To je električni adut za napad na premijski razred

Volvo je doslej že imel električne modele npr. najmanjšega EX30, pa največjega EX90. Z EX60 pa je zdaj končno dobil avtomobil, s katerim bo lahko bolje tekmoval z drugimi premijskimi tekmeci.

Baterijske celice so vgrajene v karoserijo.

Volvo EX60 je po svoji karoserijski zasnovi športni terenec, dolg je 4,8 metra, s čimer po dolžini za 10 cm presega klasično gnano izvedbe XC60. Ima pa s skoraj tremi metri za 15 cm večjo medosno razdaljo in zaradi tega več prostora za potnike in prtljago. Spredaj ga ob svetilih v obliki Torovih kladiv zaznamujeta še zračni loputi, nove so zelo posebne aerodinamične kljuke vrat, zadaj sta dva svetlobna snopa.

EX60 je pripravljen na novi električni osnovi SPA3. Ta med drugim prinaša izdelavo večjih delov karoserije aluminija s postopkom tlačnega litja, s čimer so omejili maso vozila. Baterijske celice so vgrajene v karoserijo, avtomobil ima zelo zmogljivo računalniško enoto, ki zmore hipno obdelati ogromno podatkov.

Seveda je v njem najudobnejše spredaj, zadaj je prostorna klop deljiva v razmerju 40/20/40, tam imata lahko zunanja sedeža sedali, ki se privzdigneta in sta primerni za sedanje otrok. Po prvih vtisih gre za visoko kakovost izdelave in materialov. Je pa avtomobil v smislu upravljanja dokaj močno digitaliziran.

Ob mnogih varnostnih elementih sta novost sprednja varnostna pasova, ki naj bi bila še bolj napredna.

Osnovni prtljažnik je s 523 litri zajeten, ima dvojno dno in ga je mogoče pregraditi, spredaj je še manjši prtljažnik z 38 litri prostora. Kot trdijo pri Volvu, sta ob mnogih varnostnih elementih novost sprednja varnostna pasova, ki naj bi bila še bolj napredna in se s pomočjo vgrajenih tipal zategneta, kolikor je treba glede na težo potnikov in konkretno vozniško situacijo.

V kabini je veliko udobja, a tudi digitalnosti. FOTO: Gašper Boncelj

Električni pogon je v osnovi speljan na zadnji kolesi; moči je že v tem primeru veliko, kar 275 kW, v tej izvedbi za energijo skrbi baterija s 83 kWh. V primeru štirikolesnega pogona in dveh elektromotorjev je sistemska moč 350 ali 500 kW. Baterija ima v teh dveh primerih zmogljivost 95 in kar 117 kWh. 800-voltna električna arhitektura omogoča hitro polnjenje z enosmernim tokom z močjo 300 oziroma 400 kW. V nasprotju z nekaterimi drugimi e-avtomobili te znamke volva EX60 izdelujejo v Volvovi matični tovarni v Göteborgu na Švedskem. Z zadnjim pogonom se cena začenja pri 63.000 evrih in gre proti 80 tisočakom. O konkretnih prodajnih načrtih pri nas niso govorili, a le dodali, da imajo z modelom velike ambicije. Volvu EX60, ki naj tekmuje z modeli, kot sta BMW iX3 ali mercedes GLC-e, se bo nekoliko pozneje pridružila še bolj robustna izvedenka z znanim tržnim imenom cross country.