To je tihi sovražnik, ki na podstrešju preži na vaše dragocenosti

Podstrešje marsikdo uporablja kot priročno odlagališče za stvari, ki jih ne potrebuje vsak dan, a jih ne želi zavreči. A strokovnjaki za shranjevanje opozarjajo, da podstrešje še zdaleč ni tako nedolžen prostor, kot se to morda zdi. Težava nastane, ko se zunanji zrak segreje in temperatura poskoči tudi pod streho. Poznavalci opozarjajo, da se mnogi sploh ne zavedamo, kako vroče in slabo prezračeno lahko postane na podstrešju v toplejših mesecih. Vemo pa, da vročina stvari uničuje, tiho in počasi, tako počasi, da lastniki škodo pogosto opazijo šele tedaj, ko je že prepozno.

Za ljubitelje glasbe je lahko vroče podstrešje zelo draga napaka.

Med najbolj ogroženimi so fotografije in družinski albumi, ki imajo pogosto tudi največjo čustveno vrednost. A stare fotografije, albumi, ki jih ni mogoče nadomestiti, so zelo občutljivi za spremembe temperature in vlage. Fotografije lahko zbledijo, se zvijejo ali začnejo počasi propadati. Previdni bi morali biti tudi pri pomembnejših dokumentih. Potni listi, pravni dokumenti, certifikati, potrdila in hipotekarne pogodbe pač ne spadajo na podstrešje. Papir zelo hitro vpija vlago, v kombinaciji s toploto se lahko začne vihati, pojavijo se madeži plesni, črnilo zbledi.

Les lahko poči

Niti elektronika ni varna na podstrešju. Stari prenosniki, televizorji, igralne konzole, polnilniki in druge naprave se lahko zaradi vročine pokvarijo, visoke temperature pa lahko poškodujejo tudi notranje sestavne dele, baterije in zaslone. Marsikdo napravo shrani z mislijo, da jo bo nekoč še uporabil ali prodal, nato pa ugotovi, da ne deluje več pravilno. Nevarnost preži tudi na zbiratelje vinilnih plošč: strokovnjaki opozarjajo, da za poškodbe niti ni potrebna ekstremna temperatura. Ko se plošča enkrat ukrivi, je škoda večinoma trajna. Za ljubitelje glasbe je lahko vroče podstrešje zelo draga napaka.

Če ima predmet sentimentalno vrednost, je dragocen ali občutljiv za toploto, podstrešje ni primeren prostor za dolgoročno shranjevanje.

Na udaru so tudi sveče in izdelki iz voska. Ni treba, da se povsem stopijo. Vročina lahko uniči njihovo obliko, teksturo in vonj. Podobno velja za leseno pohištvo. Les se na spremembe temperature in vlage močno odziva, saj lahko poči, se ukrivi ali izgubi trdnost na spojih. Dobro bi morali premisliti, kaj bomo hranili pod streho. Če ima predmet sentimentalno vrednost, je dragocen ali občutljiv za toploto, podstrešje ni primeren prostor za dolgoročno shranjevanje. Vredne stvari je v toplejših mesecih bolje prestaviti v hladnejši, zračnejši in stabilnejši prostor. Tako se izognemo škodi, ki jo bomo opazili šele takrat, ko spominov ni več mogoče rešiti.

Fotografije so zelo občutljive za spremembe temperature in vlage. FOTO: Alicia Llop/Getty Images