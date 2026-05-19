PARADNI KONJ

To je najmočnejši Samsungov telefon, preverite, s čim vse se lahko pohvali (FOTO)

Ima odlične kamere, krasen zaslon in pisalo ter napredne UI funkcije.
Samsung galaxy S26 ultra ni ravno majhen, je pa zelo zmogljiv. FOTO: Staš Ivanc

Minimalistični dizajn FOTO: Staš Ivanc

Pester nabor kamer FOTO: Staš Ivanc

Funkcija zasebni zaslon deluje presenetljivo dobro: moj telefon je imel dejansko težave tudi z ostrenjem, tako da se je osredotočil na odsev na zaslonu. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom S26 ultra: 0,6x povečava. FOTO: Staš Ivanc 

Zumiranje s samsungom S26 ultra: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom S26 ultra: 2x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom S26 ultra: 3x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom S26 ultra: 5x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom S26 ultra: 10x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom S26 ultra: 30x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom S26 ultra: 100x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Staš Ivanc
 19. 5. 2026 | 11:44
Samsungovemu paradnemu konju med pametnimi telefoni bi težko kaj očitali. No, razen cene, ki je precej visoka. Za samsunga galaxy S26 ultra z zdaj že nekako standardno količino pomnilnika za ta razred (12+512 GB) je treba v prosti prodaji odšteti okoli 1650 evrčkov, za model s 16 gigabajti rama in enim terabajtom shrambe pa skoraj dva tisočaka. Ampak, dobro, ultre so vedno imele svoje zveste kupce, tako da se za dobro prodajo Korejcem ni treba bati. Galaxy S26 ultra ima vse, kar človek pričakuje od najbolj nabildanega modela Samsungove serije S: odlične kamere, ultrahiter procesor, obilje pomnilnika, dodelan dizajn, dobro baterijo, velik sijajen zaslon in še (vgrajeno) pisalo, s katerim lahko kracamo in delamo beležke. Seveda je naphan tudi z vsemi mogočimi funkcijami umetne inteligence, med katerimi jih veliko niti ne opazimo, saj delajo tiho in učinkovito, druge pa delujejo na ukaz.

Odlične kamere z UI funkcijami

Ultra se ponaša z odličnim naborom kamer, ki pa se od lani niso kaj dosti (beri: nič) spremenile: glavna kamera ima razkošnih 200 milijonov slikovnih točk in široko odprto zaslonko f/1,4, kar omogoča zajemanje odličnih in podrobnih fotografij tudi v slabših svetlobnih razmerah. Ultraširoka kamera s 50 megapiksli in zaslonko f/1,9 je idealna za pokrajinske in skupinske fotografije, saj zajame širok kot (skoraj) brez popačenja. Dve telefoto kameri, ena s 50 MP in 5-kratno optično povečavo ter druga z 10 MP in 3-kratno optično povečavo, omogočata visokokakovostne posnetke oddaljenih predmetov brez izgube podrobnosti. Tudi digitalno zumiranje je dobro, seveda pa ne smemo pretiravati: kamera sicer zmore približati sliko za stokrat, a to je bolj za bahanje s številkami. Tudi širokokotna sprednja kamera z 12 MP dela odlične selfije, prav vse kamere pa imajo samodejno ostrenje, glavna in telefoto kameri pa tudi optični stabilizator slike.

200 MP ima glavna kamera in široko odprto zaslonko (f/1,4).

Poleg dobre strojne opreme se galaxy S26 ultra lahko pohvali tudi z naprednimi funkcijami, kot je vodoravni zaklep (angl. horizontal lock) videa, pri čemer ostane kader vodoraven in miren tudi ob močnejšem premikanju telefona, kar je lahko še posebno uporabno pri snemanju dinamičnih prizorov. Umetna inteligenca igra ključno vlogo pri izboljšanju kakovosti fotografij in videov s samodejnim prilagajanjem nastavitev glede na prizor, kar počne tiho in učinkovito. Izboljšan je tudi nočni način, ki omogoča zajemanje jasnih in svetlih posnetkov tudi pri šibki svetlobi, kar je znalo biti v preteklosti včasih nekoliko problematično.

Vrhunska hitrost in pametni pomočniki

Najmočnejši samsung je, kot se spodobi, opremljen z najmočnejšim Qualcommovim procesorjem snapdragon 8 elite gen 5, ki je prilagojen posebej za ta telefon. Procesor zagotavlja izjemno zmogljivost, ki omogoča hitro in brezhibno delovanje tudi pri najzahtevnejših nalogah, kot so igranje iger, urejanje videov in uporaba naprednih AI funkcij. Te so lahko pomemben del vsakodnevne uporabe telefona, lahko pa jih seveda izklopimo. Denimo, funkcija now nudge ponuja kontekstualne predloge, ki nam lahko pomagajo pri vsakodnevnih opravilih, npr. nam predlaga, da pošljemo slike prijateljem, s katerimi smo se pogovarjali. Ustvarjalni studio omogoča ustvarjanje nalepk in ozadij iz fotografij, kar je idealno za tiste, ki želijo personalizirati svoje naprave, izboljšali pa so tudi digitalno pomočnico Bixby.

Zasebni zaslon onemogoča neželene poglede od strani.

Baterija s kapaciteto 5000 mAh sicer ni med največjimi, a omogoča celodnevno (normalno) uporabo telefona, poleg tega pa se ultra zdaj zna polniti žično s 60 W in brezžično s 25 W. Aluminijasto ogrodje daje fin občutek, 6,9-palčni amoled zaslon z ločljivostjo 3120 x 1440 točk pa ima izjemno jasno in barvito sliko, poleg tega pa ponuja posebno funkcijo zasebni zaslon, ki preprečuje, da bi ljudje okoli nas videli, kaj je na njem. Samsungova ultra morda ne prinaša ničesar revolucionarnega, a je preprosto (spet) med najboljšimi in najzmogljivejšimi telefoni na trgu. 

