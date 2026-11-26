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Moč 245 kilovatov, prilagodljivo športno podvozje in po želji Akrapovičev izpuh.

Avtomobilske znamke zadnja leta predstavljajo predvsem električno gnana vozila, zato je Volkswagnova svetovna premiera novega t-roca R, najzmogljivejše izvedbe druge generacije priljubljenega kompaktnega športnega terenca, prijetno presenečenje. Novinec z oznako R ima zmogljiv turbo bencinski motor, napreden štirikolesni pogon in podvozje, ki so ga Volkswagnovi inženirji izpopolnjevali tudi na dirkališču. Z mesta do stotice pospeši v petih sekundah. Pod motornim pokrovom je nov 2,0-litrski štirivaljni turbo bencinski motor TSI z oznako EA888 evo5, ki razvije moč 245 kW (333 KM) in 420 Nm ...