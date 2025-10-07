To je ultimativna ura za avanturiste, poglejte, kaj vse zmore (FOTO)

​Huaweijeva ponudba pametnih ur je bogatejša za nadgrajeni model watch ultimate 2, ki prinaša številne izboljšave in nove funkcije v primerjavi s prejšnjim modelom. Ena izmed ključnih nadgradenj je novi senzor X-TAP, ki je nameščen ob strani med gumboma in deluje v tandemu z glavnim senzorjem na spodnji strani ure, kar zagotavlja natančnejše meritve srčnega utripa, elektrokardiograma in ravni kisika v krvi. Nadgradili so tudi navigacijski sistem, ki omogoča bolj natančno sledenje lokaciji.

Narejena za potapljače

Verjetno pa bodo watch ultimate 2 najbolj cenili potapljači, saj zmore potop do globine 150 metrov, kar je precej impresivno za pametno uro. Huawei je v novo generacijo ure vključil tudi napredne funkcije za tehnično potapljanje, kot sta sledenje globini in hitrost dvigovanja, kar je še posebno pomembno pri varnem vračanju proti površju, da se potapljač izogne dekompresijski bolezni.

Poleg tega ultimate 2 omogoča podvodno komuniciranje med potapljači (z istimi urami oziroma kompatibilnimi napravami) s pomočjo sonarja na razdalji do 30 metrov. Ker pod vodo seveda ni mogoče tipkati po zaslonu ure, ima pripravljeno vrsto tipičnih potapljaških sporočil in scenarijev, mogoče pa je poslati tudi podvodni klic na pomoč, ki naj bi deloval na razdalji do 60 metrov.

Klasične funkcije

Kar se tiče športnih in zdravstvenih funkcij, watch ultimate 2 prav nič ne manjka. Ura omogoča enominutni pregled zdravja, ki združuje vse ključne meritve, in zna slediti več kot sto športnim aktivnostim, vključno s profesionalnim sledenjem za golf in razširjenimi načini za zunanje aktivnosti, vključno z nadgrajenim spremljanjem kolesarjenja, kar je prinesla že nova serija ur watch GT 6.

Športna eleganca

Ohišje združuje vrhunske materiale in eleganten dizajn. Izdelano je iz cirkonijeve zlitine, ki je menda kar 8,7-krat bolj odporna proti koroziji kot običajne zlitine. Poleg tega je ura zaščitena s safirnim steklom, ki je izjemno odporno proti praskam, in keramičnimi elementi, ki dodajo pridih prestiža.

Huawei watch ultimate 2 se ponaša z najsvetlejšim zaslonom med pametnimi urami, ki doseže svetilnost do 3500 nitov, kar omogoča odlično vidljivost tudi pod močnim soncem. Baterija omogoča do štiri dni in pol tipične uporabe brez polnjenja, kar je impresivno glede na število funkcij, ki jih ura ponuja. V varčnem načinu delovanja naj bi zdržala do šest dni oziroma do enajst dni lahke uporabe.

Modra ali črna

Na voljo je v črni in modri barvi, pri čemer je modra različica nekoliko manjša (47,8 x 47,8 x 12,9 mm) in tehta 80,5 grama, črna različica pa je mičkeno večja (48,5 x 48,5 x 12,9 mm). Modri uri je poleg modro-belega paščka iz fluoroelastomera priložen elegantnejši pašček iz titana, črna različica pa ima še dodaten daljši pašček iz fluoroelastomera, ki je dovolj dolg, da ga lahko nosimo tudi čez potapljaško obleko. Ohišje ure ima mehanizem za hitro menjavo paščkov, kar omogoča enostavno prilagajanje različnim priložnostim in stilom.

Upravljamo jo z aplikacijo Huawei Zdravje, ki deluje tako na androidnih telefonih kot na Applovih iphonih, v Huaweijevi trgovini AppGallery pa najdemo tudi aplikacije, razvite prav zanjo. S podporo za esim je mogoče klice opravljati tudi brez telefona. Prodaja watch ultimate 2 se začenja prav danes, pri čemer naj bi črna verzija stala 899, modra pa 999 evrov.

Stranski senzor za elektrokardiogram in nasičenost krvi s kisikom FOTO: Staš Ivanc

Huawei watch ultimate 2 je vrhunska pametna ura. FOTO: Staš Ivanc