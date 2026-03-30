Toliko seksa je treba za boljše počutje

Strokovnjaki z Medicinske fakultete univerze Shantou so ugotovili, da je pri osebah, ki imajo spolne odnose vsaj enkrat na teden, bistveno manjše tveganje za depresijo v primerjavi s tistimi, ki jih imajo manj kot enkrat na mesec. Raziskava, v kateri je sodelovalo 14.741 odraslih iz ZDA, je pokazala, da lahko tedenska intimnost zmanjša tveganje za razvoj simptomov motenj razpoloženja za 24 odstotkov. Ta učinek je bil najbolj izrazit pri mlajših odraslih, starih med 20 in 30 let, poroča Daily Mail. Znanstveniki menijo, da razlog tiči v sproščanju tako imenovanih hormonov sreče, kot sta endorfin in dopamin, ki se intenzivno izločata med spolnim odnosom. Med njim se lahko raven teh kemikalij poveča tudi do 200 odstotkov, znano pa je, da pomagajo tudi pri lajšanju bolečine in stresa.

FOTO: Gettyimages

»Ne glede na spolno usmerjenost spolna aktivnost prinaša koristi, kot sta izboljšano počutje in kakovost življenja, ter pomembno vpliva na duševno zdravje,« je ob komentiranju rezultatov raziskave povedal soavtor, profesor Mutong Chen. Depresija prizadene približno 280 milijonov ljudi po vsem svetu. Nekatere raziskave pa kažejo, da so razpoložljiva zdravljenja, kot sta pogovorna terapija in antidepresivi, učinkovita le pri približno polovici primerov. Znanstveniki so v raziskavo vključili udeležence, stare od 20 do 59 let, ki so izpolnili anketo o svojem spolnem življenju. Poleg tega so izpolnili tudi standardiziran vprašalnik, ki se pogosto uporablja za diagnosticiranje depresije.

FOTO: Gettyimages

Rezultati so pokazali, da so bili pri približno 7,5 odstotkih udeležencev prisotni zmerni do hudi simptomi depresije. Vendar je bilo pri tistih, ki so imeli spolne odnose več kot enkrat mesečno, tveganje za razvoj teh bistveno manjše. O največ koristih so poročali udeleženci, ki so bili spolno aktivni enkrat tedensko. Čeprav je pogostejša spolna aktivnost pozitivno vplivala na duševno zdravje, se je največja dodatna zaščita pokazala pri osebah, ki so imele približno 103 spolne odnose na leto, kar je približno dvakrat na teden. Znanstveniki upajo, da bodo te ugotovitve prispevale k boljšemu razumevanju koristi spolne aktivnosti na duševno zdravje ter spodbudile nadaljnje raziskave alternativnih načinov za lajšanje simptomov tega stanja.