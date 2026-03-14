To so največje napake pri razporeditvi pohištva v dnevni sobi

Celo najlepše pohištvo lahko izgubi svoj učinek, če razporeditev v dnevni sobi ni dobro premišljena. Podobno kot pri kadriranju fotografije tudi dnevna soba potrebuje pravilna razmerja, dovolj praznega prostora ter jasno središče, da deluje uravnoteženo in ne prenatrpano.

Ena pogostejših težav je denimo prevelika sedežna garnitura. Če zavzame preveč prostora, prevlada nad sobo, zoži prehode, druge elemente pa stisne ob rob. Namesto da bi bila središče prostora, postane ovira, ki dominira v prostoru. Še tako skrbno izbran dekor lahko deluje, kot da je nagneten, ne pa premišljeno postavljen. Rešitev je, da okoli sedežne garniture pustimo dovolj prostora za nemoteno gibanje, v manjših prostorih razmislimo o kompaktnejših modelih.

Podobno učinkuje pohištvo, potisnjeno ob stene. Na prvi pogled se zdi, da s tem pridobimo več prostora, v praksi pa soba pogosto deluje prazno in hladno, skoraj kot čakalnica. Če sedežne elemente nekoliko pomaknemo proti sredini, bo prostor postal bolj intimen. Že dvajset centimetrov lahko bistveno spremeni vtis.

Vizualna harmonija

Pomembno vlogo pri vizualni harmoniji imajo preproge; premajhna bo porušila ravnovesje, saj deluje kot plavajoč element sredi sobe, ločen od pohištva, in poudarja neurejene robove. Idealno je, da so sprednje noge vseh glavnih sedežev na preprogi. V manjših sobah lahko plastenje preprog prostor tudi vizualno poveča. Razporeditev pohištva pogosto blokira prehode skozi sobo. Če prehodi niso jasni, prostor deluje utesnjeno in kaotično, čeprav v resnici niti ni tako majhen. Razporeditev mora omogočati, da se okoli posameznih kosov pohištva gibamo prosto, brez nepotrebnega izogibanja.

Harmonijo lahko poruši tudi pretirano število stolov in miz. Preveč stolov v enem delu prostora namreč ustvarja občutek prenatrpanosti, množica majhnih miz pa povzroča vizualni nered in razbije prostor. Pogosto zadostuje ena ali dve dobro izbrani večji mizi, dodatne funkcije pa lahko ponudijo tudi različni otomani ali konzolne mizice. Nazadnje so tu koti sob, ki jih pogosto zanemarimo ali pa prenatrpamo. V številnih domovih se brez pravega namena v njih nabirajo košare, škatle ali svetilke ali pa ostanejo prazni, kar ustvarja nedokončan vtis. Če so koti premišljeno urejeni, lahko prostor zmehčajo in mu dodajo višino. Zavedati se moramo, da prazni koti pogosto prispevajo k občutku neravnovesja.

Harmonija dnevne sobe namreč ni odvisna samo od izbire lepega pohištva, pač pa tudi od njegove razporeditve in razmerij. S premišljenim načrtovanjem prostora, jasnimi prehodi ter uravnoteženo uporabo velikih in manjših elementov bo dnevna soba skladen, eleganten in funkcionalen prostor.