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To niso rdeče zastavice: vedenja, ki so v zvezi povsem normalna

Če bi verjeli družbenim omrežjem, bi bila domala vsaka zveza na robu prepada.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Lana K/Gettyimages

FOTO: Lana K/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Lana K/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 30. 9. 2026 | 19:44
2:38
A+A-

Ne odgovori takoj na sporočilo? Težava. Želi večer preživeti s prijatelji? Sumljivo. Ne objavlja skupnih fotografij? Alarm. Vendar resnični odnosi niso seznam pravil z družbenih omrežij. Posamezniki imajo različne potrebe, navade in načine izražanja ljubezni. Kar je za en par nepredstavljivo, je lahko za drugega popolnoma normalno, so pa obnašanja, ki jih mnogi prav zaradi teh medijev dojemajo kot slaba, a so v resnici povsem normalna. Nekaj takšnih izpostavlja Zadovoljna.hr.

FOTO: Lana K/Gettyimages
FOTO: Lana K/Gettyimages

Ne dopisujeta si vsako uro

Nekateri pari se slišijo na vsako uro, drugi si čez dan izmenjajo le nekaj sporočil in imajo kljub temu zelo tesen odnos. To, da  partner ne odgovori takoj, samo po sebi še ne pomeni, da se je oddaljil ali izgubil zanimanje. Posamezniki delajo, imajo obveznosti in včasih preprosto niso razpoloženi za dopisovanje. Pomembnejše kot to, kako hitro nekdo odgovori na sporočilo, je, kakšen je odnos kot celota.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Želita imeti čas zase

To, da sta v zvezi, ne pomeni, da morata vse početi skupaj. Lastni prijatelji, hobiji in občasni načrti brez partnerja so povsem zdrav del razmerja. Bližina naj ne pomeni izgube lastnega življenja. Dober odnos pušča dovolj prostora, da oba ohranita svoje interese in odnose tudi zunaj intimnega odnosa.

Utrinkov iz zveze ne objavljata na družbenih omrežjih

Nekateri preprosto ne marajo svojega zasebnega življenja deliti z javnostjo. Ne objavljajo obletnic, skupnih fotografij ali vsakega skupnega izhoda, vendar to še ne pomeni, da partnerja skrivajo. Če se oseba do vas v resničnem življenju vede odprto, nežno in spoštljivo, število fotografij na instagramu ne more in ne sme biti merilo ljubezni.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Včasih se ne strinjata

Zveza brez enega samega nesoglasja se sliši lepo, vendar ni realna. Dva imata lahko različna mnenja o denarju, družini, prostem času ali načrtih za konec tedna. Težava ni v tem, da se partnerja ne strinjata, temveč v tem, kako se spopadata z razlikami. Pogovor, kompromis in spoštovanje so nekaj povsem drugega kot žaljenje, zastraševanje ali poniževanje.

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