To morate vedeti pred zadnjo košnjo, načrtujte jo teden pred prvo zmrzaljo

Če imamo vrt, bržkone vemo, da obstajajo številna pravila, ki jih moramo upoštevati, da bodo naše rastline zdrave in bodo polno obrodile.

Nekatera so manj znana, a so še kako pomembna. Čeprav se večina od nas zaveda sezonskih opravil, pa obstajajo določena tudi za posamezna obdobja v dnevu.

Ko začne listje odpadati, se približuje zadnja košnja. FOTO: Getty Images

Da bo trata spomladi privlačna. FOTO: Olenamykhaylova/Getty Images

Večina vrtnarjev ve, da poleti, denimo, ni dobro zalivati ​​vrta ali zunanjih rastlin v žgočem soncu. Zalivanje zjutraj ali pozno zvečer zagotavlja optimalno absorpcijo; če namreč rastline zalivate čez dan, bo večina vode izhlapela, še preden bo dosegla rastlino.

Marsikdo, ki se ukvarja z zelišči, morda niti ne ve, da obstaja idealen čas dneva za njihovo obiranje in da jih je treba za najboljši okus in aromo nabirati že zjutraj. V idealnem primeru je to, še preden jih sonce ogreje, a po tistem, ko se jutranja rosa posuši. Navdušeni vrtnarji vedo povedati, da je to običajno še pred 10. uro zjutraj. To naj bi bil tudi idealen čas, ko so olja v rastlinah najmočnejša in so tako tudi najbolj okusna. Pravzaprav bi moral vsakdo, ki goji solato, upoštevati ta čas, če seveda želi imeti sveže hrustljave liste. Če bomo namreč čakali dlje, bo večja verjetnost, da bodo, ko bo nočna vlaga izhlapela in bodo temperature narasle, listi oveneli. To je tudi najboljši čas za rezanje cvetja, ki je najlepše prav ponoči, ko si opomore od dnevne vročine in se napije rose.

Zadnjo košnjo v letu načrtujmo en teden pred prvo zmrzaljo.

Če nameravate na vrtu redčiti, obrezovati ali presajati, tega ne smete početi zgodaj zjutraj. Najbolje je, da to storimo pozno popoldne ali zvečer.

Tudi ko gre za našo trato, obstajajo obdobja, ko jo je najbolje pustiti pri miru. To je, ko dežuje oziroma takoj po dežju. Ko je mokro oziroma vlažno, bodo rezila kosilnice bolj kot ne izpulila travo namesto odrezala, to pa je za trato nadvse stresno in povečuje verjetnost širjenja bolezni. Trato je treba kositi v suhem vremenu, vlažno obdobje pa izkoristiti za puljenje plevela, saj so tla tedaj mehkejša.

Temperatura tal

Vprašanje, ki muči mnoge, je, kdaj opraviti zadnjo košnjo pred zimo. Ključ do bujne spomladanske trate namreč tiči prav v tem, kdaj smo jo jeseni zadnjič pokosili. Ker se vremenske razmere vsako leti spreminjajo, bodimo pozorni na temperaturo, ne na datum. In ne govorimo o temperaturi zraka, pač pa o temperaturi tal. Za hladnejša podnebja naj bi bila idealna temperatura za zadnjo košnjo, tik preden pade pod 5 °C, za (mediteranska) območja s toplejšim podnebjem pa višja, 12 °C.

Najbolj jasen znak je, ko začnejo odpadati listi. Takrat vsaj približno vemo, da nas je doseglo hladnejše vreme in da naša trata prehaja v zimsko mirovanje.

Zadnjo košnjo v letu zato načrtujmo en teden pred prvo močno zmrzaljo. Nekateri vrtnarji za določanje temperature tal uporabljajo kar termometer. Zapičimo ga približno 5 centimetrov v zemljo.

Pozorni bodimo še na višino košnje; pri zadnjih košnjah naj bo trava približno od 1,5 do 2 centimetra nižja kot običajno, kar bo spodbudilo pretok zraka in preprečevalo, da bi se pozimi zvijala ter spreminjala v kompaktno gmoto.