Toliko zmenkov pred srečno zvezo

Čeprav obstajajo romantične zgodbe o parih, ki so po prvem zmenku končali v srečni zvezi, strokovnjaki opozarjajo, da so takšni primeri zelo redki.
Po raziskavah ima uspešen razplet le približno ena na milijon zvez, ki se začne po prvem zmenku.
Najnovejše ankete kažejo, da se ključni trenutek za resnejšo povezanost pogosto zgodi po približno desetih srečanjih.
Po raziskavi globalne agencije Ipsos kar 39 odstotkov vprašanih meni, da je obdobje treh mesecev idealno za prehod iz sproščenega druženja v ekskluzivno zvezo.
Če predpostavimo en zmenek na teden, to pomeni ravno deset do dvanajst srečanj, takrat se običajno začne tudi pogovor o tem, kam zveza pelje.
V praksi se ljudje pogosto držijo različnih pravil. Nekateri, ko gre za prvi seks, verjamejo v pravilo tretjega zmenka, drugi upoštevajo pravilo petega, po katerem naj bi se začela resnejša čustvena povezanost.
A vedno bolj priljubljeno postaja pravilo desetega zmenka, ki nakazuje, da zlasti moški začnejo razmišljati o resni zvezi šele potem, ko so osebo v pravih okoliščinah srečali vsaj desetkrat.
Ti zmenki niso le kave ali občasna srečanja doma, temveč vključujejo skupne dejavnosti in druženje v javnosti.
Strokovnjaki pravijo, da obstajajo jasni znaki, po katerih lahko prepoznamo resne namene:
Ne hitite. Pravilo desetega zmenka ni strogo pravilo, temveč smernica, ki daje dovolj časa, da se razvije globlja povezanost. Pomaga ločiti med tistimi, ki si želijo nekaj resnega, in tistimi, ki iščejo zgolj začasno razmerje.
Strpnost in realen pogled na odnos bosta pripomogla k temu, da boste odločitev o prihodnosti zveze sprejeli brez pritiska, z jasnejšo sliko o tem, kdo dejansko sedi nasproti vas, piše Your Tango.