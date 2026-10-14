To je treba storiti, da bo jesenski pridelek počakal do pomladi

Polni zaboji domače zelenjave so jeseni pravo bogastvo, a veselje nad obilnim pridelkom lahko hitro skopni, če krompir začne kaliti, korenje oveni ali zelje zgnije. Zato na ozimnico pomislimo že pri pobiranju. Nekatere vrtnine lahko na gredah počakajo še na hladnejše dni, druge moramo pospraviti pred močnejšo slano. V klet spadajo zdravi in nepoškodovani pridelki, saj se gniloba med njimi hitro širi.

Če opazimo gnilobo ali plesen, pokvarjene primerke takoj odstranimo, da se bolezen ne razširi.

Zelenjavo pobiramo v suhem vremenu, ko zemlja ni razmočena. Korenovke in krompir previdno izkopljemo, da jih ne ranimo z orodjem, nato jih pregledamo in bolne, nagnite ali načete izločimo. Tiste z manjšimi poškodbami porabimo čim prej, preostalo naj gre na kompost oziroma v biološke odpadke. Zelenjave praviloma ne peremo, ampak počakamo, da se zemlja osuši, in jo nežno odstranimo. Krompir sušimo v senci in na zračnem mestu, nikakor na soncu, saj lahko pozeleni. Korenju in rdeči pesi odrežemo listje, pri tem pa pazimo, da ne poškodujemo vrha korena.

Vsaka ima svoje zahteve

Ko so pridelki pripravljeni, je čas za skladiščenje. Za večino je najprimernejša hladna klet s čim bolj stalno temperaturo, vendar se potrebe posameznih vrtnin precej razlikujejo. Korenju, pesi in zelju ustrezata temperatura približno 0–4 °C in visoka relativna zračna vlaga, okoli 90–95 odstotkov. Krompir potrebuje temo in nekoliko višjo temperaturo, približno 4–7 °C, čebula in česen pa suh prostor z dobrim kroženjem zraka. Če nimamo kleti, lahko manjše količine spravimo v hladno shrambo ali neogrevano garažo, kjer temperatura ne pade pod ledišče.

Krompir zložimo v zračne zaboje ali vreče, ki prepuščajo zrak.

Če nimamo primerne kleti, lahko korenovke shranimo tudi v zasipnico. Na vrtu izberemo nekoliko dvignjeno, dobro odcedno mesto, kjer se ne zadržuje voda. Izkopljemo plitvo jamo, vanjo v plasteh naložimo zdravo, suho korenje, peso ali repo ter pridelke zaščitimo s slamo in prekrijemo z zemljo. Zasipnica mora biti zaščitena pred dežjem, zmrzaljo in glodavci, zato je pomembno, da jo naredimo skrbno. Ob močnem mrazu zaščitni sloj še odebelimo. Ker ob vsakem odpiranju pridelke izpostavimo zunanjim razmeram, si zasipnico uredimo tako, da bomo zelenjavo lahko jemali ven po potrebi.

Preden jih uskladiščimo, vrtnine očistimo zemlje. FOTO: Mrs/Getty Images

A gremo nazaj v klet. Krompir zložimo v zračne zaboje ali vreče, ki prepuščajo zrak. Lahko bi rekli, da je precej občutljiv, saj na svetlobi gomolji pozelenijo, če je pretoplo, pa začnejo kaliti. Korenje in peso lahko razporedimo v zaboje z rahlo vlažnim peskom, ki preprečuje izsuševanje. Pri tem pazimo, da pesek ni moker. Zeljne glave z nekaj zunanjimi zaščitnimi listi položimo na police ali v zaboje, da med njimi ostane dovolj prostora za zrak. Buče potrebujejo toplejše razmere kot večina druge zelenjave. Po obiranju jih pustimo na suhem in zračnem mestu, da se lupina utrdi, nato jih postavimo v prostor s temperaturo približno 10–13 °C. Čebulo in česen pred pospravljanjem temeljito osušimo, tudi vratovi in zunanji listi morajo biti suhi. Nato ju spravimo v mrežaste vreče ali odprte zaboje, če smo spretni, pa jih spletemo v kite. V kleti zaboje dvignemo od tal in jih odmaknemo od vlažnih sten, da zrak nemoteno kroži. Jabolka in drugo sadje hranimo ločeno, saj sproščajo etilen, ki lahko pospeši staranje nekaterih pridelkov.

Na ozimnico ne smemo pozabiti, ko jo enkrat pospravimo. V klet ne zavijemo le takrat, ko potrebujemo krompir za kosilo ali korenje za juho, temveč pridelek redno pregledujemo.​

Shranimo jih v lesenih zabojčkih. FOTO: Connect Images/Getty Images