega osnovna cena je bolj zasoljenih 52.990 evrov. K temu je treba dodati še 2500 evrov doplačila za tretjo vrsto sedežev in skoraj tisočaka za »stroške dostave in dokumentacije«, karkoli že to pomeni. Pod črto bo slovensko družino, ki bi vozila teslo in v njej poleg staršev še štiri ali pet otrok, naložba stala najmanj 56.470 evrov. Zakaj omenjamo otroke? Ker v tretji vrsti kaj dosti prostora ne bo. Zato sta dodatna sedeža čisto zadaj primerna le za manjše osebe. Mimogrede, država vam za nakup e-vozila povrne še 4500 evrov subvencije. To pomeni, da bo treba za avto pod črto brez druge dodatne opreme in v osnovni sivo-črni barvni kombinaciji nameniti najmanj 51.970 evrov.

Takole izgleda tretja klop v tesli Y. FOTO: Tesla

Kdor si bo namesto mišje sive barve izbral kaj bolj očem všečnega, na primer ognjeno rdečo zunanjo barvo, bo moral doplačati še 2600 evrov. Ker k tej barvni kombinaciji črna notranjost ne sede, bo treba izbrati belo usnje (doplačilo 1200 evrov) in večja platišča (2200 evrov dodatka). Redakciji všečna konfiguracija bo tako stala 62.470 evrov brez odštete subvencije. Veliko ali malo? Odvisno, koga vprašate.

V ZDA cenejši

Za primerjavo smo preverili še cene 7-sedežnika na teslinem domačem terenu, v ZDA. Tudi tam je 7-sedežni model na voljo le v Premium paketu s štirikolesnim pogonom. A je cena precej nižja: 53.130 dolarjev nam pokaže kalkulator na Teslini ameriški strani. Preračunano v evre je to 45.050 evrov oziroma okroglo petino manj kot pri nas. A pri prodaji v ZDA je treba upoštevati še prodajne davke oz. t.i. sales tax, ki variirajo po zveznih državah in običajno znašajo med 6 in 8 %. Tesla je torej za Američane cenejša kot za Slovence.