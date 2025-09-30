Toliko zmenkov pred srečno zvezo

Čeprav obstajajo romantične zgodbe o parih, ki so po prvem zmenku končali v srečni zvezi, strokovnjaki opozarjajo, da so takšni primeri zelo redki.

Po raziskavah ima uspešen razplet le približno ena na milijon zvez, ki se začne po prvem zmenku.

Ključni trenutek po desetih zmenkih

Najnovejše ankete kažejo, da se ključni trenutek za resnejšo povezanost pogosto zgodi po približno desetih srečanjih.

Po raziskavi globalne agencije Ipsos kar 39 odstotkov vprašanih meni, da je obdobje treh mesecev idealno za prehod iz sproščenega druženja v ekskluzivno zvezo.

Če predpostavimo en zmenek na teden, to pomeni ravno deset do dvanajst srečanj, takrat se običajno začne tudi pogovor o tem, kam zveza pelje.

FOTO: Jovan Mandic/Gettyimages

Kaj pravijo pravila?

V praksi se ljudje pogosto držijo različnih pravil. Nekateri, ko gre za prvi seks, verjamejo v pravilo tretjega zmenka, drugi upoštevajo pravilo petega, po katerem naj bi se začela resnejša čustvena povezanost.

A vedno bolj priljubljeno postaja pravilo desetega zmenka, ki nakazuje, da zlasti moški začnejo razmišljati o resni zvezi šele potem, ko so osebo v pravih okoliščinah srečali vsaj desetkrat.

Ti zmenki niso le kave ali občasna srečanja doma, temveč vključujejo skupne dejavnosti in druženje v javnosti.

FOTO: Gettyimages

Znaki, da nekdo razmišlja resno

Strokovnjaki pravijo, da obstajajo jasni znaki, po katerih lahko prepoznamo resne namene:

Hodita na »prave zmenke«, ne le na hitra srečanja.

Med srečanji se redno slišita.

Predstavita se prijateljem in družini izbranca.

Uporablja izraze, kot so »midva« ali »naše«.

Spoštujeta pogleda drug drugega na intimnost.

Iskreno se zanimata za delo, prijatelje, hobije drug drugega.

V težkih trenutkih sta si v pomoč.

Vključena sta v digitalni svet drug drugega (na primer družbena omrežja, skupne fotografije, sporočila).

Izražata željo po skupnih načrtih.

Nasvet

Ne hitite. Pravilo desetega zmenka ni strogo pravilo, temveč smernica, ki daje dovolj časa, da se razvije globlja povezanost. Pomaga ločiti med tistimi, ki si želijo nekaj resnega, in tistimi, ki iščejo zgolj začasno razmerje.

FOTO: Gettyimages

Strpnost in realen pogled na odnos bosta pripomogla k temu, da boste odločitev o prihodnosti zveze sprejeli brez pritiska, z jasnejšo sliko o tem, kdo dejansko sedi nasproti vas, piše Your Tango.