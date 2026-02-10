  • Delo d.o.o.
STROŠKI

Toliko vas stane, če elektronskih in gospodinjskih naprav ne izklapljate iz vtičnic

Če puščamo naprave v stanju pripravljenosti, porabljajo elektriko.
Tudi grelnik vode izklopimo iz vtičnice. FOTO: Diy13/Getty Images

Tudi grelnik vode izklopimo iz vtičnice. FOTO: Diy13/Getty Images

Zaradi igralnih konzol, ki jih puščamo v stanju pripravljenosti, prihajajo previsoki računi. FOTO: Diy13/Getty Images

Zaradi igralnih konzol, ki jih puščamo v stanju pripravljenosti, prihajajo previsoki računi. FOTO: Diy13/Getty Images

Svetila so zanemarljivi porabniki električne energije. FOTO: Artit_wongpradu/Getty Images

Svetila so zanemarljivi porabniki električne energije. FOTO: Artit_wongpradu/Getty Images

Tudi grelnik vode izklopimo iz vtičnice. FOTO: Diy13/Getty Images
Zaradi igralnih konzol, ki jih puščamo v stanju pripravljenosti, prihajajo previsoki računi. FOTO: Diy13/Getty Images
Svetila so zanemarljivi porabniki električne energije. FOTO: Artit_wongpradu/Getty Images
L. K.
 10. 2. 2026 | 17:10
2:45
Zime še ni čisto konec. Ta letni čas odloča, kako visoki bodo računi (za elektriko in za ogrevanje) in kako globoko bodo posegli v družinski proračun. Menda obstaja tudi trik, ki ga številni spregledamo, zaradi tega pa tudi drago plačamo. Čeprav se je v Sloveniji sistem obračunavanja omrežnine v zadnjem času kar precej spreminjal, so eden največjih požeruhov še vedno naprave v stanju pripravljenosti. Marsikdo jih imenuje zato kar vampirske naprave: jemljejo tudi takrat, ko so ugasnjene. Nanje pogosto opozarjajo tudi strokovnjaki.

Podučimo se o napravah, ki jih imamo doma, in sami odločajmo o nižjih položnicah.

Po nekaterih izračunih lahko to, da ne izključimo desetih najpogosteje uporabljanih naprav, na leto nanese več kot 100 evrov dodatnega stroška. V Veliki Britaniji nanese še več, in sicer 170 dodatnih evrov. Cene elektrike se med državami resda razlikujejo, a princip je vseeno enak: poraba v stanju pripravljenosti je povsem realna in se nabira iz dneva v dan, pa naj bo to v Veliki Britaniji ali Sloveniji.

Da denar ne bo odtekal

Najpožrešnejše naprave, ki jih najpogosteje pustimo prižgane ali v pripravljenosti, prinašajo take stroške na leto (preračunano s pomočjo uradnih podatkov Sursa, op. p.): igralna konzola 27 evrov, igralni (gaming) računalnik 17,50 evra, namizni računalnik 15 evrov, televizor 11,5 evra, zvočniki in digitalni radio 8 evrov, pečica 6,50 evra, grelnik vode in mikrovalovna pečica 4 evre, cvrtnik na vroči zrak in počasni kuhalnik (slow cooker) pa 3,50 evra. V povprečju lahko takšno (tiho ter na videz nedolžno) puščanje naprav pri življenju nanese okoli 8,50 evra na mesec. To niti ne zveni katastrofalno in tega morda niti ne bi občutili. Ko pa vse skupaj seštejemo, na letni ravni ta cifra že veliko bolj boleča.

Vampirske naprave jemljejo tudi takrat, ko so ugasnjene.

Strokovnjaki za energetsko učinkovitost poudarjajo, da je izklop iz vtičnice še zmeraj najučinkovitejši način, da nam denar ne bo odtekal zaradi tako imenovane pripravljenosti naprav, od katere nimamo popolnoma nič. Imamo pa za 100 evrov stroškov. Pa so res vse naprave takšni vampirji? Ne. Nekatere porabijo bistveno manj, kot navajajo. Taka so na primer svetila, ki so dokazano med manj požrešnimi napravami. Skratka: podučimo se o napravah, ki jih imamo doma, in sami odločajmo o nižjih položnicah.

Svetila so zanemarljivi porabniki električne energije. FOTO: Artit_wongpradu/Getty Images
Svetila so zanemarljivi porabniki električne energije. FOTO: Artit_wongpradu/Getty Images

Zaradi igralnih konzol, ki jih puščamo v stanju pripravljenosti, prihajajo previsoki računi. FOTO: Diy13/Getty Images
Zaradi igralnih konzol, ki jih puščamo v stanju pripravljenosti, prihajajo previsoki računi. FOTO: Diy13/Getty Images

