To je pravi televizor za zahtevne gledalce in nogometne sodnike

Hisense je predstavil serijo televizorjev z napredno tehnologijo RGB mini led.
85-palčna modela UR8S in UR9S sta ob velikanskem 116-palčnem televizorju linije UX prava malčka. FOTO: Staš Ivanc

Glavni poslovni direktor Fife Romy Gai in izvršni direktor Hisense Europe Jianmin Han med rokovanjem ob razglasitvi novice, da bo Hisense uradni dobavitelj televizorjev za sisteme VAR na svetovnem prvenstvu v nogometu 2026. FOTO: Staš Ivanc

Novi televizorji ponujajo odlično sliko z naravnimi in živahnimi barvami. FOTO: Staš Ivanc

Dogodka v Zürichu se je udeležil tudi legendarni angleški nogometaš Michael Owen. FOTO: Staš Ivanc

Staš Ivanc
 21. 4. 2026 | 11:00
Kitajski Hisense je pred dnevi na sedežu Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v švicarskem Zürichu predstavil novo serijo televizorjev RGB mini led za leto 2026, s čimer je poudaril ne le najnovejši napredek v tehnologiji televizijskih zaslonov, ampak tudi moč in zrelost dolgoletnega partnerstva s Fifo pred svetovnim prvenstvom v nogometu 2026. Še posebno težo dogodku je dala novica, da bodo Hisensovi novi televizorji uradni zasloni za sodniške preglede posnetkov v sistemu VAR.

Nadgrajene diode

Najnovejša generacija televizorjev RGB mini led prinaša opazne izboljšave v natančnosti barv, nadzoru svetlosti in reprodukciji podrobnosti. Medtem ko običajni mini led zasloni za osvetlitev uporabljajo miniaturne svetleče diode, ki oddajajo le belo barvo, imajo novi Hisensovi televizorji RGB diode s tremi osnovnimi barvami: rdečo, zeleno in modro, ki poskrbijo za še bolj naravno in živahno sliko. Nove televizorje poganja Hisensov procesor naslednje generacije hi-view AI engine RGB, ki optimizira obdelavo slik, svetlost, kontrast in gibanje v realnem času ter zagotavlja izjemno jasnost in natančnost – tudi med hitrimi športnimi dogodki, kot je nogomet.

Kaj je RGB?

RGB je angleška kratica, ki pomeni red, green in blue, se pravi rdečo, zeleno in modro, osnovne barve modela RGB, najpogosteje uporabljanega v digitalnih zaslonih. Vsaka od osnovnih barv se lahko pojavi v 256 odtenkih, kar skupno prinese več kot 16 milijonov barvnih odtenkov.

Serija 2026 bo na voljo v velikostih zaslonov od 55 do 116 palcev, kar bo zadovoljilo pester spekter gledalcev. Poleg premijske linije UX (100 in 116 palcev) – v tej so osnovnemu barvnemu modelu RGB dodali še sinjo (cian) barvo, ki še dodatno izboljša celotno barvno izkušnjo – je Hisense pokazal še novi modelni liniji UR8S (55–100 palcev) in UR9S (65–85 palcev), ki sta namenjeni široki paleti običajnih uporabnikov, saj se priporočene maloprodajne cene pri prvi gibljejo med 1099 in 3999 evri, pri drugi pa med 1899 in 2999 evri. Velikana linije UX z 253- in 293-centimetrsko diagonalo zaslona sta narejena za najzahtevnejše kupce z res velikimi dnevnimi sobami (oziroma že kar manjšimi kino dvoranami), stala pa naj bi 14.999 oziroma 24.999 evrčkov.

293 cm po diagonali meri zaslon največjega modela UX.

Televizorji imajo tudi visoko največjo svetilnost – od 5000 do 8000 nitov, odvisno od modela – in poseben protiodsevni premaz, kar omogoča udobno gledanje v različnih svetlobnih pogojih, od svetlih dnevnih sob do nočnih ogledov tekem, z visoko frekvenco osveževanja zaslona (od 165 do 180 Hz) in nizko zakasnitvijo vhodnega signala (od 5 do 6,5 ms) pa je poskrbljeno tudi za ljubitelje videoiger s sodobnimi konzolami ali računalniki. Novi paneli porabijo manj energije, oddajajo pa tudi manj škodljive modre svetlobe.

Potrditev zaupanja

Na dogodku je bil objavljen tudi pomemben mejnik v partnerstvu s Fifo: Hisense bo na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu uradni ponudnik zaslonov pri video pregledu spornih situacij (VAR). Kakor je v Zürichu povedala Candy Pang, generalna direktorica globalne blagovne znamke Hisense, se je »partnerstvo s Fifo razvilo daleč prek tradicionalnega sponzorstva. Izbira za uradnega opremljevalca sistemov VAR za svetovno prvenstvo v nogometu 2026 poudarja zaupanje v tehnologijo Hisense, kjer so natančnost, zanesljivost in zmogljivost ključnega pomena. Z našim najnaprednejšim televizorjem RGB mini led bomo zagotovili močno podporo sistemu VAR: ko bodo video pomočniki sodnikov gledali posnetke, bodo lahko videli vse jasno in natančno tako, kot se je v resnici zgodilo.« Hisense s Fifo sodeluje od leta 2017, zdaj pa že tretjič zapored sponzorira svetovno prvenstvo v nogometu. In letošnji mundial bo največji doslej: prvič bo potekal v teh državah – ZDA, Kanadi in Mehiki –, na njem pa bo nastopilo kar 48 reprezentanc. 

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAVAROVANJE

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
20. 4. 2026 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
