To so največje napake vrtičkarjev, jih delate tudi vi?

Paradižnik ob ograji, dišeča bazilika in domača solata za kosilo. Ne, to niso prizori z vasi, temveč z mestnih balkonov. Urbanih vrtičkarjev je vse več – in dokazujejo, da za pravi vrt ne potrebujemo zemlje na podeželju, temveč le malo znanja, sonca in dobre volje. Balkon, obrnjen na jug ali zahod, je idealen za paradižnik, papriko, bučke in jagode. Če imamo severno lego ali le nekaj ur sonca, raje posezimo po solati, rukoli, špinači, blitvi, meti ali drobnjaku. En dan opazujmo, kdaj in koliko časa sonce doseže balkon. To nam bo pomagalo izbrati prave rastline. Na balkonih ni prostora za klasične gredice, zato je izbira loncev ključna. Globoki lonci (vsaj 30 cm) so nujni za paradižnik in papriko. Plitvejša korita zadostujejo za solato in zelišča, viseči ali police prihranijo prostor. Pomembno je, da imajo posode drenažne luknje, odvečna voda je namreč najpogostejši razlog za propad rastlin.

Za začetek paradižnik

Mestni vrtičkarji svetujejo, naj ne varčujemo pri substratu. Univerzalna zemlja pogosto ni dovolj hranljiva za zahtevnejše vrtnine. Bolje je izbrati namensko zemljo za zelenjavo ali zelišča. Dodamo lahko kompost ali organsko gnojilo – tudi na balkonu rastline potrebujejo hrano. Če vprašate izkušene urbane vrtnarje, boste dobili enak odgovor: začnite s paradižnikom. Češnjevi paradižniki so nezahtevni, primerni za večje lonce. Obvezno jih privežimo na oporo in redno odstranjujmo zalistnike. S tem spodbudimo boljšo rast in več plodov. Balkonske rastline so bolj izpostavljene vetru in soncu, zato se zemlja hitreje suši. Zalivajmo zgodaj zjutraj ali zvečer. Urbanim vrtičkarjem je všeč sistem kapljičnega namakanja ali preprosti samonamakalni lonci, ki olajšajo skrb med vročinskimi valovi ali dopustom.

Februarja lahko začnemo predvzgojo nekaterih rastlin, kot so čili, paprika ter zgodnji paradižnik – a v notranjih prostorih.

Sveža zelišča so lahko vedno pri roki. FOTO: Melaniemaier/Getty Images

Zelenjava za sproti

Napaka začetnikov je, da posadijo preveč. Bolje je začeti s tremi ali štirimi vrstami rastlin in spoznati njihov ritem. Ko dobimo občutek, lahko vrt širimo. In koliko na balkonu sploh lahko pridelamo? Ena dobro oskrbovana rastlina češnjevega paradižnika v večjem loncu lahko v sezoni obrodi od 2 do 5 kilogramov plodov.

Na povprečnem balkonu brez težav gojimo od dve do štiri rastline. Iz enega korita solate lahko režemo liste več tednov. Če sejemo postopno, imamo svežo solato skoraj celo sezono. Zelišča, kot so bazilika, drobnjak, meta in rožmarin, ob pravilni negi dajejo pridelek mesece dolgo. Paprika ali čili lahko rodita več deset plodov na rastlino. V visečih loncih lahko z ene sadike jagode naberemo nekaj sto gramov plodov. Na manjšem balkonu (3–5 m²) lahko tako pridelamo dovolj zelenjave za sprotno uporabo v gospodinjstvu – ne za ozimnico, a za redno popestritev jedilnika. Finančno se splača, če bomo sadili več let zapovrstjo, saj se tako povrne začetni vložek. Če imamo zelo senčen balkon ali nimamo časa za redno zalivanje, bo pridelek skromen. Prav tako se ne splača, če pričakujemo velike količine za shranjevanje ali veččlansko družino.