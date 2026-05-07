Ti materiali so tvegani za zdravje, v kuhinji se jim raje izognimo

Steklene posode, sklede in kozarci so naravno inertni, kar pomeni, da s hrano ali tekočinami ne reagirajo. Tudi če jih segrejemo ali uporabimo za vroče jedi, ne sproščajo kemikalij. Tveganje je minimalno, je pa treba paziti na kakovost stekla – borosilikatno je priporočljivo za kuhanje in peko, običajno pa je primerno za shranjevanje ali hladne jedi. Poceni plastični pripomočki, pogosto kupljeni v tujih spletnih trgovinah, lahko vsebujejo BPA, ftalate ali druge mehčalce, ki so v EU omejeni. Pri segrevanju ali stiku z mastno ali vročo hrano se lahko te snovi sproščajo, kar predstavlja zdravstveno tveganje, zlasti pri otroških izdelkih ali posodah za vročo hrano. Če se odločimo za plastiko, je pomembno, da izberemo izdelke, ki imajo oznako BPA free in so certificirani po evropskih standardih.
Bambus je naraven material, a številni poceni bambusovi krožniki in posode vsebujejo plastične smole ali lepila, ki niso preverjena po evropskih varnostnih standardih. Pri stiku z vročo ali mastno hrano lahko iz teh materialov pronicajo nepreverjene kemikalije, zato je tveganje večje kot pri steklu ali kakovostni keramiki. Slednja in porcelan sta običajno varna, saj ne reagirata s hrano. Pri poceni tujih izdelkih je treba paziti na premaz ali glazuro, ki lahko vsebuje težke kovine, kot sta svinec ali kadmij, ki se pri segrevanju sproščajo v hrano. Preverjena keramika s certifikati EU zagotavlja varnost pri vsakodnevni uporabi. Nerjaveče jeklo je stabilno, primerno za lonce, sklede in pribor ter varno za vsakodnevno uporabo. Pri poceni aluminiju brez ustreznega premaza lahko v hrano pronicajo kovinski ioni, kar ni idealno, zlasti pri kislih jedeh. Kakovostni aluminij ali nerjaveče jeklo s certifikatom EU zmanjšuje tveganja.
Več previdnosti je potrebne pri izdelkih, ki pridejo v neposreden stik s hrano ali pijačo, zlasti če jih uporabljamo za vroče, kisle ali mastne jedi. To velja za plastične posode, bambusove krožnike in sklede, silikonske pekače, kuhalnice, lopatke, modelčke za peko, otroške krožnike, lončke, stekleničke, posode za shranjevanje hrane in premaze na ponvah ali pekačih. Pri takšnih izdelkih moramo biti pozorni, ali so označeni kot primerni za stik z živili, ali imajo jasna navodila za uporabo in ali je navedeno, do katere temperature jih lahko varno uporabljamo.