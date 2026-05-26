To je najprivlačnejši srednjerazredni telefon z 200 MP kamero

Honor 600: dobra kamera, zmogljiv procesor z naprednimi UI funkcijami in lep dizajn; povečana odpornost proti vodi, prahu, praskam in udarci, vzdržljiva baterija
Honor 600 je zmogljiv srednjerazrednik. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Hrbtna stran je nekam znana ... Točno, aktualni iphone pro!

Minimalistični slog

Zumiranje s honorjem 600: 0,6x povečava

Zumiranje s honorjem 600: 1x povečava

Zumiranje s honorjem 600: 2x povečava

Zumiranje s honorjem 600: 4x povečava (do sem je še smiselno zumirati).

Zumiranje s honorjem 600: 10x povečava (slika je slabše osvetljena in motna).

Zumiranje s honorjem 600: 30x povečava (samo za osebno rabo).

Staš Ivanc
 26. 5. 2026 | 08:20
Nedavno smo se v našem tedenskem glasilu navduševali nad honorjem 600 pro, zdaj pa smo v večno mastne roke dobili še njegovega mlajšega brata, imenovanega honor 600. Od modela pro se razlikuje le po procesorju in odsotnosti telefoto kamere; zaslon iz organskih diod je enako velik (6,57 palca) in ima isto močno svetilnost, baterija ima enako kapaciteto 6400 mAh, ki nam zagotavlja brezskrbno dolgotrajno uporabo, pa tudi polni se enako hitro (80 W), je pa za deset gramov lažji (185 g).

Dobre kamere

Honor 600 se ponaša z impresivno glavno kamero in naprednimi funkcijami umetne inteligence. Širokokotna kamera ima konkretnih 200 milijonov slikovnih točk in zaslonko z odprtjem f/1,9 ter ultraširokokotno kamero z 12 megapiksli in zaslonko f/2,2: obe obvladata samodejno ostrenje, glavna kamera pa ima še optični stabilizator slike, ki skupaj z elektronskim poskrbi za mirne in ostre posnetke tudi med zajemanjem videa. Sprednja kamera s 50 MP dela zelo dobre selfieje. Fotografije, narejene z glavno kamero, so pri dobri svetlobi podrobnosti odlične, barve pa natančne in živahne, za kar se lahko zahvali tudi senzorju barvne temperature. Tudi nočne fotografije so zelo dobre, saj telefon dobro uravnava svetle in temne dele slike. Ultraširoka kamera je sicer manj zmogljiva, a še vedno dela lepe fotografije z dobrimi barvami in minimalnimi popačenji ob robovih.

200 MP glavna kamera dela odlične fotografije podnevi in ponoči.

Umetna inteligenca igra pomembno vlogo pri izboljšanju posnetkov: AI color engine poskrbi za živahne barve, medtem ko AI super zoom 2.0 omogoča zumiranje brez večjih izgub kakovosti do 4-kratne povečave, pri večjih povečavah pa se pojavijo težave s podrobnostmi in osvetlitvijo. Z AI eraserjem odstranjujemo neželene elemente s fotografij, AI image to video 2.0 pretvori slike v kratke videoposnetke (kar lahko počnemo neomejeno, če se prijavimo v Honorjev uporabniški račun). Moving photo eraser nam ponuja odstranjevanje premikajočih se objektov s fotografij, s funkcijo moving photo breakout collage pa lahko ustvarjamo kolaže iz gibljivih fotografij. Pri organizaciji in urejanju fotografij nam pomaga AI photos agent.

Hrbtna stran je nekam znana ... Točno, aktualni iphone pro!

Trpežno ohišje

V notranjosti tiktaka Qualcommov procesor snapdragon 7 gen 4, izdelan v 4 nm tehnologiji, ki zagotavlja dobro zmogljivost pri vsakodnevnih opravilih pa tudi pri zahtevnejših aplikacijah, testni primerek pa je bil sparjen z osmimi gigabajti rama in 512 GB shrambe. Osnovni model s pol manj shrambe je v prosti prodaji ocenjen na 650 evrov, na voljo pa je v črni in živahni oranžni barvi. Kakovost izdelave je na visoki ravni. Telefon je izdelan s postopkom hladnega rezanja, kar mu daje trdnost in eleganten videz, ki precej spominja na aktualni Applov iphone pro, ogrodje iz matiranega aluminija pa je (do neke razumne meje, seveda) odporno proti praskam in padcem. Telefon ima tudi certifikata IP68 in IP69K, kar pomeni, da je odporen proti vodi in prahu. Baterijo smo že omenili: zaradi varčnega procesorja brez težav zdrži ves dan, če pa smo malce bolj previdni, pa še več. Honor obljublja šest let nadgradenj operacijskega sistema in varnostnih popravkov. Do 7. junija poteka še akcija, s katero ob nakupu prejmemo 80-vatni napajalnik ter enoletno garancijo za zaslon in zadnjo stran telefona.

Honor 600 je odličen telefon srednjega razreda, primeren za širok spekter uporabnikov, ki iščejo zanesljiv in zmogljiv pametni telefon. Kdor bo hotel še boljši nabor kamer in močnejši procesor, bo pač posegel po honorju 600 pro.

Številne uporabne funkcije UI pri fotografiji in videu

pametni telefon, Honor, kamera, mobilna telefonija, test, fotografija, mobilni telefoni
