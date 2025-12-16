Trdovraten kamen v školjki? Ta kuhinjski trik ga uniči čez noč

Pozabimo na drgnjenje in agresivna čistila – s tableto za pomivalni stroj namreč lahko odstranimo tudi najbolj trdovratni kamen iz straniščne školjke. Če imamo trdo vodo (ki vsebuje raztopljene kalcijeve in magnezijeve ione, zaradi česar se pojavlja vodni kamen), matirano keramiko in rumenkaste ali rjave obloge, smo gotovo že poskusili z raznoraznimi čistili, kisom ali sodo bikarbono, a madeži so kljub temu ostali. Rešitev je veliko enostavnejša, kot se zdi, skriva se namreč v navadni tableti za pomivalni stroj. Tablete za strojno pomivanje posode so narejene za raztapljanje mastnih in z vodnim kamnom obloženih površin. Ko jih vržemo v vodo v školjki, se počasi raztapljajo, njihove aktivne sestavine pa začnejo na vso moč napadati obloge na keramiki. Delujejo podobno kot v stroju – razgrajujejo nesnago, ki je nastala zaradi trde vode, in pomagajo, da postane školjka ponovno gladka in bleščeča.

Če želite kamen odstraniti hitro, poceni in brez nervoznega drgnjenja, je trik s tableto za pomivalni stroj vsekakor vreden poskusa.

Rumenkastih oblog se lahko rešimo že z eno samo tableto. FOTO: Iuliia Mikhalitskaia/Getty Images

Učinkovit postopek

Postopek je zelo preprost. Najprej spustimo pokrov školjke in izplaknemo vodo. Zatem vržemo v školjko eno tableto za pomivalni stroj in zapremo pokrov. Idealno bi bilo, da pustimo delovati čez noč, sicer pa poskušajmo zagotoviti vsaj 6–8 ur brez splakovanja. Zjutraj dvignemo pokrov in še enkrat splaknemo. Če je ostalo še kaj sledi madežev, jih običajno lahko odstranimo z lahkotnim drgnjenjem s ščetko. Omenjena metoda je še posebno uporabna pri trdovratnem kamnu, ki se nabira več let in se ne odziva več dobro ne na kis ne na sodo bikarbono. Primerna je za vse, ki se želijo izogniti zelo agresivnim kemičnim sredstvom, močnim kislinam oziroma preparatom, ki lahko sčasoma poškodujejo keramiko. Tablete običajno vsebujejo kombinacijo detergentov in sredstev proti vodnemu kamnu, zato delujejo silno učinkovito in neagresivno.

Kombinacija detergentov in sredstev proti vodnemu kamnu je silno učinkovita in neagresivna.

Včasih en sam postopek pač ne bo dovolj. Če je namreč kamen zelo star in debel, bo treba trik ponoviti enkrat ali dvakrat zapored. Po vsakem čiščenju pa školjko dobro splaknimo. Pomembno je, da omenjenega postopka ne kombiniramo z drugimi močnimi čistili ali belili – že ena tableta sama bo namreč naredila dovolj, morebitno kombiniranje bi lahko sprožilo nezaželene kemijske reakcije. Če želite kamen odstraniti hitro, poceni in brez nervoznega drgnjenja, je trik s tableto za pomivalni stroj vsekakor vreden poskusa. Na prvi pogled niti ni spektakularno, vendar pa rezultati pogosto presenetijo – pa tudi WC-školjka je lahko že po eni takšni noči videti skoraj kot nova.