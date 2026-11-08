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FINANČNI ZALOGAJ

Toliko stane prenova stanovanja in to predstavlja največji strošek

Za obnovo 60 m² velikega domovanja bomo odšteli od nekaj tisoč do več deset tisoč evrov, odvisno od obsega del.
Razlika med delno in celovito prenovo je lahko velika. FOTO: Vesnaandjic/Getty Images

Razlika med delno in celovito prenovo je lahko velika. FOTO: Vesnaandjic/Getty Images

Celovita prenova kopalnice je zelo draga, končna cena pa odvisna od velikosti, inštalacij in opreme. FOTO: Antonio Garcia Recena/Getty Images

Celovita prenova kopalnice je zelo draga, končna cena pa odvisna od velikosti, inštalacij in opreme. FOTO: Antonio Garcia Recena/Getty Images

Pri starejših stanovanjih so pogosti dodatni stroški zaradi vlage, dotrajanih napeljav in še česa. FOTO: Anastasiia Krivenok/Getty Images

Pri starejših stanovanjih so pogosti dodatni stroški zaradi vlage, dotrajanih napeljav in še česa. FOTO: Anastasiia Krivenok/Getty Images

Razlika med delno in celovito prenovo je lahko velika. FOTO: Vesnaandjic/Getty Images
Celovita prenova kopalnice je zelo draga, končna cena pa odvisna od velikosti, inštalacij in opreme. FOTO: Antonio Garcia Recena/Getty Images
Pri starejših stanovanjih so pogosti dodatni stroški zaradi vlage, dotrajanih napeljav in še česa. FOTO: Anastasiia Krivenok/Getty Images
L. K.
 8. 11. 2026 | 08:00
 8. 11. 2026 | 08:01
3:08
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Prenova stanovanja je lahko precejšen finančni zalogaj. Končna cena je odvisna tako od obsega del, starosti in stanja stanovanja kot tudi od lokacije ter izbire materialov. Medtem ko lahko za osvežitev prostorov odštejemo nekaj tisoč evrov, se strošek celovite prenove kaj hitro povzpne tudi na več deset tisoč evrov.

Znesek je še višji, če vključuje novo kuhinjo, pohištvo po meri in kakovostnejšo opremo.

Koliko torej stane prenova denimo 60 kvadratnih metrov velikega stanovanja? Okvirno lahko ločimo tri obsege del: kozmetično prenovo (pleskanje, svetila, manjša popravila; 3000–7000 evrov), delno prenovo (kopalnica, kuhinja, talne obloge; 10.000–25.000 evrov); celovito prenovo z menjavo inštalacij, tlakov, stavbnega pohištva in sanitarne opreme, kar znaša približno med 800 in 1400 evri na kvadratni meter. Za stanovanje velikosti 60 m² to lahko pomeni tudi do 84.000 evrov. Res pa je, da je lahko ta znesek še višji, če vključuje novo kuhinjo, pohištvo po meri in kakovostnejšo opremo.

Največji stroški

Med dražjimi posegi so zamenjava električnih in vodovodnih inštalacij. Prenova električnih inštalacij stane nekje med 50 in 75 €/m2, vodovodnih pa med 44 in 56 €/m2 brez DDV. Polaganje keramičnih ploščic stane približno 25–44 €/m2, delo, brušenje in lakiranje parketa pa 20–28 €/m2. Dvakratno beljenje je po 1,60–5 €/m2. Prišteti je treba še material. Celovita prenova kopalnice lahko stane med 4000 in 12.000 evri, odvisno od velikosti, inštalacij in opreme. Nova okna, vrata, kuhinja in gospodinjski aparati lahko proračun še dodatno povečajo.

Za nepredvidena dela je priporočljivo zagotoviti še dodatnih od 10 do 15 odstotkov sredstev.

Pri starejših stanovanjih so pogosti dodatni stroški zaradi vlage, dotrajanih napeljav, neravnih podlag in odvoza gradbenih odpadkov. V večstanovanjskih stavbah je treba pred posegi preveriti tudi morebitna soglasja etažnih lastnikov in omejitve glede konstrukcijskih posegov.

Priporočljivo je, da si za nepredvidena dela zagotovimo še od 10 do 15 odstotkov dodatnih sredstev. Pred začetkom prenove je dobro pridobiti vsaj tri primerljive ponudbe izvajalcev. Preverimo, ali vključujejo material, DDV, odvoz odpadkov in zaključna dela. Če so obstoječe napeljave še ustrezne, jih ni nujno zamenjati. Prav tako ne ohranjenega parketa in pohištva, oboje lahko obnovimo. Po naših tržnih cenikih je lahko razlika med delno in celovito prenovo zelo velika. Zato je najpomembnejše, da pred začetkom del pripravimo natančen popis, določimo prioritete in realno ocenimo svoje finančne zmožnosti.

Celovita prenova kopalnice je zelo draga, končna cena pa odvisna od velikosti, inštalacij in opreme. FOTO: Antonio Garcia Recena/Getty Images
Celovita prenova kopalnice je zelo draga, končna cena pa odvisna od velikosti, inštalacij in opreme. FOTO: Antonio Garcia Recena/Getty Images

Pri starejših stanovanjih so pogosti dodatni stroški zaradi vlage, dotrajanih napeljav in še česa. FOTO: Anastasiia Krivenok/Getty Images
Pri starejših stanovanjih so pogosti dodatni stroški zaradi vlage, dotrajanih napeljav in še česa. FOTO: Anastasiia Krivenok/Getty Images

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