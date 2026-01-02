Traktorji velikani: prava atrakcija na sejmih (FOTO)

Na sejmu kmetijske tehnike Agritechnica v Hannovru so obiskovalci lahko videli tudi nekaj zelo velikih zglobnih traktorjev, ki so lahko kolesne ali gosenične izvedbe. Gre za tako imenovane vlečne traktorje (izredno) velikih moči, ki imajo običajno zglobno krmiljenje. Gre za krmiljenje s pregibanjem traktorja okoli njegove središčne osi. Traktor ni toge izvedbe, ampak se pregiba okrog središčne osi. Namenjeni so predvsem za vleko večjih priključkov za osnovno in dopolnilno obdelavo zemljišč. Ne uporabljajo se več samo na prostranih poljih ZDA ali vzhodne Evrope, ampak zaradi strukturnih sprememb tudi drugod. Velikim kmetom in izvajalcem kmetijskih storitev so zanimivi zaradi velike površinske storilnosti. Na sejmih so ti modeli prava atrakcija: pogosto so gosenice ali pnevmatike višje od ljudi. Kolesne izvedbe so pogosto opremljene z dvojnimi enakimi pnevmatikami, kar tudi zagotavlja atraktivnost.

Glavni prednosti teh traktorjev sta velika moč in konstrukcija, ki omogoča realizacijo ogromne vlečne sile. V tem razredu traktorjev prihaja do velikega porasta moči motorjev. Gre za tako imenovan power up trend. Traktorji v tem razredu prihajajo na trg v ultravisokih razredih moči: Case IH Steiger 785 Quadtrac je nov model, ki je za 10 % povečal konjsko moč od prejšnjih modelov. Tržna logika pomeni naslednje: večja moč traktorjev = višja produktivnost pri vleki velikih, širokih delovnih priključkov. Gosenične izvedbe zglobnih traktorjev so v Quadtrac izvedbi, imajo po štiri posamezne gosenice. Ne le zaradi videza in marketinga, ampak tudi zaradi potrebe po čim manjšem tlačenju tal in potrebni realizaciji velike vlečne sile. Gosenične izvedbe omogočajo tudi možnost dela z zelo težkimi orodji pri bolj vlažnih ali občutljivih tleh.

Veliki proizvajalci, kot je na primer John Deere, so pokazali napredek pri avtonomnih paketih (360° kamere, LiDAR kamere ...), pa tudi pri električnem krmiljenju, kar omogoča prihodnje popolnoma avtonomne operacije ali napredne asistenčne sisteme. Pokazal se je trend združevanja storilnosti in rešitev za precizno kmetijstvo. Ti veliki traktorji niso le močnejši, postajajo pametni vlečni sistemi, pripravljeni na delno ali popolno avtonomno delo. Zgodovina zglobnih traktorjev velike moči izhaja iz leta 1966, ko je začel Versatile z modeloma D100 in G100 množično proizvajati zglobne traktorje s štirikolesnim pogonom. Danes imajo v ponudbi zglobne traktorje z močjo od 405 do 620 KM. V zahodni Evropi je bil prvi tak proizvod Massey Ferguson z modelom 1200. Konceptualno podobne traktorje so delali tudi v nekdanji Sovjetski zvezi. Ruski Kirovets je izdeloval zglobne traktorje od 1962. Prodajali so jih po vsem svetu pod imenom Belarus, od 1990. pa pod lastnim imenom. Tudi jugoslovanski IMT je od 1977. izdeloval zglobne traktorje velikih moči, ta je bila od 160 do 369 KM.

Kanadski Versatile 620 Deltatrack ima Cummnins motor, CAT TA22 menjalnik, Camso oscilirajoče gosenice, zelo veliko kabino, napredno zmogljivo hidravliko, CBX telematični sistem. FOTO: Tomaž Poje

John Deere 9RX 830 ima 18-litrski motor z 830 KM nazivne moči in 913 KM maksimalne moči. Transmisija je e21™ PowerShift. Integrirana pa je vsa John Deere tehnologija za precizno kmetovanje. FOTO: Tomaž Poje