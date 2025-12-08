To je barva leta 2026: bela kot oblak

Vsako leto od 1999. Pantone razglasi barvo, ki po njihovem mnenju najbolje ujame duh prihajajočega leta. Za leto, ki prihaja, so izbrali Pantone 11-4201 Cloud Dancer – mehko, lahkotno, nežno, zračno, kot oblak belo barvo. Prvič v zgodovini izbora za barvo leta so izbrali odtenek bele. Opisujejo jo kot vsestransko, nevsiljivo, lahkotno, mehko, deluje tudi umirjeno in eterično. Lahko je ozadje za druge barve ali samostojen minimalistični odtenek. Bila naj bi odziv na (vizualno) prenasičen, hrupen, kaotičen svet, je barva, ki prinaša mir, jasnost in občutek resetiranja, novega začetka – možnost razmisleka, introspekcije in ponovnega osredotočanja.

V notranjem oblikovanju bo odtenek idealen za minimalistične, pomirjujoče prostore – bela stena, svetli kosi pohištva, naravna svetloba – kar ustvarja občutek prostornosti in jasnosti. V modi bo bela ostala klasika, ki združuje univerzalno zmožnost kombiniranja z drugimi barvami, hkrati pa je sveža, čista in brezčasna.

Izbira bele je velik preskok.

Dobro se ujame z modrimi in hladnimi nevtralnimi odtenki. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Nevtralno platno

Omenjeni odtenek je kot nevtralno platno, bela podlaga, ki poudari detajle barv, tekstur ali materialov, ne da bi odvračala pozornost. Barva je lahka za kombiniranje, brezčasna, primerna za številne stile, kar pomeni, da je praktična in dostopna. Dobro se ujame z modrimi in hladnimi nevtralnimi odtenki, ki ustvarijo občutek lahkotnosti, s pastelnimi odtenki (kot so pudrasto rožnata, svetla marelična ali nežna žajbljeva), zemeljskimi barvami (bež, lanena, svetli odtenki lesa) in tudi temnejšimi (temen odtenek slive, kavno rjava, nočno modra), ki beli dodajo strukturo in eleganco.

Barve postajajo nežnejše in odražajo našo željo po preprostosti in pristnosti.

Bela podlaga poudari detajle barv, tekstur ali materialov, ne da bi odvračala pozornost. FOTO: Suchada Tansirimas/Getty Images

Do zdaj so bile barve leta po izbiri podjetja Pantone pogosto živahne, močne, opazne, torej barve, ki izstopajo. Izbira bele je torej velik preskok; pomeni iskanje prostora za dih, v življenju in domovih. »Izraža našo težnjo po prihodnosti brez toksičnosti in presežkov,« je povedala Lee Eiseman, izvršna direktorica Pantone Color Institute. Podjetje vztraja, da je praznina bistvo, mehak pristanek za preveč stimulirane ume.​

Barve nas oblikujejo bolj, kot se zavedamo. Toda ali sledenje najnovejšim trendom resnično zagotavlja srečo? »Barva je jezik. Način, kako se izražamo,« je dejala Laurie Pressman, podpredsednica Pantone Color Institute. Pravi, da pri izbiri barve leta ne gre za narekovanje modnih smernic, temveč za zajemanje »podzavestnega globalnega razpoloženja«. »Živimo v kulturi 24/7,« je dodala. »Z dražljaji, ki prihajajo do nas z vseh strani, iščemo olajšanje in odklop. Barve postajajo nežnejše in odražajo našo željo po preprostosti in pristnosti.«