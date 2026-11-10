To je treba storiti za daljšo življenjsko dobo odtoka

Vroča voda, ki ostane po kuhanju testenin, pogosto konča v kuhinjskem koritu. Čeprav velja splošno prepričanje, da je vrela voda tista, ki pomaga odstranjevati maščobo in neprijetne vonjave iz odtoka, pa strokovnjaki opozarjajo, da to ni najbolj varno. Odvisno je od materiala, iz katerega so izdelane odtočne cevi. Cevi iz bakra ali pocinkanega jekla so praviloma odporne proti visokim temperaturam. Občasno izpiranje z vrelo vodo lahko pomaga zmehčati maščobne obloge na notranjih stenah cevi in olajša odtekanje vode.

Maščoba in ostanki hrane ne spadajo v odtok.

V številnih novejših domovih so odtočne cevi izdelane iz PVC ali drugih plastičnih materialov. Ponavljajoče se izpostavljanje vreli vodi bi lahko oslabilo spoje, povzročilo deformacije in povečalo nevarnost puščanja. Enkratno zlivanje vrele vode še ne pomeni poškodbe, težave lahko nastanejo zaradi dolgotrajnejšega toplotnega obremenjevanja. Če slučajno ne vemo, iz kakšnega materiala so naše cevi, bo najvarneje počakati, da se voda nekoliko ohladi.

Pravila in navade

Obstajajo tri splošna pravila, ki lahko prispevajo k daljši življenjski dobi našega odtoka. Vanj ne smemo zlivati večjih količin maščobe in ostankov hrane, denimo kavne usedline in tudi ne jajčnih lupin, saj lahko povzročijo trdovratne zamašitve. Ponve in lonce pred pomivanjem obrišimo s papirnato brisačo.

Prav tako ne pretiravajmo z agresivnimi čistili. Močna kemična sredstva lahko poškodujejo napeljavo in obremenjujejo okolje. Nikoli jih tudi ne kombinirajmo z vrelo vodo, saj lahko pride do nevarnih reakcij. In kot tretje: preizkusimo blažje načine čiščenja. Za odstranjevanje manjših oblog lahko uporabimo mešanico polovice skodelice soli in približno litra vroče vode. Druga možnost je kombinacija sode bikarbone in alkoholnega kisa. Mešanico pustimo delovati približno 15 minut, nato odtok speremo s toplo vodo.

Ker niso vse plastične cevi enako odporne proti vročini, je treba upoštevati navodila proizvajalca.

Pogosta navada je tudi ta, da med zlivanjem vrele vode hkrati odpremo pipo s hladno vodo. Pa čeprav strokovnjaki opozarjajo, da lahko nenadne temperaturne spremembe le še dodatno obremenijo plastične cevi. Plastika se pri segrevanju razteza, pri ohlajanju pa krči, kar lahko ob ponavljanju povzroči drobne razpoke in deformacije. Zato bo bolje počakati, da se vrela voda nekoliko ohladi. Pri ustreznih kovinskih napeljavah lahko izpiranje z vročo vodo enkrat na teden ali pa na dva tedna pomaga preprečevati, da bi se nabirala maščoba. Pri plastičnih ceveh je treba biti bolj previden in omejiti takšno izpiranje na največ enkrat ali dvakrat na mesec. Ker niso vse plastične cevi enako odporne proti vročini, je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca. Sicer pa počakajmo le nekaj minut, da se voda ohladi, kar je pravzaprav zelo majhen ukrep, ki lahko na koncu prepreči draga popravila.

Plastika se pri segrevanju razteza, pri ohlajanju pa krči, kar lahko ob ponavljanju povzroči drobne razpoke in deformacije. FOTO: Fhm/Getty Images