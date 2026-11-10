  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NASVETI IN PRAVILA

To je treba storiti za daljšo življenjsko dobo odtoka

Če vanj vlivamo vrelo vodo, lahko poškodujemo plastične cevi. Strokovnjaki svetujejo previdnost in ohlajanje vode pred izlivanjem.
Kavne usedline nikar ne zlivajmo v odtok, saj se bo zamašil. FOTO: Shutterstock

Kavne usedline nikar ne zlivajmo v odtok, saj se bo zamašil. FOTO: Shutterstock

Plastika se pri segrevanju razteza, pri ohlajanju pa krči, kar lahko ob ponavljanju povzroči drobne razpoke in deformacije. FOTO: Fhm/Getty Images

Plastika se pri segrevanju razteza, pri ohlajanju pa krči, kar lahko ob ponavljanju povzroči drobne razpoke in deformacije. FOTO: Fhm/Getty Images

Enkratno zlivanje vrele vode še ne povzroči poškodbe, težave lahko nastanejo zaradi dolgotrajnejšega toplotnega obremenjevanja. FOTO: Shutterstock

Enkratno zlivanje vrele vode še ne povzroči poškodbe, težave lahko nastanejo zaradi dolgotrajnejšega toplotnega obremenjevanja. FOTO: Shutterstock

Kavne usedline nikar ne zlivajmo v odtok, saj se bo zamašil. FOTO: Shutterstock
Plastika se pri segrevanju razteza, pri ohlajanju pa krči, kar lahko ob ponavljanju povzroči drobne razpoke in deformacije. FOTO: Fhm/Getty Images
Enkratno zlivanje vrele vode še ne povzroči poškodbe, težave lahko nastanejo zaradi dolgotrajnejšega toplotnega obremenjevanja. FOTO: Shutterstock
L. K.
 10. 11. 2026 | 17:17
3:24
A+A-

Vroča voda, ki ostane po kuhanju testenin, pogosto konča v kuhinjskem koritu. Čeprav velja splošno prepričanje, da je vrela voda tista, ki pomaga odstranjevati maščobo in neprijetne vonjave iz odtoka, pa strokovnjaki opozarjajo, da to ni najbolj varno. Odvisno je od materiala, iz katerega so izdelane odtočne cevi. Cevi iz bakra ali pocinkanega jekla so praviloma odporne proti visokim temperaturam. Občasno izpiranje z vrelo vodo lahko pomaga zmehčati maščobne obloge na notranjih stenah cevi in olajša odtekanje vode.

Maščoba in ostanki hrane ne spadajo v odtok.

V številnih novejših domovih so odtočne cevi izdelane iz PVC ali drugih plastičnih materialov. Ponavljajoče se izpostavljanje vreli vodi bi lahko oslabilo spoje, povzročilo deformacije in povečalo nevarnost puščanja. Enkratno zlivanje vrele vode še ne pomeni poškodbe, težave lahko nastanejo zaradi dolgotrajnejšega toplotnega obremenjevanja. Če slučajno ne vemo, iz kakšnega materiala so naše cevi, bo najvarneje počakati, da se voda nekoliko ohladi.

Pravila in navade

Obstajajo tri splošna pravila, ki lahko prispevajo k daljši življenjski dobi našega odtoka. Vanj ne smemo zlivati večjih količin maščobe in ostankov hrane, denimo kavne usedline in tudi ne jajčnih lupin, saj lahko povzročijo trdovratne zamašitve. Ponve in lonce pred pomivanjem obrišimo s papirnato brisačo.

Prav tako ne pretiravajmo z agresivnimi čistili. Močna kemična sredstva lahko poškodujejo napeljavo in obremenjujejo okolje. Nikoli jih tudi ne kombinirajmo z vrelo vodo, saj lahko pride do nevarnih reakcij. In kot tretje: preizkusimo blažje načine čiščenja. Za odstranjevanje manjših oblog lahko uporabimo mešanico polovice skodelice soli in približno litra vroče vode. Druga možnost je kombinacija sode bikarbone in alkoholnega kisa. Mešanico pustimo delovati približno 15 minut, nato odtok speremo s toplo vodo.

Ker niso vse plastične cevi enako odporne proti vročini, je treba upoštevati navodila proizvajalca.

Pogosta navada je tudi ta, da med zlivanjem vrele vode hkrati odpremo pipo s hladno vodo. Pa čeprav strokovnjaki opozarjajo, da lahko nenadne temperaturne spremembe le še dodatno obremenijo plastične cevi. Plastika se pri segrevanju razteza, pri ohlajanju pa krči, kar lahko ob ponavljanju povzroči drobne razpoke in deformacije. Zato bo bolje počakati, da se vrela voda nekoliko ohladi. Pri ustreznih kovinskih napeljavah lahko izpiranje z vročo vodo enkrat na teden ali pa na dva tedna pomaga preprečevati, da bi se nabirala maščoba. Pri plastičnih ceveh je treba biti bolj previden in omejiti takšno izpiranje na največ enkrat ali dvakrat na mesec. Ker niso vse plastične cevi enako odporne proti vročini, je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca. Sicer pa počakajmo le nekaj minut, da se voda ohladi, kar je pravzaprav zelo majhen ukrep, ki lahko na koncu prepreči draga popravila.

Plastika se pri segrevanju razteza, pri ohlajanju pa krči, kar lahko ob ponavljanju povzroči drobne razpoke in deformacije. FOTO: Fhm/Getty Images
Plastika se pri segrevanju razteza, pri ohlajanju pa krči, kar lahko ob ponavljanju povzroči drobne razpoke in deformacije. FOTO: Fhm/Getty Images

Enkratno zlivanje vrele vode še ne povzroči poškodbe, težave lahko nastanejo zaradi dolgotrajnejšega toplotnega obremenjevanja. FOTO: Shutterstock
Enkratno zlivanje vrele vode še ne povzroči poškodbe, težave lahko nastanejo zaradi dolgotrajnejšega toplotnega obremenjevanja. FOTO: Shutterstock

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

odtokčiščenjedomokoljevodovodne cevizamašen odtok
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Bi znali odgovoriti? Srečni pari poznajo odgovore na teh sedem vprašanj

Razkrivajo, kako dobro se partnerja v resnici poznata in koliko pozornosti namenjata drug drugemu.
10. 11. 2026 | 18:00
18:00
Razno
RAVNE NA KOROŠKEM

Delovna nesreča na Koroškem: poškodovanega delavca odpeljali v bolnišnico

Kako hude poškodbe je utrpel delavec in kaj natančno se je zgodilo, za zdaj ni znano.
10. 11. 2026 | 18:00
17:32
Bulvar  |  Tuji trači
VESELI DAN

Severinin bivši v tajnosti še tretjič pred oltar

Igor Kojić in njegova nevesta Nikolina pričakujeta tudi prvega otroka.
10. 11. 2026 | 17:32
17:17
Lifestyle  |  Stil
NASVETI IN PRAVILA

To je treba storiti za daljšo življenjsko dobo odtoka

Če vanj vlivamo vrelo vodo, lahko poškodujemo plastične cevi. Strokovnjaki svetujejo previdnost in ohlajanje vode pred izlivanjem.
10. 11. 2026 | 17:17
16:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
VLOMI

Vlomilci na pohodu po Gorenjski! V enem dnevu udarili trikrat, odnesli denar in nakit

Policisti zdaj zbirajo informacije in opozarjajo prebivalce, naj bodo še posebej previdni.
10. 11. 2026 | 16:55
16:50
Novice  |  Slovenija
SDS

Nika Kovač o predlogu prepovedi Inštituta 8. marec: »Lahko me pretepete, ubijete, prepoveste naše delovanje, ampak ideja bo ostala živa«

Inštitut 8. marec se bo vključil v kampanjo pred decembrskim referendumom. Njegova direktorica v predlogu novih pravil za organizatorje kampanj vidi poskus utišanja inštituta.
10. 11. 2026 | 16:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSEL

Že 40 let aktivni na Dunaju

BKS Bank podjetjem ponuja finančno moč in znanje mednarodne bančne skupine, ob tem pa ohranja osebni pristop butične banke s sodobnimi digitalnimi storitvami.
2. 11. 2026 | 09:43
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSEL

Že 40 let aktivni na Dunaju

BKS Bank podjetjem ponuja finančno moč in znanje mednarodne bančne skupine, ob tem pa ohranja osebni pristop butične banke s sodobnimi digitalnimi storitvami.
2. 11. 2026 | 09:43
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEPOZITI

Kaj počne vaš denar, medtem ko čaka?

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
MREŽA

Jug Slovenije – raj za posel?

Občina Črnomelj ponuja podjetjem več kot klasično poslovno lokacijo. S svojo lego ob slovensko-hrvaški meji, urejenim poslovnim okoljem, zgodovinskim mestnim jedrom in raznovrstno ponudbo doživetij je prostor za podjetja, ki iščejo možnosti za razvoj, povezovanje, poslovna srečanja ali neformalna druženja zaposlenih.
10. 11. 2026 | 07:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Prodaja poskočila za več kot 25 odstotkov. Kaj je skrivnost?

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
10. 11. 2026 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Photo
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ODNOSI

Združili moči s prvakom med pijačami

Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
2. 11. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki