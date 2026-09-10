Testirali smo najcenejšo teslo z nekaj kompromisi (FOTO)

AVTOMOBILSKI TEST

Doseg prek 400 kilometrov, polnjenje v 25 minutah, subvencij pa je zmanjkalo.

Nekaj, kar se je zdelo nemogoče, je postalo realnost. Tudi električni model je lahko najbolje prodajan avtomobil v Sloveniji. Tesla model 3 ima vsekakor številne prednosti, a marsikaj se spremin­ja, ker je zmanjkalo denarja za subvencije. Morda je kdo mislil, da je bila tesla model 3 »zgolj« najbolje prodajan model med električnimi avtomobili. Ne, marca letos je postala celo najbolje prodajan avtomobil med vsemi v Sloveniji. K temu so pripomogli pri uvozniku, saj so ceno s popustom znižali pod 35 tisoč evrov, zato je lahko kupec koristil še 7200 evrov subvencije. Za precej ugoden denar je ...