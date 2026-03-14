UREDITEV DOMA

To so največje napake pri razporeditvi pohištva v dnevni sobi

Tudi najlepše pohištvo ne pride do izraza, če razporeditev v prostoru ni premišljena.
Koti morajo biti premišljeno urejeni, nikakor pa ne prenatrpani ali celo prazni. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Pomembno vlogo pri vizualni harmoniji imajo preproge. FOTO: Grafimania/Getty Images

Sedežna garnitura ne sme zavzeti preveč prostora. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Idealno je, da so sprednje noge vseh glavnih sedežev na preprogi.FOTO: Rawpixel Getty Images

L. K.
 14. 3. 2026 | 10:05
Celo najlepše pohištvo lahko izgubi svoj učinek, če razporeditev v dnevni sobi ni dobro premišljena. Podobno kot pri kadriranju fotografije tudi dnevna soba potrebuje pravilna razmerja, dovolj praznega prostora ter jasno središče, da deluje uravnoteženo in ne prenatrpano.

Ena pogostejših težav je denimo prevelika sedežna garnitura. Če zavzame preveč prostora, prevlada nad sobo, zoži prehode, druge elemente pa stisne ob rob. Namesto da bi bila središče prostora, postane ovira, ki dominira v prostoru. Še tako skrbno izbran dekor lahko deluje, kot da je nagneten, ne pa premišljeno postavljen. Rešitev je, da okoli sedežne garniture pustimo dovolj prostora za nemoteno gibanje, v manjših prostorih razmislimo o kompaktnejših modelih.

Že premik za dvajset centimetrov lahko bistveno spremeni vtis.

Podobno učinkuje pohištvo, potisnjeno ob stene. Na prvi pogled se zdi, da s tem pridobimo več prostora, v praksi pa soba pogosto deluje prazno in hladno, skoraj kot čakalnica. Če sedežne elemente nekoliko pomaknemo proti sredini, bo prostor postal bolj intimen. Že dvajset centimetrov lahko bistveno spremeni vtis.

Vizualna harmonija

Pomembno vlogo pri vizualni harmoniji imajo preproge; premajhna bo porušila ravnovesje, saj deluje kot plavajoč element sredi sobe, ločen od pohištva, in poudarja neurejene robove. Idealno je, da so sprednje noge vseh glavnih sedežev na preprogi. V manjših sobah lahko plastenje preprog prostor tudi vizualno poveča. Razporeditev pohištva pogosto blokira prehode skozi sobo. Če prehodi niso jasni, prostor deluje utesnjeno in kaotično, čeprav v resnici niti ni tako majhen. Razporeditev mora omogočati, da se okoli posameznih kosov pohištva gibamo prosto, brez nepotrebnega izogibanja.

Idealno je, da so sprednje noge vseh glavnih sedežev na preprogi.

Harmonijo lahko poruši tudi pretirano število stolov in miz. Preveč stolov v enem delu prostora namreč ustvarja občutek prenatrpanosti, množica majhnih miz pa povzroča vizualni nered in razbije prostor. Pogosto zadostuje ena ali dve dobro izbrani večji mizi, dodatne funkcije pa lahko ponudijo tudi različni otomani ali konzolne mizice. Nazadnje so tu koti sob, ki jih pogosto zanemarimo ali pa prenatrpamo. V številnih domovih se brez pravega namena v njih nabirajo košare, škatle ali svetilke ali pa ostanejo prazni, kar ustvarja nedokončan vtis. Če so koti premišljeno urejeni, lahko prostor zmehčajo in mu dodajo višino. Zavedati se moramo, da prazni koti pogosto prispevajo k občutku neravnovesja.

Harmonija dnevne sobe namreč ni odvisna samo od izbire lepega pohištva, pač pa tudi od njegove razporeditve in razmerij. S premišljenim načrtovanjem prostora, jasnimi prehodi ter uravnoteženo uporabo velikih in manjših elementov bo dnevna soba skladen, eleganten in funkcionalen prostor.

pohištvoprenovaurejanje domainterierdnevna sobasedežna garnitura
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOCESTE

To je trik na avtocesti, ki bi lahko spremenil vsakodnevne kolone

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
7. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

Tako naj bi danes izgledal obisk zobozdravnika

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
7. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BEOGRAD

Mnogi so mislili, da so videli že vse … dokler niso doživeli te zabave

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
6. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTEL RAMONDA

Pod tem mističnim vrhom se skriva razkošje

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
7. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
