Testirali smo električni mercedes, ki ni kar tako (FOTO)

ZA VOLANOM

CLA 250+ prepriča v vožnji, dosegu in s hitrim polnjenjem; precej visoka cena ne preseneča.

Mercedes ima že nekaj časa električne avtomobile, vendar je pomemben korak naprej na tem področju storil lani, ko je predstavil novo generacijo modela CLA. Ta je lahko električen ali hibriden, najprej smo preizkusili prvega. Razmere so bile dobre, a tudi avtomobil je bil dober in celoten vtis res ni bil slab. CLA vozi v tretji generaciji, to je prvi model z modularne osnove MMA, ki ji angleško rečejo electric first, najprej so ga uvedli z električnim pogonom, nato še s hibridnim. Testnik je bil najprej električen, z zadnjim motorjem z močjo 200 kW, z najzmogljivejšo baterijo s 85 kWh in s ...