Trapezna pločevina: hitrejša montaža, nižji stroški

Menjava strehe je eden največjih in najdražjih posegov pri obnovi hiše. Čeprav Slovenci pogosto prisegamo na klasične opečne ali betonske strešnike, se vse več lastnikov odloča za drugačno rešitev: trapezno pločevino. Ta je cenovno ugodnejša, lažja in hitrejša za polaganje. Vendar: ali se res izplača?

Trapezno pločevino smo nekoč videvali predvsem na garažah, nadstreških in gospodarskih poslopjih, danes pa vse pogosteje prekriva tudi stanovanjske hiše. Njena največja prednost je nizka teža, saj veliko manj obremenjuje ostrešje kot običajni strešniki. To je še posebno pomembno pri starejših slovenskih hišah, kjer lesena konstrukcija načeloma ni v najboljšem stanju. Kljub temu morajo strokovnjaki pred menjavo preveriti njeno nosilnost ter upoštevati obremenitve zaradi snega in vetra.

Vse pogosteje prekriva tudi stanovanjske hiše.

Pomembna prednost je tudi hitrost polaganja. Medtem ko mojstri klasične strešnike nameščajo drugega za drugim, velike pločevinaste plošče naenkrat prekrijejo precejšnjo površino. Pri preprostih dvokapnih strehah lahko to občutno skrajša delo in zniža stroške.

In koliko lahko dejansko prihranimo? Osnovni modeli trapezne pločevine so lahko cenejši od tradicionalnih kritin, na primer opečnih strešnikov, celo do 70 odstotkov, odvisno tudi od kakovosti in izbranega modela. Vendar pa cena tega materiala še zdaleč ni edini strošek ... Pri izračunu je treba upoštevati debelino pločevine, zaščitni premaz, naklon strehe, izolacijo, folije, žlebove, zaključne elemente in delo krovcev. Pri obnovi se pridružijo še odstranjevanje stare kritine in morebitna popravila ostrešja. Pred odločitvijo je zato pametno pridobiti več ponudb krovcev in primerjati končne zneske, ne le cene na kvadratni meter. Šele tedaj bomo izvedeli, ali je pločevinasta streha res ugodnejša izbira.