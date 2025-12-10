To se zgodi, ko po toksični zvezi spoznate dobro osebo

Vpliv toksične zveze je večplasten. V njej je vedno prisoten strah pred tem, kaj bi se lahko zgodilo in ustvarja občutek negotovosti, hkrati pa upanje, da se bo vse spremenilo. Ko se konča, največkrat kljub negotovosti nastopi olajšanje. Ko pa v življenje pride nova oseba, se posledice toksične zveze odražajo tudi na svežem odnosu. Kako, pojasnjuje Thought cataloge.

Sprva pričakujete najslabše in vse preveč premlevate

Po toksični zvezi ne zaupate nikomur, niti sebi. Sprašujete se, kako ste lahko tako dolgo prenašali takšen odnos. V vsako novo zvezo vstopate z mislijo, da bo prej ali slej šlo nekaj narobe. Nekaj časa verjamete, da dobre osebe sploh ne obstajajo. Mislite, da ima vsak skrite motive ali ne misli resno, ko nekaj pove, ste paranoični, dvomite, strah vas je. Ne verjamete, da so ljudje lahko iskreni, snujete nore domneve in zaradi slabe izkušnje dvomite v spoštljive, ljubeče in prijazne ljudi.

FOTO: Gettyimages

Mislite, da je prelepo, da bi bilo res, in pričakujete prepire

Ne verjamete, da je skladen odnos sploh mogoč, in ob pravi osebi se vam zdi vse prelepo, da bi bilo resnično. Zato pričakujete, da boste znova razočarani ali da se bo odnos končal brez pojasnila. Nimate sicer razloga, da bi dvomili, vendar na podlagi preteklih izkušenj pač ne zaupate. Pričakujete, da bo za vsako malenkost prišlo do prepira, zato dolgo molčite, če vam kaj ni prav, in se bojite postaviti zase. A vse je mogoče razčistiti, le to morate še spoznati.

Pogosto se opravičujete in nikogar ne spustite do sebe

Druga stran je nad tem začudena, vendar zaradi vsajenega dvoma vase menite, da vedno počnete nekaj narobe, da s svojim ravnanjem osebo ob vas hitro užalite ali jo kljub zagotovilom, da je vse v redu, z nečim prizadenete. Preprosto ne znate ravnati drugače. Morda mislite, da bi ji bilo brez vas bolje, a resnica je, da tako kot je izboljšala vaše življenje, ste vi izboljšali njenega. Vsi ti občutki izvirajo iz bojazni. Strah vas je znova ljubiti znova in strah vas je nekoga resnično spustiti do sebe.

FOTO: Gettyimages

Nato zaupate

Prišel bo trenutek, ko boste vse, kar se je zgodilo, povedali. Trenutek, se boste res predali. Ko boste spregovorili o preteklosti in ljudeh, ki so vas prizadeli, kar bo za drugo stran razlog, da ostane. Začeli boste spoznavati, da zveza, ki je bila prej vaše merilo ljubezni, ni bila prava. V ljubezni ne bi smeli biti prizadeti ali ponižani. Ljubezen ni ljubosumna ali manipulativna. Prava ljubezen se ne igra z vašim srcem in ne želi, da bi trpeli. In ob pravi osebi boste to enkrat dokončno spoznali, le obupati ne smete.