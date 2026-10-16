To so trendi, ki bodo letošnjo jesen prevladovali na nohtih (FOTO)

Jesen je čas toplih puloverjev, dišeče kave, zlatih listov in malih lepotnih razvajanj. Med njimi ima posebno mesto manikira, ki lahko v trenutku osveži naš videz in poskrbi za piko na i vsake modne kombinacije. Letos se na nohtih prepletajo globoki, bogati odtenki, nežna eleganca in nekaj drznih presenečenj. Katera barva bo zaznamovala letošnjo jesen?

Pridih razkošja

Če bi morali izbrati eno barvo, ki popolnoma ujame jesensko razpoloženje, bi bila to zagotovo čokoladno rjava. Odtenki temne čokolade, kakava in kave z mlekom delujejo elegantno, prefinjeno in neverjetno vsestransko. Lepo se podajo tako h krajšim, naravno oblikovanim nohtom kot tudi daljšim mandljastim konicam. Za dodaten učinek izberemo sijoč nadlak, za bolj sodoben videz pa matiran zaključek.

Globoka vinsko rdeča je klasika, ki se vsako leto vrača, a nikoli ne deluje dolgočasno. Letos navdušujejo predvsem odtenki z vijoličnim podtonom, barva zrelih češenj in temnega vina. Bordo manikira je odlična izbira za večerne priložnosti, obenem pa dovolj brezčasna za vsakdan. Če želimo nekoliko bolj dramatičen videz, jo kombinirajmo z bleščečim zaključkom ali subtilnimi zlatimi detajli.

Odtenki gozda

Narava je jeseni prava zakladnica barvnega navdiha, kar se odraža tudi v manikiri. Olivno zelena, odtenki mahu in globoka gozdna zelena so idealni za vse, ki si želijo nekaj drugačnega, a še vedno umirjenega. Še posebno lepo se ujemajo z bež, kremnimi in rjavimi oblačili. Za minimalističen videz izberimo enobarvno manikiro, za več igrivosti pa dodajmo drobne zlate poudarke.

Ljubiteljice preprostosti še naprej prisegajo na mlečno belo, nežno rožnato in prosojno bež. Takšna manikira deluje čisto, urejeno in elegantno, zato je odlična izbira za vsak dan. Njena prednost je tudi prilagodljivost: pristaja različnim oblikam nohtov in se lepo poda k skoraj vsakemu slogu. Če si želimo nekaj posebnega, lahko klasično francosko manikiro osvežimo z rjavimi ali bordo konicami.

Kanček drznosti

A jesen ni rezervirana samo za umirjene barve. Bronasti in bakreni odtenki, tudi šampanjca, prinašajo pridih glamurja, ne da bi bili nujno pretirano vpadljivi. Lahko jih nanesemo na vse nohte ali pa z njimi poudarimo le enega. Zlasti zanimiva je kombinacija temne podlage in kovinskih detajlov, ki spominja na jesensko listje v zadnjih sončnih žarkih.

Pri jesenski manikiri ni strogih pravil. Izberimo barvo, ob kateri se počutimo samozavestne, in jo prilagodimo svojemu slogu. Če prisegamo na klasiko, nas bodo očarali bordo in čokoladni odtenki. Če radi eksperimentiramo, posezimo po gozdno zeleni ali kovinskih poudarkih. In če nam je najbližja naravna eleganca, bodo mlečni nohti prava izbira.

Če bi morali izbrati eno barvo, ki popolnoma ujame jesensko razpoloženje, bi bila to čokoladno rjava. FOTO: Mariia Demchenko/Getty Images

Bronasti, bakreni odtenki in odtenki šampanjca prinašajo pridih glamurja brez vpadljivosti. FOTO: Stefania Pelfini La Waziya/Getty Images