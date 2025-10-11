  • Delo d.o.o.
MALO ZARES DOBRIH

Test zimskih gum razkril šokantne razlike: 11 modelov padlo na celi črti

Test AMZS: 31 zimskih gum dimenzije 225/40 R18 V: kar 11 jih je dobilo oceno ni priporočljivo.
S. I.
 11. 10. 2025 | 15:10
3:03
A+A-

Na letošnjem testu AMZS zimskih pnevmatik so preizkusili kar 31 različnih modelov, kar je največ doslej na enem testu. Tokrat so se osredotočili na dimenzijo 225/40 R 18, ki je ena najbolj razširjenih na trgu, saj jo uporabljajo tako družinski avtomobili nižjega srednjega razreda kot kompaktni cestni terenci. Pnevmatike so testirali na Volkswagnovem golfu, kar omogoča primerjavo rezultatov v realnih razmerah.

Trije cenovni razredi

Testirane gume so razdelili v tri cenovne razrede: šest višjega, enajst srednjega in štirinajst nizkocenovnih. Rezultati testa so bili presenetljivi in skrb vzbujajoči, saj je kar 11 pnevmatik prejelo oceno ni priporočljivo. Vse spadajo v nizkocenovni razred, kar kaže na izrazite razlike v kakovosti med različnimi cenovnimi razredi. Še eni nizkocenovni pnevmatiki so pri merilu varnosti podelili oceno pomanjkljivo, kar pomeni, da priporočajo nakup z omejitvami, medtem ko sta dve nizkocenovni gumi prejeli oceno zadovoljivo.

Pnevmatike višjega cenovnega razreda so se izkazale za najbolj zanesljive.

Pnevmatike srednjega cenovnega razreda so se odrezale nekoliko bolje. Med enajstimi testiranimi so tri prejele oceno pomanjkljivo, osem pa zadovoljivo. To pomeni, da imajo nekaj slabosti pri posameznih merilih, a te niso tako velike, da ne bi priporočili njihovega nakupa. Pnevmatike višjega cenovnega razreda so se izkazale za najbolj zanesljive. Od šestih testiranih so štiri prejele oceno dobro, dve pa zadovoljivo.

Najboljše in najslabše

Med najboljšimi pnevmatikami na testu so se izkazale goodyear ultragrip performance 3, michelin pilot alpin 5, bridgestone blizzak 6, dunlop winter sport 5, hankook winter i*cept evo3 W330 in continental wintercontact TS 870 P. Prejele so skupno oceno dobro oziroma zelo priporočljivo. Na drugi strani so se najslabše odrezale nizkocenovne gume, kot so evergreen EW66, CST medallion winter WCP1 in syron everest 2, ki so zaradi izrazitih varnostnih slabosti dobile oceno ni priporočljivo.

Vse, ki so dobile oceno »ni priporočljivo«, spadajo v nizkocenovni razred.

Rezultati letošnjega testa jasno kažejo, da visoka cena pnevmatik pogosto, vendar ne vedno, pomeni tudi višjo kakovost. Kljub temu pa je nekaj nizkocenovnih pnevmatik pokazalo zadovoljive zmogljivosti in se uvrstilo med tiste, katerih nakup priporočajo. Pomembno je, da se kupci ne zanašajo le na ceno, temveč upoštevajo tudi rezultate neodvisnih testov, kot je test AMZS, ki ponuja celovit pregled prednosti in slabosti posameznih modelov.

