To je električni adut za napad na premijski razred

Volvo je doslej že imel električne modele npr. najmanjšega EX30, pa največjega EX90. Z EX60 pa je zdaj končno dobil avtomobil, s katerim bo lahko bolje tekmoval z drugimi premijskimi tekmeci.
Baterijske celice so vgrajene v karoserijo.
Volvo EX60 je po svoji karoserijski zasnovi športni terenec, dolg je 4,8 metra, s čimer po dolžini za 10 cm presega klasično gnano izvedbe XC60. Ima pa s skoraj tremi metri za 15 cm večjo medosno razdaljo in zaradi tega več prostora za potnike in prtljago. Spredaj ga ob svetilih v obliki Torovih kladiv zaznamujeta še zračni loputi, nove so zelo posebne aerodinamične kljuke vrat, zadaj sta dva svetlobna snopa.
EX60 je pripravljen na novi električni osnovi SPA3. Ta med drugim prinaša izdelavo večjih delov karoserije aluminija s postopkom tlačnega litja, s čimer so omejili maso vozila. Baterijske celice so vgrajene v karoserijo, avtomobil ima zelo zmogljivo računalniško enoto, ki zmore hipno obdelati ogromno podatkov.
Seveda je v njem najudobnejše spredaj, zadaj je prostorna klop deljiva v razmerju 40/20/40, tam imata lahko zunanja sedeža sedali, ki se privzdigneta in sta primerni za sedanje otrok. Po prvih vtisih gre za visoko kakovost izdelave in materialov. Je pa avtomobil v smislu upravljanja dokaj močno digitaliziran.
Ob mnogih varnostnih elementih sta novost sprednja varnostna pasova, ki naj bi bila še bolj napredna.
Osnovni prtljažnik je s 523 litri zajeten, ima dvojno dno in ga je mogoče pregraditi, spredaj je še manjši prtljažnik z 38 litri prostora. Kot trdijo pri Volvu, sta ob mnogih varnostnih elementih novost sprednja varnostna pasova, ki naj bi bila še bolj napredna in se s pomočjo vgrajenih tipal zategneta, kolikor je treba glede na težo potnikov in konkretno vozniško situacijo.