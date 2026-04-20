  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOBRO JE VEDETI

To so stvari, ki jih nikakor ne puščamo v avtu. Med njimi tudi hrana in plastenke vode

Prometno dovoljenje, zavarovalne police in drugi osebni dokumenti vsebujejo podatke, ki jih lahko tatovi uporabijo za krajo identitete; odnesemo hrano, pijačo in tudi športno opremo.
V avtu preživimo veliko časa, v njem jemo, delamo, počivamo, čakamo otroke po treningih in drugih dejavnostih. FOTO: Solstock/Getty Images

Zaradi vpliva toplote ali mraza se plastika razgradi, voda pa postane neprimerna za pitje. FOTO: Firdausiah Mamat/Getty Images

Preznojena oblačila in obutev lahko povzročijo neprijetne vonjave, razvoj plesni ali glivic, zato jih ne puščamo v vozilu. FOTO: Nickylloyd/Getty Images

M. F.
 20. 4. 2026 | 18:15
3:48
A+A-

Avtomobil je za mnoge več kot le prevozno sredstvo, postal je skoraj drugi dom. V njem jemo, delamo, počivamo ali čakamo otroke po treningih in drugih dejavnostih. Posledično v vozilu preživimo veliko časa, pogosto pa pozabimo, da lahko nekateri predmeti, ki jih pustimo v njem, povzročijo resne težave, saj izzovejo tatvine, neprijetne vonjave, poškodbe ali zdravstvene težave. Poglejmo, kaj vse mora, preden ga zaklenemo, iz njega.

Prometno dovoljenje, zavarovalne police in drugi osebni dokumenti vsebujejo občutljive podatke, kot so vaš naslov ali osebni identifikacijski podatki. Če jih pustimo v avtu, lahko tatovi te informacije uporabijo za krajo identitete ali celo za vlom v naš dom. Tudi če je jekleni konjiček zaklenjen, še posebno na javnih parkiriščih, obstaja visoko tveganje za vlom. Raje jih hranimo v stanovanju, prav tako v vozilu ne puščamo računov, položnic, druge pošte. Tudi če jih imamo v avtu kot opomnik, obstaja možnost zlorabe, če kdo pride do teh informacij. Poleg tega ustvarjajo nered in težave pri organizaciji prostora v avtomobilu.

Voda v plastenki, ki dolgo ostane v vozilu, je nevarna za zdravje.

Zaradi vpliva toplote ali mraza se plastika razgradi, voda pa postane neprimerna za pitje. FOTO: Firdausiah Mamat/Getty Images

Ostanki hrane, embalaža ali pijače, ki ostanejo v avtu, so pogosto vir neprijetnih vonjav in madežev, ki jih je težko ali celo nemogoče odstraniti. Vlažna ali pokvarjena hrana ob tem privabi škodljivce in glodavce, kar predstavlja dodatno težavo. Voda v plastenki, ki dolgo ostane v vozilu, je nevarna za zdravje. Zaradi vpliva toplote ali mraza se plastika razgradi, voda pa postane neprimerna za pitje, saj vsebuje škodljive kemikalije. Daljša izpostavljenost soncu povzroči spremembo okusa in vonja, kar zmanjšuje kakovost vode. Če na plastenko sije sonce, se zaradi učinka povečevalnega stekla poveča tveganje za požar.

Vlažna oblačila v torbi

Prenosniki, tablice, telefoni, polnilniki in druge elektronske naprave so dragi predmeti in tarča tatov. Ob tem ekstremne temperature, do katerih v vozilu prihaja poleti ali pozimi, poškodujejo baterije in elektronske komponente, to pa skrajša življenjsko dobo naprav in povzroči dodatne stroške. Poleti se zdi praktično v vozilu pustiti brisače, igrače za na plažo in kremo za sončenje, še posebno če se nam mudi na naslednji izlet. Vendar lahko visoke temperature močno zmanjšajo učinkovitost kreme in izdelek izgubi svoje zaščitne lastnosti. Vročina poškoduje tudi druge predmete.

Preznojena oblačila in obutev lahko povzročijo neprijetne vonjave, razvoj plesni ali glivic, zato jih ne puščamo v vozilu. FOTO: Nickylloyd/Getty Images
Sončna očala, zlasti prepoznavne blagovne znamke, so lahko, sploh na vidnem mestu, mamljiva vaba tatov. Če ostanejo v avtu, povečujejo tveganje vloma. Tudi če so očala nižjega cenovnega razreda, pritegnejo nezaželeno pozornost, če jih pustimo tako, da ji vidijo vsi. Poleg tega lahko visoke temperature ali temperaturna nihanja na njih povzročijo poškodbe in uničijo zaščito na steklih. Po vadbi je vlažna oblačila in superge najlažje pustiti v vozilu. A preznojena oblačila in obutev lahko povzročijo neprijetne vonjave, razvoj plesni ali glivic, to pa lahko škoduje tako oblačilom kot tudi notranjosti avtomobila.

Visoke temperature ali temperaturna nihanja na sončnih očalih povzročijo poškodbe in uničijo zaščito na steklih.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki