XIAOMI

To sta odlična telefona, ki se lahko kosata s premijci (FOTO)

Xiaomi 15T in 15T pro imata večji in svetlejši zaslon, zelo zmogljiv procesor, dober nabor kamer in trpežno baterijo.
Pri kameri lahko opazimo napis Leica.

Xiaomi 15T je lepo tanek.

Močnejša verzija 15T pro ima nekoliko bolj izbočene kamere.

Staš Ivanc
 21. 10. 2025 | 13:45
Xiaomi je konec septembra na globalnem dogodku v Münchnu predstavil nova pametna telefona iz serije xiaomi 15T, ki sodi nekako med premijsko serijo 15 in srednjerazredno serijo redmi 15, čeprav se po zmogljivostih in izdelavi brez težav kosa s telefoni višjega cenovnega razreda.

Odličen zaslon

Xiaomi 15T in 15T pro se ponašata z odličnim amoled zaslonom s 6,83-palčno diagonalo in visoko ločljivostjo 1280 x 2772 slikovnih točk; malce je tudi zrasel. Razlika med modeloma je v hitrosti osveževanja zaslona: xiaomi 15T omogoča 120-herčno osveževanje, 15T pro pa se lahko pohvali s kar 144 Hz, kar jima omogoča izjemno gladke animacije in prehode, kar je še posebno opazno pri igranju iger in gledanju videoposnetkov.

Xiaomi 15T pro ima odslej telefoto kamero s petkratno optično povezavo.

Zaslona dosegata največjo svetilnost 3200 nitov, kar zagotavlja dobro berljivost tudi pod mičnim soncem.

Elegantno in robustno

Oba modela sta zaščitena s steklom Gorilla glass 7i, kar jima zagotavlja odpornost proti praskam in udarcem (do neke mere, seveda). Oblika je elegantna in simetrična z ravnim aluminijastim okvirjem in stekleno hrbtno stranjo. Robovi so zelo tanki, česar ne moremo reči za vse premijske telefone.

Oba imata trpežno baterijo in odličen zaslon.

Na voljo sta v treh barvnih različicah: črni, kovinsko sivi in zlati, pri čemer gre pri 15T za rožnat odtenek zlate, pri 15T pro pa rjavkastega. Pohvalita se lahko tudi z uradnim certifikatom IP68, kar pomeni, da sta odporna proti prahu in vodi, in sicer naj bi zdržala pol ure tri metre globoko. Dimenzijsko sta si precej podobna: xiaomi 15T tehta 194 g in meri 7,5 mm v debelino, medtem ko je 15T pro nekoliko težji z 210 g in debelino 8 mm.

Naveza z Leico

Kar se tiče foto-video sekcije, se lahko oba pohvalita z zelo dobrim naborom kamer, razvitih v sodelovanju s slovito nemško družbo Leica. Xiaomi 15T ima na prvi pogled enake kamere, a so nadgradili senzorje, medtem ko je xiaomi 15T pro dobil zmogljivejšo telefoto kamero z večjo optično povečavo, in sicer petkratno, kar je skoraj dvakrat toliko, kot je imel njegov predhodnik.

Cene in dodatne ugodnosti

Xiaomi 15T pro z 12 + 512 GB pomnilnika je v prosti prodaji na voljo v črni, sivi in zlato rjavi barvi za 899 evrov, xiaomi 15T pa v črni, sivi in rožnato zlati za 699 evrov (12 + 512 GB) in 649 evrov (12 + 256 GB). Kupci do konca oktobra prejmejo še robotski sesalnik xiaomi robot vacuum S40C. Vsi prejmejo še tri mesece brezplačne uporabe storitve YouTube Premium, tri mesece uporabe Google AI pro in eno brezplačno menjavo zaslona v šestih mesecih od nakupa naprave.

Glavna in telefoto kamera imata napredno samodejno ostrenje in optično stabilizacijo slike in 50 milijonov slikovnih točk, ultraširokokotna kamera pa ima 12 megapikslov. Fotografije so odlične, jasne in barvite, malce slabše so le tiste, narejene z ultraširokokotno kamero, kjer se pri slabši osvetlitvi pojavi več šuma in manj ostrine na robovih. Xiaomi 15T pro zmore snemati video do ultravisoke ločljivosti 8K pri 30 sličicah na sekundo, 15T pa se ustavi pri ločljivosti 4K in 60 sličicah na sekundo.

Močno drobovje

Procesorsko se lahko kosata z najboljšimi telefoni na trgu, pri čemer uporabljata MediaTekova procesorja dimensity 8400 ultra in 9400+, ki sta sicer nekoliko za najmočnejšimi Qualcommovimi procesorji, a se odlično izkažeta in sta sposobna zlahka poganjati najsodobnejše umetnointeligenčne funkcije. Xiaomi za operacijski sistem hyperOS 2, ki temelji na Googlovem androidu, zagotavlja najmanj pet let podpore, kar se tiče nadgradenj in varnostnih posodobitev. Tudi baterija ni od muh: s kapaciteto 5500 mAh zlahka zdrži ves dan in še več, poleg tega pa obvlada hitro polnjenje, in sicer 90-vatno pri pro modelu in 75-vatno pri navadnem. Le napajalnika ni v škatli. To pa je v bistvu tudi vse, kar bi jima lahko očitali za ta denar (cene so v okvirčku). 

