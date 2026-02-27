  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NE BO POCENI

Tesla z veliko novostjo v Sloveniji (FOTO in VIDEO)

Danes so odprli naročila.
FOTO: Tesla
FOTO: Tesla
E. N.
 27. 2. 2026 | 19:23
3:01
A+A-

Tesla je tudi v Sloveniji začela ponujati 7-sedežno različico svojega prenovljenega kompaktnega SUV modela Y. Družine, ki imajo več kot 3 otroke, so pri prenovljeni »ipsilonki« do zdaj ostale dolgih nosov, saj 7-sedežnega modela v Sloveniji ni bilo na voljo. Zdaj je drugače, konfigurator že sprejema naročila za 7-sedežni model, dobava pa je predvidena aprila ali maja letos.

Žal dodatna sedala za otročad, ki so postavljena v prtljažni prostor in zložljiva, ne bodo poceni. Osnovna cena prenovljenega modela Y je sicer pri 39.990 evrih za osnovni model z zadnjim pogonom. A tega ni možno konfigurirati s sedmimi sedeži. Kdor jih potrebuje, bo moral izbrati dolgoprogaški model Y Premium Long Range s štirikolesnim pogonom (all wheel drive), katerega osnovna cena je bolj zasoljenih 52.990 evrov. K temu je treba dodati še 2500 evrov doplačila za tretjo vrsto sedežev in skoraj tisočaka za »stroške dostave in dokumentacije«, karkoli že to pomeni. Pod črto bo slovensko družino, ki bi vozila teslo in v njej poleg staršev še štiri ali pet otrok, naložba stala najmanj 56.470 evrov. Zakaj omenjamo otroke? Ker v tretji vrsti kaj dosti prostora ne bo. Zato sta dodatna sedeža čisto zadaj primerna le za manjše osebe. Mimogrede, država vam za nakup e-vozila povrne še 4500 evrov subvencije. To pomeni, da bo treba za avto pod črto brez druge dodatne opreme in v osnovni sivo-črni barvni kombinaciji nameniti najmanj 51.970 evrov.

Takole izgleda tretja klop v tesli Y. FOTO: Tesla
Takole izgleda tretja klop v tesli Y. FOTO: Tesla

Kdor si bo namesto mišje sive barve izbral kaj bolj očem všečnega, na primer ognjeno rdečo zunanjo barvo, bo moral doplačati še 2600 evrov. Ker k tej barvni kombinaciji črna notranjost ne sede, bo treba izbrati belo usnje (doplačilo 1200 evrov) in večja platišča (2200 evrov dodatka). Redakciji všečna konfiguracija bo tako stala 62.470 evrov brez odštete subvencije. Veliko ali malo? Odvisno, koga vprašate. 

V ZDA cenejši

Za primerjavo smo preverili še cene 7-sedežnika na teslinem domačem terenu, v ZDA. Tudi tam je 7-sedežni model na voljo le v Premium paketu s štirikolesnim pogonom. A je cena precej nižja: 53.130 dolarjev nam pokaže kalkulator na Teslini ameriški strani. Preračunano v evre je to 45.050 evrov oziroma okroglo petino manj kot pri nas. A pri prodaji v ZDA je treba upoštevati še prodajne davke oz. t.i. sales tax, ki variirajo po zveznih državah in običajno znašajo med 6 in 8 %. Tesla je torej za Američane cenejša kot za Slovence.

Več iz teme

TeslaSlovenijaelektrični avtomobilidružinski avtomobili7 sedežev
ZADNJE NOVICE
20:31
Novice  |  Slovenija
OSEBNA IZPOVED

V Ljubljani zbila kolesarja in zbežala: »Letel sem po zraku«

Nesreča naj bi se zgodila sredi popoldanske prometne konice, poškodovani pa prosi očividce za pomoč pri razjasnitvi dogodka.
Kaja Grozina27. 2. 2026 | 20:31
20:00
Razno
MILENA SVETUJE

Starši mi ne očitajo, da ne vem, kdo je oče mojega otroka, a zdi se mi, da se jim gnusim

Pisala nam je bralka, ki priznava, da jo vleče drugam, stran od lastnega otroka.
Milena Miklavčič27. 2. 2026 | 20:00
19:54
Lifestyle  |  Svetovalnica
FINANČNA SVETOVALNICA

Panika! Izteka se rok za prijavo davkov, vi pa ste ostali brez?! Svetujemo, kaj storiti!

Vsak pravi Slovenec ve, da je do konca februarja FURS-u treba prijaviti davčne napovedi. Letos se rok zamika do ponedeljka, 2. marca, ker zadnji dan februarja pade na vikend. A kaj storiti, če od vašega upravitelja premoženja, npr. borznega posrednika, še niste prejeli davčnega poročila? Povprašali smo FURS.
27. 2. 2026 | 19:54
19:23
Lifestyle  |  Stil
NE BO POCENI

Tesla z veliko novostjo v Sloveniji (FOTO in VIDEO)

Danes so odprli naročila.
27. 2. 2026 | 19:23
18:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
NI POŠKODOVANIH

V Ljubljani iztiril vlak, nastala je večja škoda

Nobena izmed oseb na vlaku ni bila poškodovana, nastala pa je večja škoda na vlakovni kompoziciji in železniški infrastrukturi.
27. 2. 2026 | 18:50
18:26
Novice  |  Slovenija
ŽE PREVOZNA

Na primorki zagorelo vozilo, avtocesto so takoj zaprli

Primorska avtocesta je bila med Uncem in Postojno proti Kopru zaprta, zdaj je ponovno odprta, ostaja pa zaprt vozni pas.
27. 2. 2026 | 18:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki