To so avtomobili, ki jih nis(m)o več želeli

Vsako sezono se poslovi kakšen model. Vsaj skozi naše oči je to večinoma škoda, avtomobilski proizvajalci pač mislijo drugače. Predvsem nas moti, kadar odhajajo klasično zasnovani modeli, simboli neke znamke. Začnimo pri evropskem Fordu, ki je sredi lanskega novembra izdelal zadnji primerek focusa. Na trgu je bil 27 let, v štirih generacijah, vselej je bil eden najboljših vozniških avtov, zlasti v prvi generaciji je blestel z oblikovalskim jezikom new edge, požel celo vrsto nagrad. Pri Fordu je to še zadnji korak v opuščanju klasično oblikovanih modelov, že prej sta odšla fiesta in mondeo. Konec aktualnega focusa je tudi začetek konca tovarne v Saarlouisu v Nemčiji, za katero po 50 letih iščejo novega lastnika. Nekakšno zamenjavo za focusa pri Fordu menda le pripravljajo, ne bo klasična kombilimuzina, a tudi ne še eden v nepregledni množici športnih terencev.

Volvo je postal legendaren s karoserijsko obliko, ki ji že dolgo generično pravimo karavan, po izvedbi, ki si jo je nekoč zamislil Opel. Volvo duett, potem serija 200, 850, za njim V70 so gradili pojem švedske znamke, pozneje sta prišla karavana V60 in V90, oba tudi v všečni robustnejši izvedbi cross country. Lansko jesen se je poslovil V90, ki so ga prenehali izdelovati v matični tovarni v Göteborgu. Podobno velja za V60. Opustili so ga že enkrat prej, pa še vrnili, tokrat nič ne kaže na kaj takega. Menda za Američane naredijo še kakšen primerek V60 cross country. Volvo bo imel le še športne terence in kako električno limuzino.

Ford focus je bil zadnji od klasično oblikovanih modelov evropske veje tega podjetja. Foto: Gašper Boncelj

Jeseni lani se je končala zgodba V90.

Enoprostorci

Enoprostorci so bili pred leti pomembna modelska kategorija, danes jih je na evropskem trgu treba iskati z lučjo. Eden nekoč priljubljenih modelov, ki se letos poslavlja, je volkswagen touran. Dolgo je na trgu, skoraj četrt stoletja, preživel je marsikaterega tekmeca na nekoč zelo priljubljenem delu trga, ki se je imenoval kompaktni enoprostorci. Večji sharan je sicer pri nemški znamki vzel slovo že pred časom, po touranu v tem velikem koncernu ne bo več nobenega tipičnega klasično gnanega enoprostorskega modela. Multivan in ID. buzz sta pač eden precej večji, drugi le električen. Da ne bomo govorili, da je razlog vselej v športnih terencih. Volkswagen opušča tudi enega takega, to je njihov največji in nekoč prvi tovrstni model, volkswagen touareg.

Volkswagen touran je vztrajal dlje kot njegovi tekmeci, letos tudi zanj prihaja konec. Foto: Volkswagen

Sestrska znamka Audi se poslavlja od najmanjšega športnega terenca, audija Q2, poleg tega pa od doslej najmanjše kombilimuzine, audija A1 sportback. Na voljo je še nekaj preostalih avtomobilov. Neposrednih naslednikov za zdaj ni videti, recimo, da je v pripravi manjši električni audi. Še kakšen manjši model je vzel slovo, na primer mitsubishi colt, ki pa ni bil več colt, kot smo ga poznali nekoč, ampak preoblečeni renault clio pete generacije, ki je nedavno dobil naslednika. Mitsubishi nima več malih avtov, že prej so ukinili cenovno ugodni model spacestar.

Znamka Alpine je ob vrnitvi na avtomobilsko prizorišče leta 2017 požela veliko navdušenja, kmalu bo njihov prvi model 110 pomahal v slovo, avtomobili te znamke bodo le še električni. Foto: Alpine

Odhaja tudi kakšen športnik. BMW je novembra predstavil model Z4 s pomenljivo oznako final edition (zadnja izdaja); atraktivni bencinski model s sprednjim motorjem in zadnjim pogonom se poslavlja. Prav tako konec čaka alpine A110, gre za všečnega klasično gnanega športnika (motor zadaj, pogon zadaj); do sredine letošnjega leta bodo v tovarni v Dieppu skupaj izdelali zadnjih 1750 primerkov. Potem bodo modeli znamke Alpine le še električni.