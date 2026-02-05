To so stvari, ki jih moški lažje povedo prijateljem

Moški niso manj odprti kot ženske, temveč svojo iskrenost in zaupanje razporejajo drugače. Kar brez večjih zadržkov povedo prijateljem, v partnerskem odnosu pogosto ostane zamolčano, saj je tveganje za nesoglasje ali nestrinjanje večje. V moški družbi lažje priznajo, da v službi ne napredujejo, da jih skrbi finančna varnost ali da imajo občutek, da so nekje zaostali. Partnerici tega pogosto ne povedo, saj se bojijo, da bodo videti šibki, nesposobni ali nezanesljivi. V razmerju takšni dvomi namreč velikokrat zvenijo kot kritika skupne poti, zato jih raje zadržijo zase. Komentarji o teži, plešavosti, staranju ali spolni zmogljivosti so med prijatelji pogosto zaviti v šalo, s partnerico ali ženo pa se o teh temah ne pogovarjajo vedno iskreno, saj se bojijo, da bi ji tako zmanjšali željo po intimnosti z njimi.

Narobe razumljeni

Moški med seboj lažje izrazijo jezo, zamero ali občutek, da niso slišani. Partnerici teh občutkov ne povedo vedno neposredno, saj se bojijo konflikta, prav tako so prepričani, da jo bodo z izpovedjo prizadeli. Prijateljem tudi odkrito povedo, da včasih potrebujejo samoto, pobeg ali čas brez odgovornosti. V partnerskem odnosu pa to pogosto zadržijo zase, saj si ne želijo, da bi bilo to razumljeno kot čustvena hladnost ali pomanjkanje ljubezni. Med prijatelji moški pogosto priznajo, da jih skrbi, da v odnosu ne dajejo dovolj, bojijo se, da partneričinih pričakovanj ne dosegajo več ali da niso več tisti, kot so bili na začetku razmerja. Prav ta strah jih pogosto utiša, saj se jim zdi lažje molčati kot odpreti temo, ki bi lahko razkrila razpoke v podobi, ki jo želijo ohraniti.