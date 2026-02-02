  • Delo d.o.o.
AVTOMOBILIZEM

To je električni športni terenec, ki bo spremenil igro

EX 60 je električni športni terenec, v katerem je marsikaj pripravljeno drugače; Švedi so prepričani, da bolje kot prej.
Nedavno so predstavili novi električni model športnega terenca volvo EX 60. FOTO: Marie Mannes/Reuters

Volvo vztraja pri skoraj popolni digitalizaciji armaturne plošče. FOTO: Volvo Cars

Volvo EX60 bo na voljo tudi v bolj robustni izvedbi cross country. FOTO: Marie Mannes/Reuters

Gašper Boncelj
 2. 2. 2026 | 08:40
4:47
Švedski avtomobilski proizvajalec Volvo Cars je nedavno razkril svoj novi električni model EX 60, ki predstavlja nekakšen drugi začetek njihove električne ofenzive. Marsikateri proizvajalec se je ob napovedi novosti, ki jo je označil kot nekaj, kar spreminja igro (angl. game changer), hudo opekel, Švedi verjamejo, da v njihovem primeru ne bo tako. Kot je znano, je bil Volvo eden tistih proizvajalcev, ki so pred časom trdili, da bodo že v kratkem prodajali le električne avtomobile in da nima smisla več izgubljati časa s klasičnim pogonom, ki da ga tako in tako čaka konec. Potem je električna ofenziva na trgu splahnela, Volvo je besedo vzel nazaj, velikemu klasično gnanemu športnemu terencu XC 90 so podaljšali življenje. Tudi zato, ker je njihov električni veliki SUV EV 90 na trg prihajal z zamudo, in sicer zaradi premnogih težav s programsko opremo. Tudi zaradi tega se je poslovil direktor Jim Rowan, podjetje pa je iz pokoja k vnovičnemu vodenju poklicalo dolgoletnega šefa Håkana Samuelssona.

Volvo Cars poleg električnih še prodaja tudi hibridno gnane avte, za naprej pa le računa predvsem z elektriko. Nedavno so predstavili novi električni model športnega terenca volvo EX 60. Dolg je 480 cm in pripravljen na popolnoma novi konstrukcijski osnovi SP3, kjer se pri proizvodnji zgledujejo po Tesli in visokotlačnem litju velikih karoserijskih delov. EX60 je prvi Volvov avto, ki ima baterije vgrajene neposredno v ohišje (angl. cell to pack), paket igra strukturno vlogo v šasiji. »Aluminijasta škatla za baterije je pritrjena z vijačenjem pod šasijo, da ojača vse, tako da je del nosilne konstrukcije, zaradi česar je veliko lažja,« pravi Samuelsson.

Zmogljiva baterija

Novi volvo ima lahko zadnji ali štirikolesni pogon, v dnu pa zmogljivo baterijo v treh izvedbah: z zadnjim pogonom zmore 83 kWh, s štirikolesnim pa 95 ali kar 117 kWh. Slednja naj bi bila sploh najbolj zmogljiva baterija, ki je trenutno na voljo v kakem avtomobilskem modelu. Moč pogona je 275 kW (en motor) ter 375 ali 500 kW (dva motorja). Uradni doseg znaša 620, 660 in 810 km. Govorijo o sposobnosti zelo hitrega polnjenja z enosmernim tokom, odvisno od baterije z močjo 300 ali celo 400 kW. Novinca bodo ponudili tudi v bolj robustno opravljeni različici cross country.

Naslednja inovacija je računalniška arhitektura HuginCore, ki bo po Samuelssonovih besedah ​​ponujala en programski sklad za vse avtomobile v prihodnosti ter en centralni računalnik s conskimi krmilniki, ki bodo skrbeli za mehatroniko. To je platforma za veliko hitrejši razvoj programske opreme in večji obseg, saj je programska oprema posel, ki zahteva veliko dela. Samuelsson trdi, da bo imel lahko EX60 koristi od popravkov programske opreme za EX30 in EX90, ki sta imela kar precej težav s programsko opremo. »Proces je bil mukotrpen, dve leti je trajalo, da smo to težavo odpravili,« je dejal.

Baterija bo v treh izvedbah: z zadnjim pogonom zmore 83 kWh, s štirikolesnim pa 95 ali kar 117 kWh.

Od poletja

Volvo EX60 je za volanom minimalističen, še naprej skoraj povsem digitaliziran. Ima digitalni zaslon pred voznikom in velik sredinski položni zaslon na dotik, ki je glavni upravljalnik. Fizični gumbi so le na volanskem obroču in obvolanskih ročicah. Volvo trdi, da se bo lahko voznik osredotočil na vožnjo in mu ne bo treba toliko gledati na sredinski zaslon tudi zaradi novega asistenta Googlove umetne inteligence, geminija. Ta naj bi omogočal resnično pogovorno izkušnjo, kar da ga postavlja na povsem novo raven. Proizvajalec navaja, da bo sistem omogočal upravljanje kompleksnih nalog z naravnim pogovorom v korakih, brez potrebe po uporabi specifičnih ukazov.

Volvo EX 60 bo nastajal v matični tovarni v Göteborgu na Švedskem, prodajati naj bi ga začeli poleti, nemška cena bo od 63.000 evrov. Bo nekakšen električni ekvivalent dolgoletni uspešnici, modelu XC60, ki je bil nedavno posodobljen in bo ostal naprodaj z izbiro blagega hibridnega in priključnohibridnega pogonskega sklopa. Konkretnega konca tega (klasičnega) pogona Švedi zdaj ne napovedujejo več.

Nemška cena bo od 63.000 evrov.

Več iz teme

Volvo Carselektrični modelelektrični avtomobilišportni terencinovostelektrična vozilaŠvedska
