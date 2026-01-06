  • Delo d.o.o.
TEŽKO PRIČAKOVANE

To so videoigre, ki bodo zaznamovale leto 2026

Pričakovanja tako kritikov kot igralcev so velika, v igri so seveda tudi velikanske vsote.
Marvelov Wolverine bo predstavil bolj brutalnega Logana. FOTO: Insomniac Games

V Tomb Raider: Legacy of Atlantis bomo spet lahko igrali v vlogi Lare Croft. FOTO: Amazon Game Studios

007 First Light bo predstavil mladega Jamesa Bonda. FOTO: Io Interactive

Grand Theft Auto 6 bo postavil nove standarde. FOTO: Rockstar Games

Staš Ivanc
 6. 1. 2026 | 19:17
4:11
Leto 2025 je bilo zelo pestro za gamerje, saj je prineslo vrsto odličnih iger, ki so navdušile tako kritike kot tudi igralce, da o založnikih in prodajalcih niti ne govorimo, saj je industrija videoiger še vedno v porastu in je v lanskem letu dosegla rekordno vrednost 197 milijard dolarjev (167 milijard evrov). Med izstopajočimi naslovi so bili francoska pustolovska igra igranja vlog (RPG) Clair Obscur: Expedition 33, ki je z edinstveno zasnovo in zgodbo osvojila srca mnogih, streljačina Battlefield 6, ki je obudila priljubljeno franšizo in navdušila z nadgrajeno grafiko in mehaniko igranja, akcijski RPG Kingdom Come: Deliverance 2 s svojo zgodovinsko natančnostjo in globoko zgodbo, medtem ko je ARC Raiders presenetil z inovativnim pristopom k žanru strelskih iger. Eden izmed najbolj pričakovanih naslovov je 007 First Light, ki bo igralca popeljal v svet mladega tajnega agenta Jamesa Bonda. Tretjeosebna akcijska pustolovščina, ki močno črpa iz oblikovalske zasnove Hitmana, ki ga je prav tako ustvaril studio IO Interactive, se nagiba k prikritosti, svobodi raziskovanja odprtega sveta, hkrati pa širi formulo z udarnim streljanjem iz kritja in močnejšo pripovedno linijo od misije do misije, kar je seriji Hitman tradicionalno manjkalo.

GTA 6 je brez dvoma eden najtežje pričakovanih naslovov, ki bo imel tudi zelo visoke strojne zahteve.

Prav tako se obeta nadaljevanje igre Control z naslovom Control Resonant, v katerem bomo igrali v vlogi novega protagonista Dylana Fadena, ki se mora soočiti s kaosom, ki ga je (v prvi igri) sprožila njegova sestra Jesse. Igra bo ohranila raziskovalni duh in skrivnostno vzdušje, hkrati pa bo prinesla izboljšano borbo in nove sovražnike. Odprti svet akcijskega RPG-ja Crimson Desert obljublja impresivno vizualno izkušnjo in bogate mehanizme, raziskovanje temnega fantazijskega sveta, letenje z zmaji, izvajanje kombinacij udarcev v slogu japonske akcijske pustolovščine Devil May Cry, medtem ko bo akcijska streljačina Gears of War: E-Day pokazala predzgodbo priljubljenih likov Marcusa Fenixa in Doma Santiaga, pri čemer bomo resnično presenečeni, če igra ne bo ponujala obilice streljanja iz kritja, nažigaškega tekanja po ulicah in klanja z motorko.

Brutalna akcija

Marvelov Wolverine, ki se po tonu močno razlikuje od serije Spider-Man, bo predstavil brutalno akcijo, kakršno poznamo iz stripov o tem priljubljenem superjunaku, in intenzivno borbeno izkušnjo. Glas bolj surovemu in divjemu Loganu je posodil Liam McIntyre, znan po televizijski upodobitvi Spartaka, v igri pa bomo mlatili lovce na mutante, sentinele in druge težke zlobneže.

167

milijard evrov je v lanskem letu prinesla industrija videoiger.

Phantom Blade Zero bo navdušil z borbeno usmerjeno igro, ki bo vključevala kitajske borilne veščine in mitologijo, hitro, akrobatsko mečevanje in brutalno akcijo. Resident Evil Requiem bo igralcu ponudil dva protagonista in različna stila igranja. Analitičarka FBI Grace Ashcroft bo igralca popeljala v klasično preživetveno grozljivko, medtem ko bo Leon S. Kennedy ponujal bolj akcijsko usmerjeno izkušnjo. Slay the Spire 2 bo nadaljeval uspeh predhodnika z novimi junaki, nadgrajeno mehaniko in več vsebine; igra bo imela več kart, relikvij in misij, kar bo razširilo igralno izkušnjo. Tomb Raider: Legacy of Atlantis bo remake originalne igre, ki bo prinesel sodobne prilagoditve in izboljšave. Igra, zgrajena v grafičnem pogonu Unreal Engine 5, bo modernizirala uganke, platformsko skakanje in boj, hkrati pa bo ohranila duh izvirnika. Za konec pa seveda ne moremo mimo Grand Theft Auto 6, ki bo verjetno ponovno postavil nove standarde za odprte svetove z izboljšano umetno inteligenco NPC-jev (neigralskih likov) in satirično zgodbo. Igra bo vsebovala dvojni sistem junakov, kjer bo igralec prevzel vlogi nekdanje kaznjenke Lucie in njenega partnerja Jasona. 

