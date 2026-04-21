To je pravi televizor za zahtevne gledalce in nogometne sodnike

Kitajski Hisense je pred dnevi na sedežu Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v švicarskem Zürichu predstavil novo serijo televizorjev RGB mini led za leto 2026, s čimer je poudaril ne le najnovejši napredek v tehnologiji televizijskih zaslonov, ampak tudi moč in zrelost dolgoletnega partnerstva s Fifo pred svetovnim prvenstvom v nogometu 2026. Še posebno težo dogodku je dala novica, da bodo Hisensovi novi televizorji uradni zasloni za sodniške preglede posnetkov v sistemu VAR.

Nadgrajene diode

Najnovejša generacija televizorjev RGB mini led prinaša opazne izboljšave v natančnosti barv, nadzoru svetlosti in reprodukciji podrobnosti. Medtem ko običajni mini led zasloni za osvetlitev uporabljajo miniaturne svetleče diode, ki oddajajo le belo barvo, imajo novi Hisensovi televizorji RGB diode s tremi osnovnimi barvami: rdečo, zeleno in modro, ki poskrbijo za še bolj naravno in živahno sliko. Nove televizorje poganja Hisensov procesor naslednje generacije hi-view AI engine RGB, ki optimizira obdelavo slik, svetlost, kontrast in gibanje v realnem času ter zagotavlja izjemno jasnost in natančnost – tudi med hitrimi športnimi dogodki, kot je nogomet.

Kaj je RGB? RGB je angleška kratica, ki pomeni red, green in blue, se pravi rdečo, zeleno in modro, osnovne barve modela RGB, najpogosteje uporabljanega v digitalnih zaslonih. Vsaka od osnovnih barv se lahko pojavi v 256 odtenkih, kar skupno prinese več kot 16 milijonov barvnih odtenkov.

Serija 2026 bo na voljo v velikostih zaslonov od 55 do 116 palcev, kar bo zadovoljilo pester spekter gledalcev. Poleg premijske linije UX (100 in 116 palcev) – v tej so osnovnemu barvnemu modelu RGB dodali še sinjo (cian) barvo, ki še dodatno izboljša celotno barvno izkušnjo – je Hisense pokazal še novi modelni liniji UR8S (55–100 palcev) in UR9S (65–85 palcev), ki sta namenjeni široki paleti običajnih uporabnikov, saj se priporočene maloprodajne cene pri prvi gibljejo med 1099 in 3999 evri, pri drugi pa med 1899 in 2999 evri. Velikana linije UX z 253- in 293-centimetrsko diagonalo zaslona sta narejena za najzahtevnejše kupce z res velikimi dnevnimi sobami (oziroma že kar manjšimi kino dvoranami), stala pa naj bi 14.999 oziroma 24.999 evrčkov.

Televizorji imajo tudi visoko največjo svetilnost – od 5000 do 8000 nitov, odvisno od modela – in poseben protiodsevni premaz, kar omogoča udobno gledanje v različnih svetlobnih pogojih, od svetlih dnevnih sob do nočnih ogledov tekem, z visoko frekvenco osveževanja zaslona (od 165 do 180 Hz) in nizko zakasnitvijo vhodnega signala (od 5 do 6,5 ms) pa je poskrbljeno tudi za ljubitelje videoiger s sodobnimi konzolami ali računalniki. Novi paneli porabijo manj energije, oddajajo pa tudi manj škodljive modre svetlobe.

Potrditev zaupanja

Na dogodku je bil objavljen tudi pomemben mejnik v partnerstvu s Fifo: Hisense bo na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu uradni ponudnik zaslonov pri video pregledu spornih situacij (VAR). Kakor je v Zürichu povedala Candy Pang, generalna direktorica globalne blagovne znamke Hisense, se je »partnerstvo s Fifo razvilo daleč prek tradicionalnega sponzorstva. Izbira za uradnega opremljevalca sistemov VAR za svetovno prvenstvo v nogometu 2026 poudarja zaupanje v tehnologijo Hisense, kjer so natančnost, zanesljivost in zmogljivost ključnega pomena. Z našim najnaprednejšim televizorjem RGB mini led bomo zagotovili močno podporo sistemu VAR: ko bodo video pomočniki sodnikov gledali posnetke, bodo lahko videli vse jasno in natančno tako, kot se je v resnici zgodilo.« Hisense s Fifo sodeluje od leta 2017, zdaj pa že tretjič zapored sponzorira svetovno prvenstvo v nogometu. In letošnji mundial bo največji doslej: prvič bo potekal v teh državah – ZDA, Kanadi in Mehiki –, na njem pa bo nastopilo kar 48 reprezentanc.

Glavni poslovni direktor Fife Romy Gai in izvršni direktor Hisense Europe Jianmin Han med rokovanjem ob razglasitvi novice, da bo Hisense uradni dobavitelj televizorjev za sisteme VAR na svetovnem prvenstvu v nogometu 2026. FOTO: Staš Ivanc

Novi televizorji ponujajo odlično sliko z naravnimi in živahnimi barvami. FOTO: Staš Ivanc